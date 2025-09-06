মুম্বই টু হায়দরাবাদ, চোখের জলে 'বিদায় বাপ্পা'

11 দিনের হৈহুল্লোড় শেষে বিদায় নিলেন 'গণুদাদা' ৷ আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভর করে 'ঘরের ছেলে'কে বিদায় দিল দেশ ৷
Published : September 6, 2025 at 6:04 PM IST
হায়দরাবাদ ও মুম্বই 6 সেপ্টেম্বর: আনন্দ উৎসব শেষে 'বিদায় বাপ্পা'৷ 11 দিনের হৈহুল্লোড়ের পরে ভক্তদের কাঁদিয়ে তিনি চললেন বহু দূরে ৷ দেশের প্রায় সর্বত্র শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় বিসর্জনের প্রস্তুতি ৷ কোথাও কোথাও বিসর্জন সম্পন্নও হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে ৷ কোথাও আবার রাত বা আগামিকাল সকালের মধ্য়ে শেষ হবে নিরঞ্জনের প্রক্রিয়া ৷
হায়দরাবাদের বড় গণেশ আর মুম্বইয়ের লালবাগচা রাজার পুজো এখন সর্বজনবিদিত ৷ দুটি পুজো ঘিরে ভক্তদের ভিড় থেকে শুরু করে নক্ষত্র সমাবেশ সোশাল মিডিয়ার দৌলতে পৌঁছে গিয়েছে ঘরে ঘরে ৷ ভক্তদের মধ্যে আগ্রহের অন্ত নেই ৷ পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভিড় ৷ প্রশাসনিক প্রস্তুতিও আগের থেকে বেড়েছে অনেকটা ৷
এখন কলকাতাতেও বেড়েছে গণেজ পুজোর সংখ্যা ৷ মিলছে থিমের পুজোর খোঁজ ৷ হায়দরাবাদের বড় গণেশের বিসর্জন হল হুসেনসাগর লেকে ৷ আর মায়ানগরীর এ প্রান্তর সে প্রান্তর পরিক্রমা করে লালবাগচা রাজার নিরঞ্জন হবে শেষ রাতে অথবা রবিবার সকালের দিকে ৷
নিজামের শহরের খয়েরতাবাদের 69 ফুটের গণেশের বিসর্জনের প্রস্তুতি শুরু হয় থেকে কলস পুজোর মধ্যে দিয়ে ৷ তখন শনিবার ভোর ৷ বিসর্জনে অংশ নিতে ধীরে ধীরে আসতে শুরু করলেন স্থানীয়রা ৷ উৎসবের শেষ অঙ্কের নারা বাঁধল নিজামের শহর ৷ অন্য প্রস্তুতি সেরে শুরু হল শোভা যাত্রা ৷ কেন্দ্রীয় টেলিফোন ভবন এবং তেলেঙ্গানা সচিবালয় হয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায় হুসেন সাগর লেকের দিকে ৷ ততক্ষণে আশপাশে শুধই কালো মাথার ভিড় ৷ শনি-সকালের চেনা ব্যস্ততা ভুলে তেলেঙ্গানার রাজধানীতে তখন বেদনা মিশ্রিত হর্ষের উল্লাস ৷ বিসর্জনের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছিল তেলেঙ্গানা সরকার ৷
গোটা রাস্তা ঘিরে রেখেছিলেন পুলিশ ও অন্য নিরাপত্তারক্ষীরা ৷ বিসর্জনের শোভাযাত্রায় হাজির ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকপালরা ৷ ছিলেন আট থেকে আশি বিভিন্ন বয়সের ভক্তরাও ৷ কখন জয়ধ্বনি কখনও আবার গণেশের মন্ত্র উচ্চারণ করল লাখো মানুষেরর ভিড় ৷ বিঘ্নহর্তার নাম-গান পাথেয় করে এগিয়ে গেলেন অগণিত পুরুষ ও নারী ৷
বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে আধ্যাত্মিক সুর তুলছিলেন শিল্পীরা ৷ সেই মেজাজ বজায় ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ৷ শুধু বড় গণেশ নয় হায়দরাবাদের বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে প্রায় 20 হাজার প্রতিমা নিরঞ্জনের নজরদারিতে আছেন 12 হাজার পুলিশ কর্মী ৷ 20টি বড় এবং 72টি ছোট হৃদে হবে বিসর্জন ৷ সময় লাগবে প্রায় 40 ঘণ্টা ৷
মুম্বই এবার ভারী বৃষ্টিকে সঙ্গী করে গণপতিকে স্বাগত জানিয়েছিল ৷ বিদায়ের সময়ও কাঁদল আকাশ ৷ তাতে ভক্তদের আবেগে জল ঢালা হয়েছে এমনটা ভাবার কারণ নেই ৷ ঢোল-তাসা হাতে আকাশের দিকে আবির উড়িয়ে শোভাযাত্রায় সামিল হলেন ভক্তরা ৷ নানা কারণে যাঁদের পথে নামা হয়নি তাঁরা অফিস ও বাড়ির ছাদ থেকে শোভাযাত্রার সাক্ষী থাকলেন ৷ 'গণপতি বাপ্পা মোরিয়া' ধ্বনিতে মুখরিত বৃষ্টিভেজা বাণিজ্য নগরীর আকাশ ৷ আবার অপেক্ষা একবছরের ৷ আবার আসবেন সিদ্ধিদাতা, আবার সেজে উঠবে দেশ, মেতে উঠবে চরাচর ৷