ETV Bharat / bharat

তিন শর্তে GST সংস্কারকে সমর্থন কংগ্রেসের, সায় আটটি বিরোধী শাসিত রাজ্যের - OPPOSITION SUPPORT GST REFORM

জয়রাম রমেশ জানান, আটটি বিরোধী শাসিত রাজ্য জিএসটির হার কমানো এবং সাধারণ জনগণের ব্যবহৃত পণ্যের উপর করের হার কমানোর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে।

Jairam Ramesh
কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : August 30, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 30 অগস্ট: কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ শনিবার বলেন, জিএসটি কাউন্সিলের সভা শুধুমাত্র শিরোনামের জন্য নয় বরং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের চেতনাকে এর উৎসাহিত করা উচিত। তিনি বলেন, "বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি GST হারের স্ল্যাব এবং গণভোগ্যপণ্যের হার কমানোর পক্ষে তাদের সমর্থন জানিয়েছে। একইসঙ্গে গ্রাহকদের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে।"

জয়রাম রমেশ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আটটি বিরোধী শাসিত রাজ্য কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গ জিএসটির হার কমানো এবং সাধারণ জনগণের ব্যবহৃত পণ্যের উপর করের হার কমানোর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে আজ বিরোধী শাসিত আটটি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে প্রধানত তিনটি শর্ত রেখেছে।

বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির প্রধান তিন শর্ত

  1. এই রাজ্যগুলির প্রথম দাবি, একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত যাতে গ্রাহকরা করের হার কমানোর সুবিধা সরাসরি পান।
  2. দ্বিতীয় শর্ত, করের হার কমানোর কারণে রাজ্যগুলির রাজস্ব অর্জনে যে ক্ষতি হবে, তার জন্য সমস্ত রাজ্যকে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত এবং এ ক্ষেত্রে 2024-25 অর্থবর্ষকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
  3. বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির তৃতীয় দাবি, বিলাসবহুল জিনিসপত্রের উপর অতিরিক্ত কর, যা 40 শতাংশের উপরে হবে, তা সম্পূর্ণরূপে রাজ্যগুলিকে দেওয়া উচিত। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন করের (সেস) মাধ্যমে যে মোট রাজস্বের প্রায় 17-18 শতাংশ পায়, যা রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করা হয় না।

কংগ্রেস নেতা বলেন, এই রাজ্যগুলির দাবি সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য এবং কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনে কাজ করা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স (NIPFP)-এর সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রগুলিও তাদের সমর্থন করেছে। তাঁর মতে, কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে জিএসটি 2.0 দাবি করে আসছে, যা করের হার কমানোর পাশাপাশি জিএসটির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে। বিশেষ করে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) জন্য যে কর ব্যবস্থা সরল হবে।

জয়রাম রমেশ আরও বলেন, "কংগ্রেস সকল রাজ্যের স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিচ্ছে। আশা করি, আগামী সপ্তাহে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক শুধুমাত্র শিরোনাম দখলের অনুশীলন হবে না, যেমনটি প্রায়শই মোদি সরকারের ক্ষেত্রে হয়েছে। বরং সত্যিকারের সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের চেতনাকে অক্ষরে অক্ষরে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

  1. স্বাস্থ্য-জীবন বিমার প্রিমিয়ামে GST ছাড় ! ইঙ্গিত মন্ত্রীর
  2. বিমায় GST প্রত্যাহারে মমতার দাবিতে সিলমোহর কেন্দ্রের! দাবি চন্দ্রিমার

নয়াদিল্লি, 30 অগস্ট: কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ শনিবার বলেন, জিএসটি কাউন্সিলের সভা শুধুমাত্র শিরোনামের জন্য নয় বরং সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের চেতনাকে এর উৎসাহিত করা উচিত। তিনি বলেন, "বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি GST হারের স্ল্যাব এবং গণভোগ্যপণ্যের হার কমানোর পক্ষে তাদের সমর্থন জানিয়েছে। একইসঙ্গে গ্রাহকদের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে।"

জয়রাম রমেশ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আটটি বিরোধী শাসিত রাজ্য কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, পঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গ জিএসটির হার কমানো এবং সাধারণ জনগণের ব্যবহৃত পণ্যের উপর করের হার কমানোর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে আজ বিরোধী শাসিত আটটি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে প্রধানত তিনটি শর্ত রেখেছে।

বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির প্রধান তিন শর্ত

  1. এই রাজ্যগুলির প্রথম দাবি, একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা তৈরি করা উচিত যাতে গ্রাহকরা করের হার কমানোর সুবিধা সরাসরি পান।
  2. দ্বিতীয় শর্ত, করের হার কমানোর কারণে রাজ্যগুলির রাজস্ব অর্জনে যে ক্ষতি হবে, তার জন্য সমস্ত রাজ্যকে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত এবং এ ক্ষেত্রে 2024-25 অর্থবর্ষকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
  3. বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির তৃতীয় দাবি, বিলাসবহুল জিনিসপত্রের উপর অতিরিক্ত কর, যা 40 শতাংশের উপরে হবে, তা সম্পূর্ণরূপে রাজ্যগুলিকে দেওয়া উচিত। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন করের (সেস) মাধ্যমে যে মোট রাজস্বের প্রায় 17-18 শতাংশ পায়, যা রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করা হয় না।

কংগ্রেস নেতা বলেন, এই রাজ্যগুলির দাবি সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য এবং কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনে কাজ করা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স (NIPFP)-এর সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রগুলিও তাদের সমর্থন করেছে। তাঁর মতে, কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে জিএসটি 2.0 দাবি করে আসছে, যা করের হার কমানোর পাশাপাশি জিএসটির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে। বিশেষ করে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) জন্য যে কর ব্যবস্থা সরল হবে।

জয়রাম রমেশ আরও বলেন, "কংগ্রেস সকল রাজ্যের স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিচ্ছে। আশা করি, আগামী সপ্তাহে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক শুধুমাত্র শিরোনাম দখলের অনুশীলন হবে না, যেমনটি প্রায়শই মোদি সরকারের ক্ষেত্রে হয়েছে। বরং সত্যিকারের সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের চেতনাকে অক্ষরে অক্ষরে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

  1. স্বাস্থ্য-জীবন বিমার প্রিমিয়ামে GST ছাড় ! ইঙ্গিত মন্ত্রীর
  2. বিমায় GST প্রত্যাহারে মমতার দাবিতে সিলমোহর কেন্দ্রের! দাবি চন্দ্রিমার

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS ON GST REFORMGST COUNCIL MEETJAIRAM RAMESHজয়রাম রমেশOPPOSITION SUPPORT GST REFORM

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.