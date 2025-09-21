ETV Bharat / bharat

সোমবার থেকে GST সাশ্রয় উৎসব, উপকৃত হবেন দেশের মানুষ: প্রধানমন্ত্রী মোদি

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "এই সংস্কারগুলির জেরে দেশব্যাপী দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন।"

GST Bachat Utsav
সোমবার থেকে 'জিএসটি সাশ্রয় উৎসব' (এএনাই)
By ANI

Published : September 21, 2025 at 7:57 PM IST

4 Min Read
নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার থেকে জিএসটি সংস্কার বাস্তবায়নের ঘোষণা করেছেন ৷ রবিবার তিনি আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের দিকে একে একটি বড় পদক্ষেপ হিসাবেও তুলে ধরেছেন ৷ জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "এই সংস্কারগুলির জেরে দেশব্যাপী দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন।"

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নবরাত্রির প্রথম দিনের সূর্যোদয় থেকে দেশ আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের দিকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে। সোমবার নবরাত্রির প্রথম দিন, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার কার্যকর হবে ৷"

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্ধিত সঞ্চয় এবং সহজ ক্রয়ের সঙ্গেই দেশের দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কৃষক, মহিলা, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা সকলেই প্রচুরভাবে উপকৃত হবেন। তাঁর কথায়, "সোমবার থেকে, সারা দেশে, 'জিএসটি সাশ্রয় উৎসব' শুরু হবে। এই জিএসটিতে আপনার সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি আপনার পছন্দের জিনিসপত্র আরও সহজে কিনতে পারবেন। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, যুবক, কৃষক, মহিলা, দোকানদার, ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা - সকলেই প্রচুর উপকৃত হবেন এর ফলে ৷"

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "উৎসবের মরশুমে, সকলেই উদযাপন করবে এবং দেশের প্রতিটি পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি পাবে।" এটিকে উৎসবের উপহার হিসাবে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী জানান, সংস্কারগুলি ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ব্যবসাকে সহজ করবে, বিনিয়োগে আকর্ষণ করবে এবং প্রতিটি রাজ্য উন্নয়নে সমান অংশীদার হবে তা নিশ্চিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "ভারত যখন 2017 সালে জিএসটি বাস্তবায়নের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেয়, তখনই পুরানো ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি নতুন ইতিহাস তৈরির সূচনা হয়। কয়েক দশক ধরে, আপনারা এবং আমাদের ব্যবসায়ীরা-সহ আমাদের দেশের মানুষ, একাধিক করের জালে আটকা পড়েছিলেন ৷ প্রবেশ কর, বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক, পরিষেবা কর এবং এই জাতীয় আরও কয়েক ডজন কর চালু ছিল ৷"

চলতি মাসের শুরুতে জিএসটি কাউন্সিলের 56তম বৈঠকে পণ্য ও পরিষেবা কর কাঠামোর সংস্কার অনুমোদিত হয়েছিল। বর্তমান চার কর হার ব্যবস্থা এখন 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশের একটি সুবিন্যস্ত দুই-স্ল্যাব ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে বলে দাবি সরকারের। বিলাসবহুল এবং ক্ষতিকারক পণ্যের জন্য আলাদা 40 শতাংশ কর স্ল্যাব বহাল রাখা হয়েছে। এই নতুন কর কাঠামোর জেরে, জিনিসের দাম যেমন কমবে তেমনই, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ৷ কৃষি থেকে শুরু করে অটোমোবাইল এবং এফএমসিজি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি পর্যন্ত বিস্তৃত শিল্পকে সমর্থন করবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷

এর উদ্দেশ্য জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো, এমএসএমইগুলিকে শক্তিশালী করা, করের ভিত্তি প্রশস্ত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করা। দুগ্ধ খাতে, আমুল এবং মাদার ডেইরির মতো প্রধান ব্র্যান্ডগুলি উল্লেখযোগ্য মূল্য কমানোর কথা ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যেই ৷ দুধ, মাখন, ঘি, পনির, আইসক্রিম, স্ন্যাকস পণ্যগুলিকে 5 শতাংশ স্ল্যাবের আওতায় আনা হয়েছে, যে কারণে 100 গ্রাম আমূল মাখনের দাম এখন 62 টাকার পরিবর্তে 58 টাকা হবে ৷ মাদার ডেইরি মিল্কশেক, পনির, ঘি এবং হিমায়িত পণ্যের দামও কমিয়েছে। অটোমোবাইল খাত সবচেয়ে প্রভাবশালী সংস্কারগুলির মধ্যে একটি ৷ 350 সিসি পর্যন্ত দুই চাকার গাড়ি, ছোট গাড়ি এবং অটো যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে 28 শতাংশের স্ল্যাব থেকে 18 শতাংশ করা হয়েছে ৷ যার ফলে মালিকানার খরচ কমেছে। 1800 সিসি-র কম গাড়ির ট্র্যাক্টরের উপর এখন মাত্র 5 শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য হবে, যা 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে ৷

অন্যদিকে বাণিজ্যিক পণ্যবাহী যানবাহন এবং বাসের উপরও 18 শতাংশ কর আরোপ করা হবে। এই পরিবর্তনগুলি যানবাহন বিক্রয় বৃদ্ধি করবে, শিল্পকর্মী এবং কৃষকদের সুবিধা দেবে এবং সমগ্র মোটরগাড়ি মূল্য শৃঙ্খলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। গৃহায়ন ও নির্মাণ খাতে, সিমেন্ট 28 শতাংশ থেকে 18 শতাংশের স্ল্যাবে সরানো হয়েছে, অন্যদিকে গ্রানাইট ব্লক, মার্বেল এবং বালি-চুনের ইটের মতো প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী 5 শতাংশ হারে রাখা হয়েছে।

এই পরিবর্তনগুলির লক্ষ্য হল বাড়িগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করা এবং শহর ও গ্রামীণ ভারতে অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা করা। কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, ফসল কাটার যন্ত্র, থ্রেসার, স্প্রিংকলার এবং ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ কৃষি সরঞ্জামের উপর এখন মাত্র 5 শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা এবং ওষুধ খাতকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। 30টিরও বেশি জীবন রক্ষাকারী ওষুধ এবং ডায়াগনস্টিক কিটগুলিকে জিএসটি থেকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ৷

অন্যদিকে আয়ুর্বেদ এবং ইউনানির মতো ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধগুলিতে মাত্র 5 শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য হবে। থার্মোমিটার, গ্লুকোমিটার এবং সংশোধনমূলক লেন্সের মতো চিকিৎসা সরঞ্জামগুলিকেও নিম্ন কর বন্ধনীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যা জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলেছে। পরিষেবা খাতও বাদ দেওয়া হয়নি। প্রতিদিন 7,500 টাকা পর্যন্ত হোটেলে থাকার জন্য এখন 12 শতাংশের পরিবর্তে 5 শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য হবে, অন্যদিকে জিম, সেলুন, নাপিত এবং যোগ কেন্দ্রের মতো পরিষেবাগুলির হার 18 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে নেমে এসেছে।

