নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: বৃহস্পতিবার ভারত আশা প্রকাশ করেছে যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে আমেরিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক এগিয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যে নয়াদিল্লির মন্তব্য এসেছে।
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, "ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে যা অভিন্ন স্বার্থ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনগণের সঙ্গে জনগণের দৃঢ় সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত।" তিনি জানান, এই অংশীদারিত্ব বেশ কয়েকটি পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে।
তিনি বলেন, "আমাদের দুই দেশ যে এজেন্ডা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা তার উপরই মনোনিবেশ করছি এবং আমরা আশা করি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে যাবে।" শুল্ক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জয়সওয়ালকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মনে করেন, দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক শক্তিশালী থাকবে।
রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব, যা মৌলিক প্রতিরক্ষা চুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি, দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আমরা আশা করছি অগস্টের মাঝামাঝি সময়ে একটি মার্কিন প্রতিরক্ষা নীতির দল দিল্লিতে আসবে। 21তম যৌথ সামরিক মহড়া, যুদ্ধাভ্যাস এই মাসের শেষের দিকে আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।" এই সহযোগিতা সব ক্ষেত্রেই শক্তিশালী হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও, মাসের শেষে একটি 2 + 2 বৈঠকেরও প্রস্তাব করা হয়েছে, যা প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করবে।
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে যোগ দেবেন কিনা সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এই মাসে রাশিয়ার মস্কোতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বৈঠকে অংশ নেবেন, যেখানে বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।