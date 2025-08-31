ETV Bharat / bharat

বেশ কয়েকটি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, হিমাচলে জারি লাল সতর্কতা - HIMACHAL HEAVY RAIN ALERT

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকেই এই হিমাচল প্রদেশ প্রবল বৃষ্টির মুখে পড়বে। সোমবার 5-6 জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

Himachal Weather Red alert issued
হিমাচলে জারি লাল সতর্কতা (ছবি: এএনআই)
author img

By PTI

Published : August 31, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read

শিমলা, 31 অগস্ট: হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাত থামতেই চাইছে না। আজ, রাজ্যের উনা, বিলাসপুর, শিমলা, সোলান এবং সিরমাউরে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং এই জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আগামিকালও এই বৃষ্টি থেকে কোনও স্বস্তি মেলার সম্ভাবনা নেই। 1 সেপ্টেম্বর, সোমবার ছয়টি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে সেপ্টেম্বরেও আবহাওয়া কোনও স্বস্তি দেবে বলে মনে হচ্ছে না।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকেই এই রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির মুখে পড়বে। সোমবার কাংড়া, মান্ডি, উনা, বিলাসপুর, হামিরপুর এবং সিরমৌরে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া চাম্বা, কুলু, সিমলা, কিন্নৌর এবং লাহুল স্পিতিতে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোলানে বৃষ্টিপাতের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বর্ষণ-বিপর্যস্ত চাম্বা এবং ভরমৌরে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে, যেখানে মণিমহেশ যাত্রার সময় আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এনডিআরএফ অর্থাৎ জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ছাড়াও, এসডিআরএফ, রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় যুবক এবং হোমগার্ড এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে।

যেখানে রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত, সেখানে হেলিকপ্টারের সাহায্যে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের কাছে রেশন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যারা জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি করেছেন তাদের ত্রাণ প্রদানের জন্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার, ডিএসপি এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তা ও জওয়ানরাও ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

হিমাচল প্রদেশে অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের কারণে দুই থেকে তিনটি জাতীয় সড়ক এবং 600টি স্থানীয় রাস্তা বন্ধ রয়েছে। এর ফলে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

হিমাচলে রাজ্য স্তরের কনট্রোল রুম ছাড়াও, প্রতিটি জেলায় জেলা পর্যায়ের কনট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে যা সপ্তাহের 7 দিন 24 ঘণ্টা কাজ করবে। এই কনট্রোল রুমগুলির মাধ্যমে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

কুলুর হিদাভ, শার্চি এবং বাশলা, রামপুরের জুরির বাদল এবং চাম্বার চুরাহে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির ঘটনা ঘটেছে। রামপুরের 19-20টি এলাকায় ভূমিধসের কারণে অন্তত পাঁচটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখানে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে কয়েকজন হয়েছেন। শনিবার, মণিমহেশ যাত্রা পথে আটকে পড়া 6000 ভক্তকে উদ্ধার করে সরকারি ও বেসরকারি যানবাহনে তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

শিমলা, 31 অগস্ট: হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাত থামতেই চাইছে না। আজ, রাজ্যের উনা, বিলাসপুর, শিমলা, সোলান এবং সিরমাউরে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং এই জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আগামিকালও এই বৃষ্টি থেকে কোনও স্বস্তি মেলার সম্ভাবনা নেই। 1 সেপ্টেম্বর, সোমবার ছয়টি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে সেপ্টেম্বরেও আবহাওয়া কোনও স্বস্তি দেবে বলে মনে হচ্ছে না।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন থেকেই এই রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির মুখে পড়বে। সোমবার কাংড়া, মান্ডি, উনা, বিলাসপুর, হামিরপুর এবং সিরমৌরে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া চাম্বা, কুলু, সিমলা, কিন্নৌর এবং লাহুল স্পিতিতে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোলানে বৃষ্টিপাতের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বর্ষণ-বিপর্যস্ত চাম্বা এবং ভরমৌরে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে, যেখানে মণিমহেশ যাত্রার সময় আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এনডিআরএফ অর্থাৎ জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ছাড়াও, এসডিআরএফ, রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় যুবক এবং হোমগার্ড এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে।

যেখানে রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত, সেখানে হেলিকপ্টারের সাহায্যে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের কাছে রেশন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যারা জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি করেছেন তাদের ত্রাণ প্রদানের জন্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার, ডিএসপি এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তা ও জওয়ানরাও ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

হিমাচল প্রদেশে অবিরাম বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের কারণে দুই থেকে তিনটি জাতীয় সড়ক এবং 600টি স্থানীয় রাস্তা বন্ধ রয়েছে। এর ফলে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

হিমাচলে রাজ্য স্তরের কনট্রোল রুম ছাড়াও, প্রতিটি জেলায় জেলা পর্যায়ের কনট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে যা সপ্তাহের 7 দিন 24 ঘণ্টা কাজ করবে। এই কনট্রোল রুমগুলির মাধ্যমে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

কুলুর হিদাভ, শার্চি এবং বাশলা, রামপুরের জুরির বাদল এবং চাম্বার চুরাহে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির ঘটনা ঘটেছে। রামপুরের 19-20টি এলাকায় ভূমিধসের কারণে অন্তত পাঁচটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখানে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে কয়েকজন হয়েছেন। শনিবার, মণিমহেশ যাত্রা পথে আটকে পড়া 6000 ভক্তকে উদ্ধার করে সরকারি ও বেসরকারি যানবাহনে তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL WEATHERহিমাচলে জারি লাল সতর্কতাHEAVY RAIN ALERTHIMACHAL HEAVY RAIN ALERT

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.