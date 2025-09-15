সকালেই দিল্লির ইডি দফতরে হাজির মিমি চক্রবর্তী
ইডি অবৈধ বেটিং অ্যাপের সঙ্গে জড়িত একাধিক মামলা তদন্ত করছে ৷ একই মামলায় মঙ্গলবার তলব করা হয়েছে অভিনেত্রী ঊর্বশি রাউতেলাকেও ৷
By PTI
Published : September 15, 2025 at 12:18 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: অবৈধ বেটিং অ্যাপ-কাণ্ডে সোমবার সকালে দিল্লির ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন মিমি চক্রবর্তী । অবৈধ বেটিং অ্যাপে আর্থিক তছরূপ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে তলব করেছিল ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) ৷ একই মামলায় মঙ্গলবার তলব করা হয়েছে অভিনেত্রী ঊর্বশি রাউতেলাকে ৷
'1xBet' নামে একটি অবৈধ বেটিং অ্যাপের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মামলায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে মিমির বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে ইডি সূত্রে খবর ৷ যাদবপুরের প্রাক্তন টিএমসি সাংসদ তথা অভিনেত্রী নির্দিষ্ট কিছু অনুমোদন এবং আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এই বেটিং অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত বলে জানতে পেরেছে ইডি ৷ এরপর রবিবারই তাঁকে তলব করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ এদিন তাঁকে ইডি দফতরে সশরীরে হাজির হতে বলা হয় ৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চায়, এই বেটিং অ্যাপের সঙ্গে মিমির যোগসূত্র কী ?
ইডি অবৈধ বেটিং অ্যাপের সঙ্গে জড়িত একাধিক মামলা তদন্ত করছে ৷ অভিযোগ, বহু মানুষ এবং বিনিয়োগকারীদের কয়েকশো কোটি টাকা প্রতারণা করার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকি দিয়েছে এই অ্যাপ সংস্থাটি ৷ প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না এবং শিখর ধাওয়ানকেও এই মামলায় এর আগে তদন্তকারী সংস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।
অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউতেলাকেও ইডি মঙ্গলবার এই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করেছে ৷ রাউতেলা 1xBet সংস্থার ভারতের ব্রান্ড অ্যাম্বাসাডর। এই 1xBet সারা বিশ্বেই তাদের জাল ছড়িয়ে রেখেছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি ৷ তবে কোম্পানির তরফে দাবি করা হয়েছে, এটি একটি স্বীকৃত বুকমেকার ৷ যারা 18 বছর ধরে বেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে। এই ব্র্যান্ডের গ্রাহকরা যাবতীয় খেলার ইভেন্টে বাজি ধরতে পারেন ৷ কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ 70টি ভাষাতেও উপলব্ধ।
অন্যদিকে, ইডি সূত্রে খবর, এই বেটিং অ্যাপ চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আগামী দিনে আরও বেশ কয়েকজন ক্রীড়াবিদ এবং সেলিব্রিটিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার আইন এনে রিয়েল-মানি অনলাইন গেমিং নিষিদ্ধ করেছে। মার্কেট বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং তদন্ত সংস্থাগুলির অনুমান অনুযায়ী, বিভিন্ন ধরণের অনলাইন বেটিং অ্যাপে প্রায় 22 কোটি ভারতীয় ব্যবহারকারী রয়েছে যার মধ্যে অর্ধেক (প্রায় 11 কোটি) নিয়মিত ব্যবহারকারী।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতে অনলাইন বেটিং অ্যাপ বাজারের মূল্য 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি যা 30 শতাংশ হারে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছে, তারা 2022 সাল থেকে 2025 সালের জুন পর্যন্ত অনলাইন বেটিং এবং জুয়া প্ল্যাটফর্মগুলি ব্লক করার জন্য 1,524টি পৃথক নির্দেশিকা জারি করেছে। জানা গিয়েছে, অনলাইন বেটিং অ্যাপ মামলায় 15 ও 16 সেপ্টেম্বর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর দিল্লির সদর দফতরে যাদবপুরের প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ও অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাকে তলব করেছে ইডি। সেই মতো এদিন দিল্লির ইডি দফতরে হাজিরা দেন মিমি ৷
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "অনেকদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ৷ এছাড়াও হাউজিং কেলেঙ্কারি নিয়েও এক বছর আগে মিমি চক্রবর্তীর নাম প্রকাশ্যে এসেছিল ।" তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "আইন আইনের মতো চলবে ৷ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারব না ৷ ইডি কেন ডেকেছে, তাতে কী হবে, এটা মিমি বা তাঁর আইনজীবীরা বলতে পারবেন ৷ মিমি প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ৷ তাঁর যোগাযোগ তৃণমূলের সঙ্গে ৷ কালিমালিপ্ত করতে নানা ধরনের সংগঠনকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি ৷ রক্তবীজ টু মুক্তি পাওয়ার মুখে এটা মিমিকে একটা ভালো পাবলিসিটির ব্যবস্থা করে দিয়েছে ৷ রক্তবীজ টুয়ের ইভেন্ট প্রোমোটার হিসেবে ইডির ভূমিকাটা বেশ ইন্টারেস্টিং ৷ এভাবে যদি নায়ক-নায়িকাদের সিনেমা মুক্তি পাওয়ার মুখে ইডি এরকম একটা পাবলিসিটি করে দেয়, তাহলে হয়তো মিমিও ধন্যবাদ দেবেন ৷ ইডি তাঁকে হেল্প করে দিল ৷ আইনের বিষয়টা আইন বলবে ৷ তবে বাংলার ছবিকে প্রোমোট করার জন্য ইডিকে ধন্যবাদ ৷"