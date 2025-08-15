পুরী, 15 অগস্ট: শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধামে ভয়াবহ ঘটনা ৷ হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হল এক যুগলের ঝুলন্ত দেহ ৷ তাঁরা দু'জনেই বাঙালি ৷ নাম কুমারেশ ঘোষ ও মিতালি ঘোষ। পুরীর পেন্থাকাটা চক্রের কাছের একটি হোটেল থেকে সমুদ্র তীরবর্তী পুলিশ ওই দুই বাঙালির দেহ উদ্ধার করেছে ৷
মৃত্যুর কারণ তদন্ত করছে পুলিশ। গত 9 তারিখে, তাঁরা দু'জনেই পুরীতে এসে পেন্থাকাটা চক্রের একটি হোটেলে উঠেছিলেন ৷ গত 5 দিন ধরে তাঁরা সেখানেই ছিলেন ৷ গতকাল অর্থাৎ 14 অগস্ট তাঁদের দেহ উদ্ধার হয় ৷ পুরীর এসপি পিনাক মিশ্রা বলেন, "হোটেলের কর্মীরা চক্রতীরাহ রোড এলাকায় অবস্থিত তাঁদের হোটেলরুমে থাকা কুমারেশ ও মিতালির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন ৷ কারণ তাঁদের ঘর থেকে বেশ অনেকক্ষণ ধরেই কোনও সাড়া-শব্দ মিলছিন না ৷"
তিনি আরও বলেন, "এরপরই হোটেল ম্যানেজার পুরীর সমুদ্র তীরবর্তী পুলিশ থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হোটেল রুমের দরজা ভাঙতেই চোখ কপালে ওঠে ৷ পুলিশ দেখে, ঘরের ভিতরে এক বছর 25-এর তরণী ও 35 বছরের এক ব্যক্তির দেহ ঝুলছে ৷
এসপি পিনাক মিশ্রার কথায়, "আমরা মৃতদেহগুলি উদ্ধার করেছি। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। ওই দু'জন এখানকার নন ৷ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার বাসিন্দা ৷ ওই এলাকার স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করা হয়েছে। মৃতদেহের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। হোটেল থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, তাঁরা 9 তারিখ পুরীর এই হোটেলে উঠেছিলেন ৷ গতকাল পর্যন্ত তাঁরা এখানেই ছিলেন ৷ প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান করা হচ্ছে, কুমারেশ ও মিতালি নিজেরায় নিজেদের জীবন শেষ করেছেন ৷"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় -
যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।