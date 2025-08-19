গুয়াহাটি, 19 অগস্ট: দেশদ্রোহিতার মামলায় দেশের দুই প্রবীণ সাংবাদিককে তলব করল অসম পুলিশ ৷ সিদ্ধার্থ ভাদ্রারাজন এবং করণ থাপারকে 22 অগস্ট গুয়াহাটি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে ৷
দুই সাংবাদিকের কাছে একই ধরনের নোটিশ গিয়েছে ৷ সেই নোটিশ সংগ্রহ করেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ সেখানে লেখা আছে, "একটি তদন্তের ব্যাপারে আপনার কাছে কিছু তথ্য আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি ৷ তদন্তকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ওই সমস্ত তথ্য আমাদের জানা দরকার ৷"
কোন মামলায় তলব ?
তবে ঠিক কোন মামলায় এই দু'জনকে ডাকা হয়েছে তা নোটিশে উল্লেখ করেনি পুলিশ ৷ এ নিয়ে জানতে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ইটিভি ভারত ৷ কিন্তু তাঁদের থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ সিদ্ধার্থর কাছে নোটিশ গিয়েছে স্বাধীনতা দিবসের ঠিক একদিন আগে ৷ করণ নোটিশ পেয়েছেন সোমবার ৷ একটি অংশে পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, 22 অগস্ট নির্দিষ্ট সময় পুলিশের কাছে হাজিরা না দিলে তাঁকে গ্রেফতারও করা হতে পারে ৷
গুয়াহাটি পুলিশের অপরাধ দমন শাখার তরফে চিঠিটি লিখেছেন, ইন্সপেক্টর সৌমজ্যোতি রায় ৷ নির্দিষ্ট করে মামলার কথা না বললেও তাতে কোন কোন ধারার উল্লেখ আছে তা লেখা হয়েছে ওই নোটিশে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে বিএনএসের 152, 196, 197(1)(ডি)/3(6), 353, 45 এবং 61 ধারায় ওই মামলাটি দায়ের হয়েছিল ৷ এর মধ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 152 নম্বর ধারাটি দেশদ্রোহিতার সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ এর আগে আইপিসির 124 এ ধারায় যেভাবে সরাসরি দেশদ্রোহিতার কথা বলা হত, বিএনএসে সেটা হয় না ৷ তবে আগের ধারার মতো বিএনএসের এই 152 নম্বর ধারাও দেশের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে ৷ যা আদতে দেশদ্রোহিতার নামন্তর ৷
বিতর্কের ইতিহাস
ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা কয়েকটি ফৌজদারি আইন নিয়ে স্বাধীন ভারতে বহু বিতর্ক হয়েছে ৷ তার মধ্য়ে একেবারে প্রথম দিকে আসে এই দেশদ্রোহিতার প্রসঙ্গ ৷ পরাধীন দেশের নাগরিকরা যাতে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করতে না পারেন সেই কারণে এই আইনের সূত্রপাত হয় ৷ অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর কঠোর সাজাও হয়েছে এই আইনে ৷ স্বাধীনতার পরের ভারতেও এ নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি ৷ প্রথম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এই প্রসঙ্গে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে চিঠি লিখেছিলেন ৷ সেখানে দেশের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে পারে এমন আইন রেখে (দেশদ্রোহিতা) দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন 'লৌহপুরুষ' সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ৷
সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার সাংবাদিক থেকে শুরু করে অনেকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ 2020 সালে করোনার সময় উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরে একটি ভিডিয়ো নিজের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করায় প্রবীণ সাংবাদিক বিনোদ দুয়ার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার ধারায় এফআইআর দায়ের হয়ে ৷ বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন প্রবীণ সাংবাদিক ৷ শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানায়, কোন ক্ষেত্রে সরকার বিরোধিতা দেশদ্রোহিতার রূপ নেয় সেটা সর্বদা মাথায় রাখা দরকার ৷ কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও মন্তব্য বা আচরণ করেন যার ফলে সমাজে অশান্তি থেকে শুরু করে হিংসার সৃষ্টি হয় একমাত্র সেই ধরনের ঘটনাতেই দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা যেতে পারে ৷ অন্য কোথাও এই ধারার প্রয়োগ করা যায় না ৷
এমনই নানা বিতর্ক চলেছে দশকের পর দশক ধরে ৷ শেষমেশ আইপিসি থেকে বিএনএসে পাল্টে যাওয়ার সময় এই বিতর্কিত আইনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করে মোদি সরকার ৷ এবার সেই পাল্টে যাওয়া 'দেশদ্রোহিতা'র মামলায় ডাক পড়ল দুই প্রবীণ সাংবাদিকের ৷