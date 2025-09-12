রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফাঁদে পা দেবেন না, দেশের তরুণদের কাছে আর্জি ভারত সরকারের

রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফাঁদে পা দেবেন না, দেশের তরুণদের কাছে আর্জি ভারত সরকারের
রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফাঁদে যেন পা না দেন তরুণরা, আর্জি জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে আটকে থাকা যুবকরা ফেরার আবেদন জানিয়েছেন ৷
Published : September 12, 2025 at 3:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 সেপ্টেম্বর: সেনায় ভারতীয়দের নিয়োগ করার প্রক্রিয়া বন্ধ করুক রাশিয়া ৷ ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের সেনাবাহিনীতে বহু ভারতীয়কে নিযুক্ত করেছে রাশিয়া ৷ অনেকে রাশিয়া থেকে ফিরতে চেয়ে ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ৷ সম্প্রতি হরিয়ানার দুই যুবক সেখানে আটকে রয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে ক্রেমলিনের কাছে, ভারতীয়দের নিয়োগ বন্ধ করার দাবি জানাল নয়াদিল্লি ৷ পাশাপাশি সেদেশের সেনাবাহিনীতে এখনও যে সব ভারতীয়রা কাজ করছেন, তাঁদের ভারতে ফেরত পাঠানো হোক ৷
সম্প্রতি রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে নতুন করে ভারতীয়দের নিয়োগের খবর মিলেছে ৷ এরপরই এই দাবি জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ একই সঙ্গে ভারতীয়দেরও সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন, "আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি, রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হচ্ছে ৷ গত এক বছরে বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার এই কাজের বিপদ ও ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছে ৷ ভারতীয়দের সতর্ক করা হয়েছে ৷ আমরা রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ মস্কোকে জানানো হয়েছে, তারা এই প্রক্রিয়া বন্ধ করুক এবং আমাদের নাগরিকদের ছেড়ে দিক ৷ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয়দের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি ৷"
Our response to media queries on Indians recruited into the Russian army— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 11, 2025
🔗 https://t.co/i6WIbHOK51 pic.twitter.com/xzQKGEfJgR
তিনি ভারতীয়দের কাছে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার যে কোনও ধরনের হাতছানি এড়িয়ে যেতে জোর দিয়ে আর্জি জানিয়েছেন ৷ এক পথে শুধুই বিপদ রয়েছে ৷ ভারত বারবার রাশিয়ার কাছে ভারতীয়দের ছেড়ে দেওয়ার দাবি তুলেছে ৷ গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাশিয়া সফরে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছেও প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন ৷
হরিয়ানার দুই যুবকের ভিডিয়ো
এদিকে যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে আটকে রয়েছেন বহু ভারতীয় তরুণ ৷ তাঁদের মধ্যে দু'জন তাঁদের দুর্দশার অবস্থা জানিয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ ওই ভিডিয়োটি রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোলা এবং সেখান থেকে পোস্ট করা ৷
ভিডিয়োর দুই যুবকের নাম অঙ্কিত জাংগারা ও বিজয় পুনিয়া ৷ তাঁদের বয়স যথাক্রমে 24 ও 25 বছর ৷ তাঁরা হরিয়ানার ফতেহবাদের কুমহারিয়া গ্রামের বাসিন্দা ৷ অভিযোগ, রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফাঁদে পা দিয়ে এখন রাশিয়ায় আতঙ্কে দিন কাটছে ৷ সেনায় যোগ দেওয়ার কথা না বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ৷ পরে তাঁদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয় ৷ দুই বিধ্বস্ত তরুণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে যত দ্রুত সম্ভব সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন ৷ তাঁদের পরিবারও এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ৷ হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির কাছে রাশিয়ার সেনায় আটকে থাকা ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার কাতর আবেদন জানিয়েছেন ৷
অঙ্কিতের ভাই রঘুবীর জাঙ্গরা জানান, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভাষা বিষয়ে পড়াশোনার জন্য মস্কো গিয়েছিলেন অঙ্কিত ৷ তিনি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে তাঁকে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷
পরে রঘুবীর জাংগরা জানতে পারেন, তাঁদের উপর অত্যাচার করে, হুমকি দিয়ে ইউক্রেনের জিরো লাইনে পাঠানো হয় ৷ ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় তরুণরা রাশিয়ার সেনার উর্দি পরে রয়েছেন ৷ তাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁদের ভুল বুঝিয়ে সেনাবাহিনীর কাজে যোগ দেওয়ার ফাঁদে ফেলা হয়েছে ৷ এদিকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ তাঁরা পাননি ৷ ঠিক করে খাবারদাবারও দেওয়া হচ্ছে না ৷ কুমহারিয়া গ্রামের এক স্থানীয় পরস জানান, রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে 15 জন তরুণ রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এজেন্ট ভারত থেকে 45 জন তরুণকে নিয়োগ করেছিল ৷