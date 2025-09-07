মুম্বইয়ে গণেশ বিসর্জনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের, আহত 5

মুম্বইয়ে গণেশ বিসর্জনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের, আহত 5
সাকিনাকায় ভাসানের ট্রলি হাইটেনশন লাইনের সংস্পর্শে এলে ঘটে দুর্ঘটনা ৷ আহতদের মধ্যে রয়েছে দুই কিশোর ৷
Published : September 7, 2025 at 1:42 PM IST
মুম্বই, 7 সেপ্টেম্বর: মুম্বইয়ের গণেশ বিসর্জনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের ৷ এই ঘটনায় দুই কিশোর-সহ 5 জন আহত হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত 1টায় মুম্বইয়ের সাকিনাকা এলাকা এস জে স্টুডিয়োর কাছে ৷ মৃতের নাম বিনু শিবকুমার (36) ৷
মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, শ্রী গজানন মিত্র মণ্ডলের গণেশ পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল ৷ খইরানি রোডে এস জে স্টুডিয়োর সামনে শোভাযাত্রা পৌঁছানোর পর, বিসর্জনের ট্রলি 11 হাজার ভোল্টের হাইটেনশন তারে ঘসা লাগে ৷ আর তার জেরে মোট ছয় জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ৷ তাঁদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বিনু শিবকুমারের ৷
ঘটনায় বাকি আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তাঁদের পরিচয় তুষার গুপ্ত (18), ধর্মরাজ গুপ্ত (43), আরুষ গুপ্ত (12), শম্ভু কামি (20) এবং করণ কানোজিয়া (14) ৷ এ নিয়ে মুম্বইয়ের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা ৷ যশ পাতিল নামে এক স্থানীয় ব্যক্তি বলেন, "বিদ্যুতের হাইটেনশন তার থেকে একটা লুজ তার ঝুলছিল ৷ সেটাই ট্রলির সঙ্গে লেগে ঘটনাটি ঘটে ৷ এর আগেও সাকিনাকায় তিন থেকে চারজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৷ এখানকার মানুষজন প্রতিনিয়ত আতঙ্কে থাকেন ৷"
এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার বিভাগীয় সভাপতি মহেন্দ্র ভানুশালি ৷ তিনি বলেন, "এই ঘটনায় কোনও ব্যবস্থা না-নিলে বড় আন্দোলন হবে ৷ যদি পুলিশ টাটা পাওয়ার এবং এই ঘটনার জন্য দায়ী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর না-করে, তাহলে আমরা সংস্থার অফিসে অভিযান চালাব ৷"
উল্লেখ্য, এই ঘটনা নিয়ে মুম্বইয়ের এক আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "গণেশ বিসর্জনের সময় বিদ্যুতের তারে সংস্পর্শে চলে আসে একটি ট্রলি ৷ ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও 5 জন আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন ৷ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত খবর নেওয়া হচ্ছে ৷" তবে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্নে, কোনও জবাব মেলেনি ৷
উল্লেখ্য, মুম্বইয়ের একাধিক সৈকতে শনিবার রাত পর্যন্ত 18 হাজার গণেশ মূর্তি বিসর্জন হয়েছে ৷ রবিবার সকালেও বিসর্জনের বড়-বড় শোভাযাত্রা সৈকতে পৌঁছচ্ছে ৷ এই বিসর্জনকে কেন্দ্র করে মুম্বই জুড়ে 21 হাজার পুলিশ কর্মীকে নিরাপত্তার কাজে মোতায়েন করা হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, গত শুক্রবার গণেশ বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বড়সড় নাশকতার হুমকি এসেছিল মুম্বই পুলিশের কাছে ৷ যারপরে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাটো করা হয় ৷