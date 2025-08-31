ETV Bharat / bharat

গণেশের এক হাত আল্লু অর্জুনের স্টাইলে চিবুক ছুঁয়েছে। গণেশ মূর্তির বেশভূষাতেও যেন অবিকল পুষ্পার মতোই। হাতে-গলায় সোনার চেন, পরনে শার্ট-প্যান্ট। এমন গণেশরূপী পুষ্পারাজ কোথায় ?

পুষ্পারাজ সেজে মণ্ডপে বসে গণেশ (ইটিভি ভারত)
আমেদাবাদ, 31 অগস্ট: দেশজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে গণপতি উৎসব ৷ চতুর্থীর দিন (27 অগস্ট) থেকে শুরু হওয়া সিদ্ধিদাতা পুজো কোথাও কোথাও শেষ হয়ে গিয়েছে আবার কোথাও তা চতুর্দশী (6 সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত চলবে ৷ এই চতুর্দশীতেই নিরঞ্জব হবে গণেশ প্রতিমার ৷ বাপ্পার বন্দনায় বাকিদের পিছনে ফেলে দেয় মহারাষ্ট্র ৷ তবে বাপ্পার আরাধনার খামতি রাখে গুজরাত থেকে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি ৷ তবে এবছর গুজরাতের বাপ্পা একটু অন্য স্টাইলে।

সালটা 2021 'পুষ্পারাজ'-এর জ্বরে কাবু হয়ে উঠেছিল পুরো দেশ। আট থেকে আশি, সেই তালিকায় কে ছিল না ! বছর পাঁচের আগের ওই জনতার দুয়ারে আসা পুষ্পারাজ এবার গুজরাতের গণপতি মণ্ডপে ৷ 'বাপ্পা'র আগমনও ঘটেছে পর্দার পুষ্পারাজের স্টাইলেই। গণেশের চার হাতের এক হাত আল্লু অর্জুনের স্টাইলে চিবুক ছুঁয়েছে। গণেশ মূর্তির বেশভূষাতেও যেন অবিকল পুষ্পার মতোই। হাতে-গলায় সোনার চেন, পরনে সাদা শার্ট আর প্যান্ট। হুবহু গণেশরূপী পুষ্পারাজ।

এমন গণেশরূপী পুষ্পারাজ কোথায় ? (ইটিভি ভারত)

প্যান্ডেলটি প্রস্তুত করতে সময় লেগেছে এক মাস ৷ কারিগররা অত্যন্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মণ্ডপজুড়ে পুষ্পা ছবির সেটআপও তৈরি করেছেন। প্রতিটি ছোট ছোট জিনিসকে অতি সুন্দরের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে বাস্তবের গণেশের মণ্ডপে ৷

প্রতীক বজরঙ্গি থিম শিল্পী ৷ তিনি বলেন, "আমরা প্রতিবছর নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। ছারানগরের এই মণ্ডপে এবার আমরা 'পুষ্পা' ছবির সমস্ত জিনিসকে তুলে ধরেছি ৷ অনেক আঘেই এই থিম এবার গণপতি মণ্ডপে তুলে ধরব তা ভেবে রেখছিলাম ৷ এই পুরো প্যান্ডেলটি তৈরি করতে আমার এক মাস সময় লেগেছে ৷ খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ৷ আমরা এর আগে 'গদর 2', 'ক্যাসিনো', 'জঙ্গল বুক' এর মতো ছবির থিমগুলি মণ্ডপে তুলে ধরেছিলাম ৷ কিন্তু পুষ্পার থিম অন্যরকম ৷ মানুষের ভালোবাসা এবং প্রশংসা পেয়েছি খুব ৷"

উল্লেখ্য, 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' ছবিটি বর্তমানে ভারত তো বটেই, পুরো বিশ্বে একটা আলোড়ন ফেলেছিল ৷ সিনেমার মূল দুই চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন দক্ষিণী জুটি আল্লু অর্জুন ও রশ্মিকা মান্দানা ৷ যাঁদের দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য ভারত তো বটেই, এর বাইরেও অসংখ্য ভক্ত রয়েছে। সিনেমায় দেখানো হয় কীভাবে রক্তচন্দন কাঠ পাচারের সঙ্গে জড়িত পুষ্পারাজ (যে চরিত্রে আল্লু অর্জুন অভিনয় করেছেন) নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি আরও অনেক ঘটনা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সিনেমায়। আল্লু অর্জুন, ফাহাদ ফাসিল-সহ সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করা শিল্পীদের নিখুঁত অভিনয়, আকর্ষণীয় প্লটের পাশাপাশি অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফির জন্য বাড়তি মনোযোগ কাড়ে সিনেমাটি।

