রুদ্রপ্রয়াগ, 29 অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ফের বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড ৷ শুক্রবার সকালে রুদ্রপ্রয়াগ ও চামোলি জেলায় অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে বহু বাড়ি, ভেসে গিয়েছে একাধিক গাড়ি ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন অনেকে ৷ চামোলিতে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে এক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে ৷ রুদ্রপ্রয়াগে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ অন্তত 8 জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মেঘভাঙা বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে ৷ এননাগাড়ে ভারী বৃষ্টির কারণে রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অলকানন্দ এবং মন্দাকিনী নদীর জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে ৷ বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কের সিরোবাগড়ের কাছে মিনি গোয়া সমুদ্র সৈকতে অলকানন্দার জল রাস্তায় উঠে গিয়েছে । জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে লোয়ারা এলাকায় অবস্থিত মোটরবাইক যাওয়ার আস্ত একটি ব্রিজ ৷
প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ৷ লেখেন, "রুদ্রপ্রয়াগের বাসুকেদার এলাকার অন্তর্গত বাদেথ ডুঙ্গার এবং চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধ্বংসস্তূপের কারণে বেশ কিছু পরিবার আটকে পড়েছে ৷ খবর অত্যন্ত দুঃখজনক ৷"
जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, इस संबंध में निरंतर…— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 29, 2025
তিনি আরও লেখেন, "স্থানীয় প্রশাসনের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ চলছে ৷ এই বিষয়ে আমি নিজে সকল কর্তাদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছি ৷ উদ্ধারকাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়, সেই বিষয়ে জেলাশাসক এবং দুর্যোগ মোকাবিলার সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সকলের নিরাপত্তার জন্য বাবা কেদারের কাছে প্রার্থনা করছি ৷"
ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের কারণে রাজ্যের একাধিত জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ নদী ও ছোট নালাগুলির জল ক্রমশ লোকালয়ে ঢুকছে, যার ফলে ভেসে গিয়েছে একাধিক রাস্তা ও গাড়ি ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা ৷
মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার বাসুকেদার এলাকা আর চামোলি জেলার দেবল এলাকা ৷ রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সিউর এলাকায় একটি বাড়ি এবং একটি বোলেরো গাড়ি ভেসে গিয়েছে ৷ বাদেথ, বাগধর এবং তালজামানি গ্রামের দু'পাশ দিয়ে বইছে নদীর জল ৷ কিমানায় ভেসে গিয়েছে কৃষি জমি ৷ পাশাপাশি, চেন্নাগড়ের বাজার এলাকায় বেশ কয়েকজ নিখোঁজ ৷
পরিস্থিতর ভয়াবহতার বিচারে সম্পূর্ণ ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ পর্যবেক্ষণ করছেন রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসক প্রতীক জৈন ৷ তাঁর নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ও সুষ্ঠুভাবে উদ্ধারকাজর পরিচালনার জন্য বিকল্প রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে ৷
এদিকে, চামোলি জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধসের ঘটনায় আটকে পড়েছেন বহু মানুষ ৷ চামোলির প্রত্যন্ত গ্রাম মোপাটায় ধ্বংসস্তূপের নীচে এক দম্পতির চাপা পড়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে । ভূমিধসের কারণে আরও দু'জন আহত হয়েছেন এই এলাকায় । আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ভারী বৃষ্টিতে চামোলির বহু এলাকায় রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়েছে ৷ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বহু এলাকায় ৷ পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয়রা ৷ ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে থারালি-সহ আশেপাশের এলাকায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ।