বিহারে হেলিকপ্টার রেস ! নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগে বুকিং ঘিরে চড়ছে পারদ
বিহারে নির্বাচনী প্রচারে হেলিকপ্টার রেস ! প্রতিদিন অন্তত 14 থেকে 15টি হেলিকপ্টার ব্যবহার করবেন এনডিএ নেতারা ৷ পিছিয়ে নেই আরজেডি এবং কংগ্রেস ৷
Published : September 8, 2025 at 5:44 PM IST
পটনা, 8 সেপ্টেম্বর: কথায় আছে ভোট বড় বালাই ! বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে কথাটি ততটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে ৷ নির্বাচন মানে শুধুমাত্র ভোট বাক্সে কে কত সমর্থন পেল, তা কিন্তু নয় ৷ নির্বাচনী প্রচারে কোন নেতা কতটা ঝড় তুলতে পারলেন, তাও বিচার করা হয় ৷ তবে প্রচার শুরুর আগেই হেলিকপ্টার বুকিং করে খবরের শিরোনামে নেতারা ৷ আকাশে কে কত উঁচুতে উড়তে পারেন ? আপাতত সেই প্রতিযোগিতায় মেতেছেন তাঁরা ৷
চলতি বছরের শেষে বিধানসভা ভোট বিহারে ৷ নির্বাচন কমিশন এখনও দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি ৷ কিন্তু, তার আগে হেলিকপ্টার রেসে মেতেছেন নেতারা ৷ ভোটের জন্য ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে এনডিএ-জেডি(ইউ) জোট এবং ইন্ডিয়ার শরিক দলগুলি ৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হবে নির্বাচনের প্রচার ৷ প্রচারে ঝড় তুলতে পিছিয়ে পড়তে চান না কোনও দলের নেতারাই ৷ সেই কারণে সময় থাকতে পাল্লা দিয়ে হেলিকপ্টার বুকিংয়ে নেমে পড়েছেন শাসক ও বিরোধী দলের নেতারা ৷
তবে এই প্রথম নয়, 2020 সালের বিধানসভা নির্বাচনে চপারে করে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলেছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ৷ কিন্তু রিপোর্ট বলছে বুকিংয়ের সংখ্যা এই বছর রেকর্ড হারে বেড়ে গিয়েছে ৷ কোভিড-19-এর জন্য গতবারের নির্বাচনের আগে হেলিকপ্টারের ভাড়া তুলনামূলক কম ছিল ৷ কিন্তু এই বছর সেই সব কিছুর বালাই নেই ৷ অথচ, বহু অর্থ ব্যয় করেই হেলিকপ্টার বুকিং করছেন বিভিন্ন দলের নেতারা ৷
সরকারি তথ্য বলছে, প্রচারের জন্য প্রতিদিন অন্তত 20টি হেলিকপ্টার উড়বে বিহারে ৷ ইতিমধ্যেই বুকিং করে ফেলেছেন এনডিএ এবং ইন্ডিয়া'র নেতারা ৷ নির্বাচনী প্রচারের জন্য এক ডজনেরও বেশি হেলিকপ্টার বুকিং করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার শরিক দল জনতা দল ইউনাইটেডের নেতারা ৷ প্রতিদিন অন্তত 14-15টি হেলিকপ্টার ব্যবহার করবেন তাঁরা ৷ এর মধ্যে শুধুমাত্র 12টি কপ্টার ব্যবহার করবেন বিজেপি নেতারা ৷
শাসক শিবিরের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারের জন্য হেলিকপ্টার বুকিংয়ের দৌড়ে নাম লিখিয়েছেন বিরোধী নেতারাও ৷ প্রচারের শুরু 5টি কপ্টার দিয়ে শুরু করবেন তাঁরা ৷ দলীয় সূত্রে খবর, কমপক্ষে 2টি কপ্টারের বুকিং করেছে কংগ্রেস ৷ আর 2টি কপ্টার বুকিং করেছে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) ৷
এমনিতে একটি সিঙ্গল ইঞ্জিন হেলিকপ্টারের প্রতি ঘণ্টায় ভাড়া হল 1 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা ৷ ভোটের সময় এই ভাড়া বেড়ে যায় প্রায় 25 শতাংশ ৷ পাশাপাশি, দুটি ইঞ্জিনের হেলিকপ্টারের প্রতি ঘণ্টায় ভাড়া হল 3 থেকে 4 লক্ষ টাকা ৷ অথচ, নির্বাচনের সময় এই ভাড়া 100 শতাংশ বেড়ে যায় ৷ প্রচারের সময় প্রতিটি নেতা প্রায় 3-4 ঘণ্টার জন্য একটি হেলিকপ্টার বুকিং করেন ৷ সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি ঘণ্টা অনুযায়ী ভাড়ার সঙ্গে 18 শতাংশ জিএসটিও দিতে হয় ৷
উল্লেখ্য, বিহারের নির্বাচনে হেলিকপ্টারের একটি আলাদাই মাহাত্ম্য রয়েছে ৷ প্রচারে ভিড় কম হলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পাইলটকে জলবহুল এলাকাগুলির উপর দিয়ে ওড়ার নির্দেশ দেন নেতারা ৷ এই প্রসঙ্গে আরজেডি নেতা রাজেশ যাদব জানান, প্রথম থেকে সীমিত সম্পদ নিয়েই নির্বাচনে লড়ছে তাঁর দল ৷
আরজেডি নেতা বলেন, "এমনকী একটি সময়ে ভাঙা জিপ গাড়িতে করে নির্বাচনী প্রচার করেছেন আমাদের দলের সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব ৷ আমাদের হেলিকপ্টারের কোনও শখ নেই ৷ অল্প সম্পদের সাহায্যেই লড়াই করে জিতব আমরা ৷ রাজ্যের যুব সমাজের পূর্ণ সহায়তা রয়েছে তেজস্বীর ৷" তবে, খুব অল্প সময়ে অনেকগুলি এলাকায় প্রচারের জন্য এই বছর তাঁর দলের নেতারাও কপ্টার ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান রাজেশ ৷
এদিকে, বিজেপি মুখপাত্র বিনোদ শর্মা জানান, হেলিকপ্টারের সাহায্যে খুব অল্প সময় একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার চালানো সম্ভব হয় ৷ সেই কারণে, বড় বড় গর্তওয়ালা রাস্তা ছেড়ে নির্বাচনী প্রচারের জন্য আকাশপথকেই বেছে নিচ্ছেন বিভিন্ন দলের নেতারা ৷
তবে শুধু বিহারের রাজনীতিতে নয় ৷ প্রতিবেশী রাজ্য বাংলাতেও হেলিকপ্টারে চড়ে নির্বাচনী প্রচারের চল রয়েছে ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রের অব্য কোনও মন্ত্রী ছাড়া কপ্টারে প্রচারের ট্রেন্ড নেই বললেই চলে ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে সময় বাংলায় একাধিকবার প্রচারে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মতো নেতারা ৷ তবে আঞ্চলিক নেতাদের মধ্যে এই চল খুব কম দেখা যায় ৷