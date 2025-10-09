হরিয়ানার এডিজি'র অস্বাভাবিক মৃত্যু, পুলিশের দুই শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলা স্ত্রী'র

হরিয়ানার এডিজি'র অস্বাভাবিক মৃত্যু, পুলিশের দুই শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলা স্ত্রী'র
সম্প্রতি হরিয়ানার এডিজি'র অস্বাভাবিক মৃত্যুতে হরিয়ানার পুলিশের ডিজিপি এবং একজন এসপি-র বিরুদ্ধে জাত তুলে হেনস্তার অভিযোগ তুললেন তাঁর আমলা স্ত্রী ৷
Published : October 9, 2025 at 3:49 PM IST
চণ্ডীগড়, 9 অক্টোবর: দিনের পর দিন জাতপাত নিয়ে হয়রানি সহ্য করতে না-পেরে নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হরিয়ানা পুলিশের এডিজি আইপিএস ওয়াই পুরন কুমার (52) ৷ এভাবে তাঁকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের দুই শীর্ষকর্তা ৷ এই অভিযোগ তুলেছেন তাঁর স্ত্রী আইএএস অমনীত পি কুমার ৷ তিনি হরিয়ানার ডিজিপি শত্রুজিৎ সিং কাপুর এবং রোহটাকের এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর স্বামীকে মৃত্যুতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
হরিয়ানার ডিজিপি এবং রোহটাকের এসপি'র অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবি তুলেছেন হরিয়ানা সরকারের শীর্ষস্তরীয় আধিকারিক অমনীত ৷ তাঁর স্বামীর ব্যাগ থেকে একটি আট পৃষ্ঠার নোট পেয়েছেন তিনি ৷ সেই নোটের ভিত্তিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, স্বামীর উচ্চস্তরীয় আধিকারিকরা পুরন কুমারের উপর পদ্ধতিগতভাবে অত্য়াচার চালিয়ে গিয়েছেন ৷ বুধবার সন্ধ্যায় সেক্টর-2 চণ্ডীগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ৷
#WATCH | Chandigarh: Haryana CM Nayab Singh Saini leaves from the residence of the IPS Y Puran Kumar after meeting his wife, IAS Amneet Kumar.— ANI (@ANI) October 9, 2025
IPS Y Puran Kumar was found dead at his residence on October 7. His wife also wrote a complaint letter to the Haryana CM stating, " it is… pic.twitter.com/LYinu2DLLo
তাঁর স্বামীকে পদ্ধতিগতভাবে হেনস্তা করা এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে ডিজিপি ও রোহটাকের এসপি'র বিরুদ্ধে বিএনএস-এর 108 নম্বর ধারা (আত্মহত্যায় প্ররোচনা), তফশিলি জাতি-উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধকারী) আইনের আওতায় মামলা দায়েরর অনুরোধ জানিয়েছেন অমনীত ৷ এই ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের মন্তব্য জানা যায়নি ৷
অমনীত জানান, তিনি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনির নেতৃত্বে জাপানে সরকারের প্রতিনিধি দলে ছিলেন ৷ কিন্তু মাঝপথে স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে দ্রুত সেখান থেকে দেশে ফিরে আসেন ৷
আইএএস অমনীত আরও জানিয়েছেন, তিনি জাপান থেকে ফিরে তাঁর স্বামীর ল্যাপটপ ব্যাগের মধ্যে দ্বিতীয় একটি নোট খুঁজে পান ৷ সেটি পুরন কুমারের হাতে লেখা ৷ সেই নোটে স্বামী উল্লেখ করেছেন, কীভাবে তাঁকে সবসময় জনসমক্ষে অপমান করা হয়েছে ৷ তিনি তফশিলি জাতি-উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁর জাত তুলেও হয়রান করা হত ৷
স্ত্রীর আরও অভিযোগ, ডিজিপি শত্রুজিৎ সিং কাপুরের নির্দেশে রোহটাকের এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়া, এডিজিপি পুরন কুমারের নামে আরবান এস্টেট থানায় মিথ্যা এফআইআর দায়ের করেন ৷ এই অভিযোগ নিয়ে তাঁর স্বামী মানসিক চাপে ছিলেন ৷ এর মধ্যেও এডিজিপি পুরন কুমার হরিয়ানা পুলিশের দুই শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু তা হয়নি এবং এই সবকিছু নিয়ে নিরাশায় ডুবে গিয়েছিলেন পুরন কুমার ৷ তিনি নিজেকে শেষ করার পথ বেছে নেন ৷
ওয়াই পুরন কুমার (52) 2001 সালের আইপিএস ব্যাচের আধিকারিক ৷ মঙ্গলবার 7 অক্টোবর তাঁর চণ্ডীগড়ের বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয় ৷ তাঁর মাথায় গুলির ক্ষত ছিল ৷ তিনি তাঁর রিভলবার থেকে নিজের মাথায় গুলি করেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এই ঘটনার সময় পুরন কুমারের ছোট মেয়ে বাড়িতে ছিল ৷ পুলিশ আধিকারিক তাঁর বাড়ির সাউন্ড-প্রুফ থিয়েটারের মধ্যে সোফায় বসে নিজেকে গুলি করেন ৷ তাঁর মেয়ে বাবার রক্তাক্ত দেহ দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীগড় থানায় ফোন করে ৷ পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ৷ এদিন মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি হরিয়ানায় পুলিশের উচ্চাধিকারিকের বাড়িত যান এবং তাঁর স্ত্রী আইএএস অমনীতের সঙ্গে দেখা করেন ৷