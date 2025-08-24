ETV Bharat / bharat

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মেরে হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা, স্বামীকে গুলি পুলিশের - NOIDA DOWRY MURDER

পণের জন্য স্ত্রীকে জীবন্ত জ্বালিয়ে খুন করেছিল স্বামী ৷ 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই অভিযুক্তকে গুলি করল পুলিশ ৷

NOIDA DOWRY MURDER
বাঁ-দিক থেকে মৃত নিকি এবং তাঁর স্বামী বিপিন (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 24, 2025 at 9:36 PM IST

3 Min Read

নয়াদিল্লি ও নয়ডা, 24 অগস্ট: পণের 36 লক্ষ টাকা বাকি ছিল, তাই চলত অকথ্য অত্যাচার ৷ শেষমেশ 6 বছরের ছেলের সামনেই চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় গৃহবধূকে ৷ গ্রেটার নয়ডার সিরসা গ্রামের ঘটনা সামনে আসতেই শনিবার মৃতের স্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পরে পুলিশি হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করতে গেলে অভিযুক্তর পায়ে গুলি করে যোগী রাজ্যের পুলিশ ৷ বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

পুলিশের তরফে জানা যায়, অভিযুক্ত বিপিন ভাটি এদিন পুলিশি হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টার সময় বলতে থাকে, তার কোনও অনুশোচনা নেই। সে নাকি তাঁর স্ত্রীকে খুন করেনি। বউ নিজেই নিজের জীবন শেষ করার চেষ্টা করেছে।"

NOIDA DOWRY MURDER
পুলিশের এনকাউন্টারে আহত স্বামী (ইটিভি ভারত)

পুলিশের বক্তব্য - গ্রেটার নয়ডার এডিসিপি অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ সুধীর কুমার বলেন, "সিরসা মোড়ের কাছে, অভিযুক্ত বিপিন পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকে পিস্তলটি ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে শুরু করে। পুলিশ তাকে ধরার চেষ্টা করলে সে পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পুলিশের পাল্টা গুলি তার পায়ে গিয়ে লাগে। তাকে আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।"

মামলার ধারা - গত পরশু (শুক্রবার) গ্রেটার নয়ডার কাসনা থানায় ভারতীয় ন্যয় সংহিতার ধারা 103 (1) (খুন), 115 (2) (ইচ্ছাকৃত আঘাত ) এবং 61 (2) (এমন কোনও প্রাণহানি হতে পারে তা জেনেও মানুষকে আঘাত করা)-এর অধীনে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, 22 অগস্টই এই মামলা দায়ের হয়েছে ৷

মৃত বধূর পরিবারের বক্তব্য - এর আগে, মৃত নিকির (30) বাবা ভিখারি সিং জানিয়েছিলেন, 2016 সালের ডিসেম্বর নাগাদ সিরসা গ্রামে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। বিয়েতে একটি স্করপিও গাড়ি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীতে বিপিনের বাড়ির লোকজন 36 লক্ষ টাকা দাবি করতে শুরু করে। তাঁরা এর জন্য মেয়েকে হেনস্থা করতে শুরু করে। পণের দাবিতে চলত অত্যাচার ৷ পরে বিপিনের দাবি মতো নিকির বাবা একটি বাইকও দিয়েছিলেন, দাবি পূরণের জন্য ৷ কিন্তু অত্যাচার কোনও অংশে কমেনি ৷

জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নিকিকে - শেষমেশ গত বৃহস্পতিবার 6 বছরের সন্তানের সামনেই তাঁর মেয়ে নিকিকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ এমনটাই অভিযোগ করেন ভিখারি সিং ৷ গ্নিদ্বগ্ধ অবস্থায় নিকি ভাটিকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওইদিনই তাঁর মৃত্য়ু হয়। নিকির বোন কাঞ্চন, যার সঙ্গে বিপিনের ভাই রোহিতের বিয়ে হয়, তিনিই প্রথম অভিযোগ করেন যে বিপিন ও তাঁর মা দয়া মিলে নিকির গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নিকির 6 বছরের সন্তান - বৃহস্পতিবারের এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নির্যাতিতার ছ'বছর বয়সি ছেলে বলে, "মায়ের গায়ে কিছু একটা ঢেলে চড় মারতে থাকে ৷ তারপর লাইটার দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় ।" এই ভয়াবহ ঘটনার দু'টি ভিডিয়োও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । একটি ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ওই বধূকে চরম মারধর করছে ৷ তাঁর চুল ধরে ঘর থেকে টেনে বের করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য ভিডিয়োয় দেখা যায়, আগুন লাগানোর পর মহিলাটি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে । ঘটনাটি সামনে আসতেই বিপিনকে গ্রেফতার করা হয়। তার মা দয়া (55)কেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

এনকাউন্টারই চেয়েছিল মৃতের পরিবার - মৃত যুবতীর বাবা আগেই জামাইয়ের এনকাউন্টারের দাবি জানিয়েছিলেন। এনকাউন্টারের খবর পেতেই তিনি বলেন, "পুলিশ ঠিক কাজ করেছে। অপরাধী পালানোর চেষ্টা করে, বিপিনও পালানোর চেষ্টা করেছিল।" বাকিদেরও ধরা হোক, এমনটাই আর্জি জানিয়েছেন ভিখারি সিং ৷

