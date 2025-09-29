সম্মান রক্ষায় অছিলায় 17 বছরের মেয়েকে গুলি করে হত্যা বাবা'র

সম্মান রক্ষায় অছিলায় 17 বছরের মেয়েকে গুলি করে হত্যা বাবা'র
17 বছরের ম গুলি করে হত্যা করল বাবা ও নাবালক ভাই ৷ পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে অভিযুক্ত বাবা ৷
By PTI
Published : September 29, 2025 at 2:41 PM IST
মুজফফরনগর, 29 সেপ্টেম্বর: পরিবারের নাম কলঙ্কিত করেছিলেন ৷ সেই অভিযোগে 17 বছরের তরুণীকে গুলি করে হত্যা করল বাবা ও তার নাবালক ভাই ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের শামলি জেলায় ৷ দুই অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে এসপি এনপি সিং সোমবার জানান, রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে কান্ধলা থানার অন্তর্গত অমবেহতা গ্রামে ৷ বাড়ির উপরের তলায় নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে জুলফাম ৷ সঙ্গে ছিল তার 15 বছরের নাবালক ছেলে ৷ ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে তরুণী ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশকর্মীরা ৷ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷
এসপি আরও জানান, ভারতীয় ন্যায় সংহীতার অধীনে উপযুক্ত ধারায় মৃত তরুণীর বাবা ও নাবালক ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় ৷ হত্যায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ মৃতা তরুণী দ্বাদশের ছাত্রী ৷ নাম মুসকান ৷ তিনি আরও বলেন, "জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত স্বীকার করেছে যে, পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্যই মেয়েকে গুলি করে হত্যা করে সে ৷"
স্থানীয়দের মতে, এলাকার একটি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তরুণীর ৷ কিন্তু, তাঁর পরিবার কোনওদিন বিষয়টি মেনে নেয়নি ৷ রবিবার ছেলেটির সঙ্গে মেসেজে কথা বলার সময় তরুণীকে ধরে ফেলে তাঁর বাবা ৷ আর তারপরই এই ঘটনা ৷ এসপি জানান, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷
এদিকে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে মধ্যপ্রদেশে ৷ সম্মান রক্ষায় মেয়েকে খুন করে দেহ নদীতে ফেলে দেয় এক ব্যক্তি বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলায় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার গলেঠা গ্রামের কাছে কওয়ারি নদী থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷
সিভিল লাইন থানার আধিকারিক দর্শন শুক্লা জানান, হত্যার 5 দিন পরে 17 বছরের ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ মৃত তরুণীর নিখোঁজের বিষয়ে পুলিশ খবর দেন এক প্রতিবেশী ৷ সেই খবরের ভিত্তিতে শনিবার ভরত ওরফে বান্টু সিকরওয়ারকে আটক করা হয় ৷
প্রতিবেশীর দাবি, প্রায় 4 দিন আগে সিকরওয়ারের বাড়ি থেকে গুলি চালানোর আওয়াজ পাওয়া যায় ৷ সেই সঙ্গে পরিবারের বাকিদের চিৎকারেরও আওয়াজ পাওয়া যায় ৷ তারপর থেকেই বাড়ির বড় মেয়ে নিখোঁজ ছিলেন ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণী দ্বাদশের ছাত্রী ছিলে৷ নাম দিব্যা ৷ সূত্রের খবর, মেয়ের প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে জানতে পেরে রেগে যায় বান্টু সিকরওয়ার ৷