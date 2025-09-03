মান্ডি, 3 সেপ্টেম্বর: প্রকৃতির ভয়াল রূপে বিধ্বস্ত পাহাড়ে ঘেরা হিমাচল প্রদেশ ৷ মান্ডি জেলার সুন্দেরনগর মহকুমার জনগাম বাঘ এলাকায় ভয়াবহ ভূমিধসে অন্তত 6 জনের মৃত্যু ৷ মৃতদের মধ্য়ে এক 3 বছরের শিশু কন্যাও রয়েছে ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও একাধিক মানুষের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ ভূমিধসের ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসীর পদপিষ্টের ঘটনা আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ একনাগাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটে ৷ জনগাম বাঘ এলাকায় পাহাড়ের একটি বড় অংশ ভেঙে পড়ে ৷ সেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায় দু'টি বাড়ি ৷ সেই সময় বাড়ির তলায় চাপা পড়ে যায় বসবাসকারীরা ৷ প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে কমপক্ষে 6 জনের দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ তবে এখনও কয়েকজনের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
VIDEO | Mandi, Himachal Pradesh: Incessant rain triggered fatal landslide in Sundernagar’s Jangam Bagh. Rescue and relief operations continue since last night.#himachalrains #HimachalFloods— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/VVIGsY0YDD
ভূমিধসের খবর পাওয়া সঙ্গে সঙ্গেই সেনা এবং জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে শুরু হয় উদ্ধারকাজ ৷ তাঁদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান হোম গার্ডের সদস্যরাও ৷ ধ্বংসাবশেষ সরানোর জন্য কাজে লাগানো হয় জেসিবি মেশিনও ৷ তবে ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও পর্যন্ত ঠিক কতজন আটকে রয়েছেন, প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত সেই সংখ্য়াটি নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি ৷
ভয়াবহ এই দুর্যোগের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷ সেই সঙ্গে পৌঁছন বিধায়ক রাকেশ জামওয়াল, ডিসি অপূর্ব দেবগান এবং এসপি সাক্সি ভার্মা ৷ তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধারকাজ পরিদর্শন করেন ৷
VIDEO | Mandi, Himachal Pradesh: Relief and rescue work continued overnight in Jangambagh area of Sundernagar following landslide on Tuesday evening.#Mandi #HimachalPradesh— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/aj06l04LCc
এদিকে, পাহাড়ের চাঙড় ভেঙে পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ৷ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঘর থেকে বেড়িয়ে তুলনামূলক নিরাপদ আশ্রয়ে দৌঁড়তে থাকেন সকলে ৷ এর ফলে এলাকায় পদপিষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৷ এমনকী, এক যুবতি এবং এক মহিলা আহত হন ৷ তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ কিন্তু, চিকিৎসার সময় দু'জনের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে ৷
মান্ডির ডিসি অপূর্ব দেবগান বলেন, "ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁরা হলেন ভারতি, কিরত, শান্তি দেবী, সুরেন্দ্র কউর, গুরপ্রীত সিং এবং প্রকাশ শর্মা ৷ ভূমিধসের কারণে সুরেন্দ্র কউর এবং শান্তি দেবীর বাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ৷ পাশের একটি বাড়িও ধূলিসাৎ হওয়ার জোগার ৷" ধ্বংসাবশেষের নীচ থেকে একটি গাড়িও উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ঘটনায় ক্ষতির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয় প্রশাসনের ৷ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এলাকায় এখনও উদ্ধারকাজ চলছে ৷