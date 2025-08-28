ETV Bharat / bharat

নীল রঙের ডিম দেখে অবাক সকলে, মুহূর্তে মুরগি - HEN BLUE EGG

এমন চকচকে, গাঢ় নীল রঙের ডিম কীভাবে হল ? গ্রামবাসীর মনে এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ৷ তাই হিড়িক লেগেছে ছবি তোলার ৷

HEN BLUE EGG
নীল রঙের ডিম (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read

দাভানাগেরে (কর্ণাটক), 28 অগস্ট: বাজারে সাধারণত দুই ধরনের ডিম দেখেই অভ্যস্ত আমরা ৷ এরমধ্যে একটি হল সাদা রঙের ডিম (White Egg) এবং অন্যটি হল বাদামি রঙের ডিম (Brown Egg) ৷ এবার সামনে এল নীল রঙের ডিম ৷ মুরগির মালিকও অবাক ৷

কর্ণাটকের দাভানগেরে জেলার চান্নাগিরি তালুকের নেল্লোর গ্রামের সৈয়দ নূর ৷ যিনি 20 টাকা দিয়ে বাজার থেকে একটি মুরগি কিনে আনেন ৷ প্রতিদিনই সেটি সাদা রঙের ডিম পাড়ে ৷ কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি দেখেন, মুরগিটি নীল রঙের ডিম পেড়েছে ৷ সেই ডিম দেখতে সৈয়দ নূরের বাড়িতে এখন গ্রামবাসীদের হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে ৷

নীল রঙের ডিম দেখে অবাক সকলে (ইটিভি ভারত)

পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের সহকারী পরিচালক ডাঃ অশোক এমনটা শুনে চমকে গিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি সবুজ-হলুদ রঙের ডিম দেখেছি। এই মুরগিটি যে নীল রঙের ডিম পেড়েছে তা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি ৷ মুরগি খুব কমই এরকম ডিম পাড়ে। এটি মুরগির অগ্ন্যাশয়ে বিলিভারডিন নামক রঞ্জক পদার্থের কারণে হতে পারে ৷ এই রঞ্জক পদার্থের কারণে ডিম ঘন নীল বা সবুজ রঙের হয়ে থাকে।"

নাল্লুর গ্রামের পশুচিকিৎসক রঘুনায়ক বলেন, "এই ডিমগুলোর নীল রঙের মূল কারণ হল পিগমেন্টেশন। বিলিভারডিন নামক এই পিগমেন্টের পরিবর্তন হলে ডিমের বাইরের স্তর নীল হয়ে যায়। কখনও কখনও এটি জিনগত সমস্যার কারণেও আসে। খাবারে সমস্যা হলেও এটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মূলত যখন বিলিভারডিন পিগমেন্টের পরিবর্তন হয়, তখন ডিম নীল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।"

HEN BLUE EGG
মুরগির মালিক সৈয়দ নূর (ইটিভি ভারত)

নীল ডিম দেখে অবাক মালিক

মুরগির মালিক সৈয়দ নূর এমন ডিম দেখে অবাক ৷ বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন, "মুরগিটি প্রতিদিন সাদা ডিম পাড়ে ৷ আমিই প্রতিদিন সকালে সেই ডিম বার করে আনি ৷ দিনদু'য়েক আগে দেখি হঠাৎ করে ওই মুরগিটি নীল ডিম পেড়েছে ৷ এমন ঘটনায় স্থানীয় মানুষজন থেকে এবং পশুপালন বিভাগের কর্মকর্তারাও অবাক হয়ে গিয়েছেন। 'বিরল' এই ডিম দেখতে প্রতিবেশীরা দলে দলে আমার বাড়িতে আসছেন।"

তিনি আরও বলেন, "আমি বছর দুই আগে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এই মুরগিটি কিনেছিলাম ৷ দাম পড়েছিল 20 টাকা ৷ আমি আরও 10টি মুরগি লালন-পালন করি। প্রতিদিনই ওদেরকে একই খাবার দিই ৷ তবে ব্রাউন ডিম পাড়তে দেখেছি, সাদা ডিমও পাড়ে ৷ কিন্তু এই প্রথম নীল ডিম পেড়েছে মুরগিটি ৷ যা অবাক করার মতো। এই ডিমের ছবিও তুলে রেখেছি। মিডিয়াতেও এই বিষয়ে খবর ছড়িয়ে পড়েছে ৷" সৈয়দের বন্ধু থেকে প্রতিবেশীরাও এই ঘটনায় অবাক হয়েছেন ৷

