প্রয়াত কাশ্মীরের 'পিসনিক' ও হুরিয়তের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল গণি ভাট

হুরিয়ত কনফারেন্স নামে পরিচিত বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলির একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আব্দুল গণি ভাট ৷ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য জঙ্গিদের দোষারোপ করতে কখনও পিছপা হননি ।

Abdul Gani Bhat
89 বছর বয়সে প্রয়াত আব্দুল গণি ভাট (ছবি সূত্র -সোশাল মিডিয়া)
শ্রীনগর, 18 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত হুরিয়ত কনফারেন্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল গণি ভাট ৷ 89 বছর বয়সে বুধবার কাশ্মীরে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি ৷ কাশ্মীরে একজন মধ্যপন্থী কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত আব্দুল গণি ভাট নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছিলেন ৷ কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের শান্তিপূর্ণ আলোচনার পক্ষে ছিলেন তিনি ।

পারিবারিক সূত্র ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে, আব্দুল গণি ভাট সোপোরের বোতেঙ্গো গ্রামে তাঁর বাড়িতে শান্তিপূর্ণভাবে চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন ৷ যেখানে তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকতেন । পরিবারের এক সদস্য বলেন, "আব্দুল গণি ভাট শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন এবং কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন ৷"

জাহাঙ্গীর ভাট নামে তাঁর ছেলে রয়েছেন ৷ যিনি আব্দুল গণি ভাটের নিষিদ্ধ মুসলিম কনফারেন্সের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন । 2019 সালের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আব্দুল গণি ভাটের এই সংগঠন-সহ আরও বেশ কয়েকটিকে নিষিদ্ধ করে । সৈয়দ আলি গিলানি এবং মাওলানা আব্বাস আনসারির পর আব্দুল গণি ভাট হলেন তৃতীয় প্রবীণ হুরিয়ত চেয়ারম্যান যিনি 2019 সালের পর প্রয়াত হলেন ।

গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য হুরিয়ত কনফারেন্স চেয়ারম্যান এবং উপত্যকার প্রধান ধর্মীয় নেতা মিরওয়াইজ ওমর ফারুকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আব্দুল গণি ভাট ৷ তিনি গিলানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন ৷ তবে পরে কাশ্মীর নিয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁদের মধ্যে তিক্ততা বাড়ে এবং তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ।

সোশাল মিডিয়া পোস্টে মিরওয়াইজ বলেন, "প্রশাসন প্রফেসর ভাটের পরিবারকে তাড়াহুড়ো করে শেষকৃত্য করতে বাধ্য করে এবং আমাকে তার শেষ যাত্রা দেখতে না দেওয়ার জন্য বাড়ির ভেতরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় । তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক 35 বছরের বন্ধুত্ব ছিল । আরও অনেকে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতেও আগ্রহী ছিলেন । কিন্তু আমরা তা করতে পারিনি ৷ তার শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ এবং তাকে শেষ বিদায় জানানোর থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি অসহনীয় নিষ্ঠুরতা ৷ তিনি প্রিয় বন্ধু এবং সহকর্মী ছিলেন এবং কাশ্মীর একজন আন্তরিক এবং দূরদর্শী নেতাকে হারাল ।"

2019 সালের অগস্টে জম্মু ও কাশ্মীরে 370 ধারা বাতিলের পর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সরব হয় ৷ তাদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের পর আব্দুল গণি ভাট কারাগারের বাইরে ছিলেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে দূরে ছিলেন । প্রাক্তন মন্ত্রী যতিন্দর সিং ওরফে বাবু সিং-এর সঙ্গে জড়িত জঙ্গি তহবিলের বিষয়ে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল । বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের একজন নির্বাহী সদস্য এবং বর্তমানে বিলুপ্ত হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান হিসাবে আব্দুল গণি ভাট 2003 সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর শান্তি উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নয়াদিল্লি ও পাকিস্তানের সঙ্গে একাধিক আলোচনার অংশ ছিলেন ।

