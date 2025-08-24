ETV Bharat / bharat

গণেশ চতুর্থীতে বিরল যোগ, দুই গ্রহের অবস্থানে ভাগ্য চমকাবে তিন রাশির - RARE YOG ON GANESH CHATURTHI

আগামী 27 অগস্ট গণেশ পুজোয় এক বিরল যোগ তৈরি হচ্ছে ৷ যার ফলে কয়েকটি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে ৷ সম্পদ, সাফল্যে ভরে উঠবে জীবন ৷

RARE YOG ON GANESH CHATURTHI
গণেশ চতুর্থীতে বিরল যোগ (ইটিভি ভারত)
হায়দরাবাদ, 24 অগস্ট: চলতি বছর গণেশ চতুর্থী আগামী 27 অগস্ট ৷ 8 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা 10 দিন ধরে উদযাপন চলবে গণপতি বাপ্পার ৷ এই বছরটা ভক্তদের গণেশ যে শুধু বিপদ থেকে রক্ষা করবেন তাই নয়, তিনি সংসারে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি আনবেন। জ্যোতিষী পঙ্কজ মিশ্রের মতে, এবার গণেশ চতুর্থী নানা কারণে বিশেষ হতে চলেছে ৷

জ্যোতির্বিদ্যার গণনা বলছে, গণেশ চতুর্থীতে এই যোগ কিছু রাশি জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। এদিন শুক্র এবং নেপচুনের মধ্যে নবপঞ্চম যোগ তৈরি হবে। এই যোগ কেবল আর্থিক ক্ষেত্রের প্রসার ঘটাবে তা নয়, কেরিয়ার, স্বাস্থ্য, প্রেম এবং পারিবারিক জীবনেও শুভ হতে চলেছে ৷

তাঁর কথায়, "আগামী 27 অগস্ট শুক্র এবং বরুণের মধ্যে নবপঞ্চম যোগ তৈরি হবে। শুক্রকে সম্পদ, সমৃদ্ধি, প্রেমের বাহক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অন্যদিকে নেপচুন গ্রহ জীবনে সুযোগ, রহস্য এবং নতুন পরিবর্তন আনার জন্য বিখ্যাত। যখন এই দুটি গ্রহই 120 ডিগ্রিতে অবস্থিত হয়, তখন নবপঞ্চম যোগ তৈরি হয় ৷ এই যোগ শুভ ৷ শক্তিশালীও বটে ৷ এর জন্য সুযোগ এবং অনুকূল পরিস্থিতির তৈরি হবে। এই যোগের প্রভাবে, বিশেষ করে মেষ, কর্কট এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকার জীবন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে চলেছে ৷"

মেষ রাশি-

এই যোগ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন হবে। কর্মজীবনে প্রশংসা অর্জন করবেন ৷ নতুন সুযোগ তৈরি হবে। ব্যবসায়ী এবং চাকরিজীবীদের আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক জীবন সুখময় হবে ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।

কর্কট রাশি-

শুক্র ও নেপচুনের এই যোগে কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন ৷ নতুন আয়ের উৎস তৈরি হবে এবং আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। বৈবাহিক জীবনে সুখ থাকবে এবং পারিবারিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। কঠোর পরিশ্রম করলে যথাযথ ফলাফল মিলবে। জ্যোতিষী জানাচ্ছেন, কর্কট রাশির এইসময় বিনিয়োগ এবং নতুন পরিকল্পনা সফল করার জন্য উত্তম।

মীন রাশি-

মীন রাশির জাতক-জাতিকারা এই বিরল যোগে অন্যের থেকে বেশি উপকৃত হবেন। ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত সাফল্য পেতে পারেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা সফল হবে ৷ সামাজিক প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। প্রেমজীবনও মধুর হয়ে উঠবে।

অন্য রাশির উপর এই যোগে কেমন প্রভাব ?

জ্যোতিষী বলছেন, নবপঞ্চম যোগ মেষ, কর্কট এবং মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি লাভ বয়ে আনবে ৷ পাশাপাশি এই যোগ অন্য রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও ইতিবাচক পরিবর্তন এবং সুযোগ আনতে পারে। নতুন কোনও সাফল্য, সামাজিক যোগাযোগে এবং ব্যক্তিগত পরিসরেও সুযোগ আসতে পারে ৷ পঙ্কজ মিশ্র আরও বলেন, "গণেশ চতুর্থীর এই যোগে কেবল অর্থপ্রাপ্তি হবে না, সঙ্গে মানসিক পরিস্থিতি ঠিক রাখবে এবং পারিবারিক সুখ ও শান্তি বাড়াবে। যাঁরা তাদের লক্ষ্য এবং পরিকল্পনার উপর মনোযোগী হবেন তাঁরা সবথেকে সুবিধা পেতে সক্ষম হবেন।"