দাভানাগেরে (কর্ণাটক), 28 অগস্ট: বাজারে সাধারণত দুই ধরনের ডিম দেখেই অভ্যস্ত আমরা ৷ এরমধ্যে একটি হল সাদা রঙের ডিম (White Egg) এবং অন্যটি হল বাদামি রঙের ডিম (Brown Egg) ৷ এবার সামনে এল নীল রঙের ডিম ৷ মুরগির মালিকও অবাক ৷

কর্ণাটকের দাভানগেরে জেলার চান্নাগিরি তালুকের নেল্লোর গ্রামের সৈয়দ নূর ৷ যিনি 20 টাকা দিয়ে বাজার থেকে একটি মুরগি কিনে আনেন ৷ প্রতিদিনই সেটি সাদা রঙের ডিম পাড়ে ৷ কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি দেখেন, মুরগিটি নীল রঙের ডিম পেড়েছে ৷ সেই ডিম দেখতে সৈয়দ নূরের বাড়িতে এখন গ্রামবাসীদের হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে ৷

নীল রঙের ডিম দেখে অবাক সকলে (ইটিভি ভারত)

পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের সহকারী পরিচালক ডাঃ অশোক এমনটা শুনে চমকে গিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি সবুজ-হলুদ রঙের ডিম দেখেছি। এই মুরগিটি যে নীল রঙের ডিম পেড়েছে তা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি ৷ মুরগি খুব কমই এরকম ডিম পাড়ে। এটি মুরগির অগ্ন্যাশয়ে বিলিভারডিন নামক রঞ্জক পদার্থের কারণে হতে পারে ৷ এই রঞ্জক পদার্থের কারণে ডিম ঘন নীল বা সবুজ রঙের হয়ে থাকে।"

নাল্লুর গ্রামের পশুচিকিৎসক রঘুনায়ক বলেন, "এই ডিমগুলোর নীল রঙের মূল কারণ হল পিগমেন্টেশন। বিলিভারডিন নামক এই পিগমেন্টের পরিবর্তন হলে ডিমের বাইরের স্তর নীল হয়ে যায়। কখনও কখনও এটি জিনগত সমস্যার কারণেও আসে। খাবারে সমস্যা হলেও এটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মূলত যখন বিলিভারডিন পিগমেন্টের পরিবর্তন হয়, তখন ডিম নীল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।"

HEN BLUE EGG
মুরগির মালিক সৈয়দ নূর (ইটিভি ভারত)

নীল ডিম দেখে অবাক মালিক

মুরগির মালিক সৈয়দ নূর এমন ডিম দেখে অবাক ৷ বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন, "মুরগিটি প্রতিদিন সাদা ডিম পাড়ে ৷ আমিই প্রতিদিন সকালে সেই ডিম বার করে আনি ৷ দিনদু'য়েক আগে দেখি হঠাৎ করে ওই মুরগিটি নীল ডিম পেড়েছে ৷ এমন ঘটনায় স্থানীয় মানুষজন থেকে এবং পশুপালন বিভাগের কর্মকর্তারাও অবাক হয়ে গিয়েছেন। 'বিরল' এই ডিম দেখতে প্রতিবেশীরা দলে দলে আমার বাড়িতে আসছেন।"

তিনি আরও বলেন, "আমি বছর দুই আগে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এই মুরগিটি কিনেছিলাম ৷ দাম পড়েছিল 20 টাকা ৷ আমি আরও 10টি মুরগি লালন-পালন করি। প্রতিদিনই ওদেরকে একই খাবার দিই ৷ তবে ব্রাউন ডিম পাড়তে দেখেছি, সাদা ডিমও পাড়ে ৷ কিন্তু এই প্রথম নীল ডিম পেড়েছে মুরগিটি ৷ যা অবাক করার মতো। এই ডিমের ছবিও তুলে রেখেছি। মিডিয়াতেও এই বিষয়ে খবর ছড়িয়ে পড়েছে ৷" সৈয়দের বন্ধু থেকে প্রতিবেশীরাও এই ঘটনায় অবাক হয়েছেন ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

মুরগির ডিমনীল রঙের ডিমCHICKEN LAYING BLUE EGGSCHICKEN SURPRISES IN KARNATAKAHEN BLUE EGG

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.