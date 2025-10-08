হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিবের বিরুদ্ধে জারি লুকআউট নোটিশ

হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিবের বিরুদ্ধে জারি লুকআউট নোটিশ
আমজনতাকে বিপুল মুনাফার টোপ দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠল হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিবের বিরুদ্ধে ৷ তিনি, তাঁর ছেলে এবং তাঁদের সহযোগী কোটি টাকা প্রতারণা করেছেন ৷
By PTI
Published : October 8, 2025 at 7:16 PM IST
সম্ভল, 8 অক্টোবর: চুলের নিত্যনতুন স্টাইল থেকে চুলের যত্ন- চুল বিষয়ে বিশ্বখ্যাত হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিব ৷ এদিকে তাঁর নামে জালিয়াতির অভিযোগ ! উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে সাধারণ মানুষকে বিপুল মুনাফার লোভ দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে বিনিয়োগ করিয়েছেন হাবিব ও তাঁর পুত্র ৷ কিন্তু সময়মতো মুনাফার টাকা তো দূর, মূলধনটুকুও ফেরত পায়নি বিনিয়োগকারীরা ৷ স্বভাবত তাঁরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় ৷ এই অবস্থায় জাভেদ, তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করেছে পুলিশ ৷
বুধবার সম্ভলের পুলিশ জানিয়েছে, জাভেদ হাবিব, তাঁর পুত্র আনোস হাবিবের বিরুদ্ধে 23টি জালিয়াতির মামলা রয়েছে ৷ তাঁরা একটি বিনিয়োগের প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সাত কোটি টাকা তছরূপ করেছেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ লুকআউট সার্কুলার জারি করেছে ৷
উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের এসপি কৃষ্ণকুমার বিষ্ণোই জানান, এফএলসি কোম্পানির ব্যানারে একটি বিনিয়োগের স্কিম চালাচ্ছিলেন জাভেদ ও তাঁর ছেলে ৷ তাঁরা বিনিয়োগকারীদের বিটকয়েন কেনার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন এবং সেখান থেকে বার্ষিক 50-70 শতাংশ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷
পুলিশের উচ্চাধিকারিক বলেন, "তাঁরা প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর থেকে 5-7 লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন ৷ এর পরিবর্তে উচ্চ মুনাফার দাবিও করেছিলেন ৷ কিন্তু আড়াই বছর কেটে গেলেও বিনিয়োগকারীরা তাঁদের টাকা ফেরত পাননি ৷" তদন্তকারীরা এখনও পর্যন্ত 38 জনের খোঁজ পেয়েছেন, যাঁরা এই বিটকয়েন কেনার ফাঁদে পা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন ৷
এসপি কৃষ্ণকুমার বিষ্ণোই বলেন, "জাভেদ হাবিব, তাঁর ছেলে আনোস হাবিব এবং তাঁদের সহযোগী সইফুলের বিরুদ্ধে 23টি এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, একটি সুপরিকল্পিত উপায়ে এই জালিয়াতি করা হয়েছে ৷" এই পরিস্থিতিতে পুলিশ জাভেদ হাবিব, পুত্র ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করেছে ৷
প্রতারিতদের টাকা ফেরত না দিতে পারলে বিএনএস-এর 107 নম্বর ধারার আওতায় জাভেদ হাবিবদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ দেশে বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ সাধারণ মানুষ একটু বেশি উপার্জনের আশায় কখনও চিট ফান্ডে বিনিয়োগ করেন, তো কখনও বিটকয়েন কিনে ঠকে যান ৷ পশ্চিমবঙ্গে সারদা দুর্নীতি, রোজভ্যালি, অ্যালকেমিস্টের মতো একাধিক প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে ৷ লক্ষ লক্ষ টাকা হারিয়েছে অনেকে ৷