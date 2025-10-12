এডিজি'র মৃত্যুতে বদল রোহতকের এসপি, পূরণ কুমারের ময়নাতদন্তে নারাজ পরিবার

এডিজি'র মৃত্যুতে বদল রোহতকের এসপি, পূরণ কুমারের ময়নাতদন্তে নারাজ পরিবার
মৃত এডিজি পূরণ কুমার 2001 সালের ব্যাচের আইপিএস অফিসার ছিলেন ৷ তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এক ডিজিপি এবং এক এসপি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন আমলার স্ত্রী ৷
By PTI
Published : October 12, 2025 at 2:47 PM IST
চণ্ডীগড়, 12 অক্টোবর: স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য রোহতকের এসপি নরেন্দ্র বিজর্নিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন হরিয়ানার মৃত আইপিএস ওয়াই পূরণ কুমারের স্ত্রী ৷ এবার সেই এসপিকেই বরখাস্ত করা হল ৷ তাঁর বদলে সেই পদে আনা হল সুরেন্দ্র ভাউরিয়াকে ৷ এদিকে, তাঁদের দাবি মানা না পর্যন্ত এডিজি-এর ময়নাতদন্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মৃত আমলার পরিবার ৷
হরিয়ানার মন্ত্রী কৃষ্ণ লাল পানওয়ার, কৃষ্ণ কুমার বেদী, মুখ্য সচিব অনুরাগ রাস্তোগি এবং মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রধান সচিব রাজেশ খুলার মৃত আমলার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ৷ পরিবারের সঙ্গে কথা বলে মৃত আধিকারিকের ময়নাতদন্ত এবং তাঁকে দাহ করার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেন তাঁরা বলে অনুমান ৷ প্রায় 3 ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলে ৷ তবে, এই বিষয়ে সাংবাদিকদের কিছুই জানাননি মন্ত্রী কৃষ্ণ পানওয়ার ৷
গত মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ের সেক্টর 11 এলাকার বাড়িতে গুলি করে নিজেকে হত্যা করেন হরিয়ানার এডিজি ৷ এরপর তাঁর স্বামীকে মৃত্যুতে প্ররোচনার দেওয়ার জন্য হরিয়ানার পুলিশের ডিজিপি শত্রুজিৎ সিং কাপুর এবং রোহতকের এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর স্বামীকে জাত তুলে হেনস্তার অভিযোগ তোলেন পূরণের স্ত্রী আইএএস অমনীত পি কুমার ৷ স্বামীর ব্যাগ থেকে পাওয়া 8 পাতার একটি নোটের ভিত্তিতে হরিয়ানা পুলিশের দুই আমলার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তোলেন বলে জানান সরকারের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক অমনীত ৷
এই ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি জানান, অভিযুক্তদের তাদের পদ অনুযায়ী কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ৷ সেই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিকরণ যাতে না-করা হয়, বিরোধীদের সেই আবেদনও করেন তিনি ৷ এমনকী, শনিবারের মন্ত্রীসভার বৈঠক পিছিয়ে রবিবার করার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এই আবহে মৃত আইপিএস-এর ময়নাতদন্তে রাজি করানোর জন্য শনিবার তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন চণ্ডীগড়ের ডিজিপি সাগরপ্রীত হুডা ৷ বেরিয়ে এসে তিনি জানান, পূরণ কুমারের পরিবার এই বিষয়ে কোনও মতেই রাজি হতে চাইছেন না ৷ তবে, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা চলছে ৷ এদিন পূরণের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক এবং হরিয়ানা ও বাকি বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীরা দেখা করতে যান ৷
উল্লেখ্য, তাঁর স্বামীকে পদ্ধতিগতভাবে হেনস্তা করা এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগে ডিজিপি ও রোহতকের এসপি'র বিরুদ্ধে বিএনএস-এর 108 নম্বর ধারা (আত্মহত্যায় প্ররোচনা), তফশিলি জাতি-উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধকারী) আইনের আওতায় মামলা দায়েরর অনুরোধ জানান অমনীত ৷ বুধবার সন্ধ্যায় সেক্টর-2 চণ্ডীগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ৷ পাশাপাশি, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের আর্জি জানিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনির কাছে অভিযোগপত্র পাঠান তিনি ৷
এদিকে, পরিবারের অমতে শনিবার মৃত পুলিশ আমলার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সেক্টর 16 সরকারি হাসপাতাল থেকে পিজিআইএমইআর-এ স্থানান্তরিত করার অভিযোগ ওঠে ৷ পঞ্জাবের আপ বিধায়ক তথা মৃত আমলার শ্যালক অমিত রত্তন বলেন, "আমাদের পরামর্শ না-নিয়েই দেহ স্থানান্তরিত করা হয় ৷ আমাদের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে ৷ এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যুর ইতিমধ্যেই 5 দিন কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত আমরা বিচার পাইনি ৷"