নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগে গ্রেফতার বা আটক হলে কোনও প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীকে অপসারণ করা হবে । বুধবার সংসদে এর জন্য তিনটি বিল পেশ করার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র ।
এই বিলগুলি হল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার (সংশোধন) বিল 2025; সংবিধান (একশত ত্রিশতম সংশোধনী) বিল 2025; এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধন) বিল 2025 । এই তিনটি আইনের কোনওটিতেই গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগের কারণে গ্রেপ্তার এবং আটক থাকা মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীকে অপসারণের কোনও বিধান নেই । তাই সংশোধনী আনতে চায় কেন্দ্র ।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদের একটি যৌথ কমিটিতে এই তিনটি বিল পাঠানোর জন্য লোকসভায় একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করবেন ।
যদিও এই বিল প্রসঙ্গে মঙ্গলবার কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার "পক্ষপাতদুষ্ট" কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির দ্বারা বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেফতার করে এবং তাদের "স্বেচ্ছাচারী" গ্রেফতারের পরপরই পদ থেকে অপসারণ করে বিরোধী দলকে দমিয়ে রাখার জন্য আইন আনার ষড়যন্ত্র করছে ।
কংগ্রেসের বরিষ্ঠ মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভি বলেছেন, "ক্ষমতাসীন দল বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের ভোটে হারাতে পারছে না বলে তাদের অপসারণের জন্য এমন একটি আইন আনতে চায় ।"
Wht a vicious circle! No guildelines for arrest followed! Arrests of opposition leaders rampant and disproportionate. New proposed law removes incumbent #CM etc immly on arrest. Best way to destabilise opposition is to unleash biased central agencies to arrest oppo CMs and…— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) August 19, 2025
এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "একটা দুষ্টচক্র ! গ্রেফতারের জন্য কোনও নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়নি ! বিরোধী নেতাদের ব্যাপকভাবে এবং অপ্রাসঙ্গিকভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে । বিরোধী দলকে অস্থিতিশীল করার সর্বোত্তম উপায় হল বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেফতার করার জন্য পক্ষপাতদুষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে মুক্ত করা এবং নির্বাচনীভাবে তাদের পরাজিত করতে না পারলেও, নির্বিচারে গ্রেফতারের মাধ্যমে তাদের অপসারণ করা !!"