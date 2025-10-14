এডিজি পূরণ কুমারের অস্বাভাবিক মৃত্যু ! ডিজিপি শত্রুজিৎকে ছুটিতে পাঠাল সরকার
হরিয়ানা পুলিশের এডিজি পূরণ কুমারের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এফআইআর দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী ৷ এরপর ঘটনার তদন্তের জন্য 6 জন প্রতিনিধির দল গঠন করে পুলিশ ৷
Published : October 14, 2025 at 3:52 PM IST
চণ্ডীগড়, 14 অক্টোবর: হরিয়ানার আইপিএস পূরণ কুমারের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ডিজি শত্রুজিৎ সিং কাপুরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠাল সরকার ৷ সেই সঙ্গে 1992 ব্যাচের আইপিএস ওম প্রকাশ সিংকে ডিজিপি'র দায়িত্ব দিল হরিয়ানা সরকার ৷ মঙ্গলবার মৃত পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷
এডিজি'র মৃত্যুতে প্ররোচনার দেওয়ার জন্য হরিয়ানার পুলিশের ডিজিপি শত্রুজিৎ সিং কাপুর এবং রোহতকের এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন মৃত আইপিএস-এর স্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে, তাঁর স্বামীকে জাত তুলে হেনস্তার অভিযোগ তোলেন পূরণের স্ত্রী আইএএস অমনীত পি কুমার ৷ এরপর অভিযুক্ত দুই আধিকারিকের দ্রুত শাস্তির দাবিতে সরব হয় মৃত পুলিশ আধিকারিকের পরিবার ৷ ঘটনায় বিজেপি সরকারকে একের পর এক আক্রমণ করে বিরোধীরা ৷ এই আবহে ডিজিপি-কে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল সরকার ৷
মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ডিজিপি শত্রুজিৎ সিং-এর বদলে 1992 সালের আইপিএস অফিসার ওমপ্রকাশ সিং-কে অতিরিক্ত ডিজিপি-এর দায়িত্বে এনেছেন রাজ্যপাল ৷ এই মুহূর্তে হরিয়ানা পুলিশ হাউজিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর-সহ একাধিক পদে রয়েছেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে, নতুন এই দায়িত্বে আনা হয়েছে তাঁকে ৷
এদিকে, মঙ্গলবার মৃত আইপিএস আধিকারিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ৷ পূরণ কুমারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসার পর ঘটনার দ্রুত তদন্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনির কাছে আবেদন জানান কংগ্রেস সাংসদ ৷
রাহুল বলেন, "ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক ৷ হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, ঘটনার দ্রুত বিচার হবে ৷ কিন্তু, তিন দিন পরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ ওয়াই পূরণ কুমারের দুই মেয়ে পিতৃহারা হয়ে পড়ল ৷" এরপর জাতপাত প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "এই ঘটনায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, এই অফিসারের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং তাঁর কর্মজীবন ও সুনাম নষ্ট করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তাঁর উপর পদ্ধতিগত বৈষম্য চালিয়ে আসছিলেন বাকি আধিকারিকরা ৷"
রাহুল আরও বলেন, "আপনি যতই সফল বা বুদ্ধিমান হোন না-কেন, দলিত হলে আপনাকে দমন নিপীড়ন সহ্য করতে হবে ৷ এই ঘটনায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার একটি আবেদন, মৃত আধিকারিকের দুই মেয়েকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন ৷ শেষকৃত্যের অনুমতি দিন, এই নাটক বন্ধ করুন এবং পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টিকারী কর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন ।" লোকসভার প্রধান বিরোধী দলনেতা জানান, জীবিত অবস্থায় পূরণ কুমারকে যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ ৷ তবে মৃত্যুর পর অন্তত তাঁকে একটু সম্মান দেওয়া হোক ৷
কংগ্রেস নেতার মতে, "ঘটনাটি খুব সংবেদনশীল । তিনি (যে ডিজিপি-কে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে) একজন কর্মরত অফিসার । আমরা সকলেই বুঝতে পারছি কীভাবে এই পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে । সুতরাং, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং গ্রেফতার করা উচিত ৷ কারণ, এই মামলাটি (পূরণ কুমারের বিরুদ্ধে) মিথ্যাভাবে তৈরি করা হয়েছে ।"
সম্প্রতি এই ঘটনায় রোহতকের এসপি নরেন্দ্র বিজর্নিয়াকে বদলি করা হয় ৷ তাঁর বদলে সেই পদে আনা হয়েছে সুরেন্দ্র ভাউরিয়াকে ৷ মৃত এডিজি-এর স্ত্রী অমনীত জানান, স্বামীর ব্যাগ থেকে পাওয়া 8 পাতার একটি নোটের ভিত্তিতে হরিয়ানা পুলিশের দুই আমলার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে দেহ ময়নাতদন্ত করতে দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছিল পূরণ কুমারের পরিবার ৷