নয়াদিল্লি ও নয়ডা, 24 অগস্ট: পণের 36 লক্ষ টাকা বাকি ছিল, তাই চলত অকথ্য অত্যাচার ৷ শেষমেশ 6 বছরের ছেলের সামনেই চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় গৃহবধূকে ৷ গ্রেটার নয়ডার সিরসা গ্রামের ঘটনা সামনে আসতেই শনিবার মৃতের স্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পরে পুলিশি হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করতে গেলে অভিযুক্তর পায়ে গুলি করে যোগী রাজ্যের পুলিশ ৷ বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

পুলিশের তরফে জানা যায়, অভিযুক্ত বিপিন ভাটি এদিন পুলিশি হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টার সময় বলতে থাকে, তার কোনও অনুশোচনা নেই। সে নাকি তাঁর স্ত্রীকে খুন করেনি। বউ নিজেই নিজের জীবন শেষ করার চেষ্টা করেছে।"

NOIDA DOWRY MURDER
পুলিশের এনকাউন্টারে আহত স্বামী (ইটিভি ভারত)

পুলিশের বক্তব্য - গ্রেটার নয়ডার এডিসিপি অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ সুধীর কুমার বলেন, "সিরসা মোড়ের কাছে, অভিযুক্ত বিপিন পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকে পিস্তলটি ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে শুরু করে। পুলিশ তাকে ধরার চেষ্টা করলে সে পুলিশ দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পুলিশের পাল্টা গুলি তার পায়ে গিয়ে লাগে। তাকে আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।"

মামলার ধারা - গত পরশু (শুক্রবার) গ্রেটার নয়ডার কাসনা থানায় ভারতীয় ন্যয় সংহিতার ধারা 103 (1) (খুন), 115 (2) (ইচ্ছাকৃত আঘাত ) এবং 61 (2) (এমন কোনও প্রাণহানি হতে পারে তা জেনেও মানুষকে আঘাত করা)-এর অধীনে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, 22 অগস্টই এই মামলা দায়ের হয়েছে ৷

মৃত বধূর পরিবারের বক্তব্য - এর আগে, মৃত নিকির (30) বাবা ভিখারি সিং জানিয়েছিলেন, 2016 সালের ডিসেম্বর নাগাদ সিরসা গ্রামে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। বিয়েতে একটি স্করপিও গাড়ি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীতে বিপিনের বাড়ির লোকজন 36 লক্ষ টাকা দাবি করতে শুরু করে। তাঁরা এর জন্য মেয়েকে হেনস্থা করতে শুরু করে। পণের দাবিতে চলত অত্যাচার ৷ পরে বিপিনের দাবি মতো নিকির বাবা একটি বাইকও দিয়েছিলেন, দাবি পূরণের জন্য ৷ কিন্তু অত্যাচার কোনও অংশে কমেনি ৷

জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নিকিকে - শেষমেশ গত বৃহস্পতিবার 6 বছরের সন্তানের সামনেই তাঁর মেয়ে নিকিকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ এমনটাই অভিযোগ করেন ভিখারি সিং ৷ গ্নিদ্বগ্ধ অবস্থায় নিকি ভাটিকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওইদিনই তাঁর মৃত্য়ু হয়। নিকির বোন কাঞ্চন, যার সঙ্গে বিপিনের ভাই রোহিতের বিয়ে হয়, তিনিই প্রথম অভিযোগ করেন যে বিপিন ও তাঁর মা দয়া মিলে নিকির গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নিকির 6 বছরের সন্তান - বৃহস্পতিবারের এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নির্যাতিতার ছ'বছর বয়সি ছেলে বলে, "মায়ের গায়ে কিছু একটা ঢেলে চড় মারতে থাকে ৷ তারপর লাইটার দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় ।" এই ভয়াবহ ঘটনার দু'টি ভিডিয়োও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । একটি ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ওই বধূকে চরম মারধর করছে ৷ তাঁর চুল ধরে ঘর থেকে টেনে বের করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য ভিডিয়োয় দেখা যায়, আগুন লাগানোর পর মহিলাটি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে । ঘটনাটি সামনে আসতেই বিপিনকে গ্রেফতার করা হয়। তার মা দয়া (55)কেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

এনকাউন্টারই চেয়েছিল মৃতের পরিবার - মৃত যুবতীর বাবা আগেই জামাইয়ের এনকাউন্টারের দাবি জানিয়েছিলেন। এনকাউন্টারের খবর পেতেই তিনি বলেন, "পুলিশ ঠিক কাজ করেছে। অপরাধী পালানোর চেষ্টা করে, বিপিনও পালানোর চেষ্টা করেছিল।" বাকিদেরও ধরা হোক, এমনটাই আর্জি জানিয়েছেন ভিখারি সিং ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

GREATER NOIDA DOWRY DEATHস্বামীকে এনকাউন্টার পুলিশেরপণের জন্য স্ত্রীকে জ্বালিয়ে খুনHUSBAND SHOT WHILE TRIED TO FLEENOIDA DOWRY MURDER

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.