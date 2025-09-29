জলের তলায় মুম্বই, মৃত 11; মহারাষ্ট্রে আরও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

জলের তলায় মুম্বই, মৃত 11; মহারাষ্ট্রে আরও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা
নানা কারণে বেশ কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ ট্রেনের গতিও কমিয়ে আনা হয়েছে ৷ বন্ধ স্কুল-কলেজ ৷ গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত মুম্বই ৷
Published : September 29, 2025 at 5:55 PM IST
মুম্বই, 29 সেপ্টেম্বর: ভারী বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা ৷ রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সকালের মধ্যে 11 জনের মৃত্যুর পাওয়া গিয়েছে ৷ তার মধ্যে জলে ডুবে বেশ কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ বাকিদেরও প্রাণ গিয়েছে বৃষ্টি সংক্রান্ত কারণেই ৷
কয়েকটি এলাকার পরিস্থিতি এখনও বেশ খারাপ ৷ সেগুলির সঙ্গে যোগাযোগও করা যাচ্ছে না ৷ সেদিক থেকে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে প্রশাসনের আশঙ্কা ৷
এরইমধ্যে এদিন সকাল থেকে মুম্বইয়ের অন্ধেরি, মালাড, বরিভালির মতো জায়গায় নতুন করে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ তাতে উদ্ধারের কাজও ব্যাহত হয়েছে ৷ পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ছত্রপতি সাম্ভাজি নগর জেলার সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ অন্য কয়েকটি জেলাতেও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
ছত্রপতি সাম্ভাজি নগরের সর্বত্র ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে ৷ পাশাপাশি হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নাসিক, জালনা, ধুলে, জলগাঁও, নান্দুরবার এবং মারাঠওয়ারের প্রবল বৃষ্টি হবে ৷ তার ফলে আরও কয়েকটি জায়গায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ বুধবারের পর থেকে পরিস্থিতি খানিকটা ভালো হতে শুরু করবে ৷ কমে আসবে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ ততদিন মুম্বইয়ের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় দুর্যোগ চলতে থাকবে ৷ তার জেরে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
রবিবার মুম্বই শহরে গড়ে 47.47 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ শহরতলির কোনও কোনও জায়গায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল 53. 61 মিলিমিটার বা তার থেকেও বেশি ৷ প্রবল বৃষ্টির কারণে আন্ধেরির সাবওয়ে বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন ৷ প্রভাবিত হয়েছে ট্রেন চলাচলও ৷ মুম্বই শহর এবং তার আশপাশে যাতায়াতের অন্যতম ভরসা লোকাল ট্রেন কমপক্ষে 15-20 মিনিট দেরিতে চলছে ৷ মোটরবাইক চালাতে গিয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন ৷ রাস্তার পাশে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে ৷
মুম্বইয়ের পাশাপাশি নাসিক থেকে শুরু করে অহল্যানগর এবং মারাঠওয়ারার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ নাসিকের একটি বাঁধ থেকে জল ছাড়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়েছে ৷ পাশাপাশি গোদাবরী নদী প্লাবিত হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ সেই মর্মে সতর্কতাও জারি করেছে প্রশাসন ৷ মুম্বই শহরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে পুরনিগম ৷ পাশাপাশি অন্যত্রও যাতে পরিস্থিতি নতুন করে খারাপ না হয় তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন৷