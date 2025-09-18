প্রয়াত কাশ্মীরের 'পিসনিক' ও হুরিয়তের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল গণি ভাট

প্রয়াত কাশ্মীরের 'পিসনিক' ও হুরিয়তের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল গণি ভাট
হুরিয়ত কনফারেন্স নামে পরিচিত বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলির একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আব্দুল গণি ভাট ৷ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য জঙ্গিদের দোষারোপ করতে কখনও পিছপা হননি ।
Published : September 18, 2025 at 12:53 PM IST
শ্রীনগর, 18 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত হুরিয়ত কনফারেন্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল গণি ভাট ৷ 89 বছর বয়সে বুধবার কাশ্মীরে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি ৷ কাশ্মীরে একজন মধ্যপন্থী কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিচিত আব্দুল গণি ভাট নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছিলেন ৷ কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের শান্তিপূর্ণ আলোচনার পক্ষে ছিলেন তিনি ।
পারিবারিক সূত্র ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে, আব্দুল গণি ভাট সোপোরের বোতেঙ্গো গ্রামে তাঁর বাড়িতে শান্তিপূর্ণভাবে চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন ৷ যেখানে তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকতেন । পরিবারের এক সদস্য বলেন, "আব্দুল গণি ভাট শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন এবং কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন ৷"
It pains me beyond words that the authorities compelled the family of Prof. Sb to conclude his janazah hurriedly. I have been locked inside my home, and being denied the right to walk with him in his final journey. My association with him spanned 35 years of friendship and… pic.twitter.com/oqPU59LPbU— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 17, 2025
জাহাঙ্গীর ভাট নামে তাঁর ছেলে রয়েছেন ৷ যিনি আব্দুল গণি ভাটের নিষিদ্ধ মুসলিম কনফারেন্সের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন । 2019 সালের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আব্দুল গণি ভাটের এই সংগঠন-সহ আরও বেশ কয়েকটিকে নিষিদ্ধ করে । সৈয়দ আলি গিলানি এবং মাওলানা আব্বাস আনসারির পর আব্দুল গণি ভাট হলেন তৃতীয় প্রবীণ হুরিয়ত চেয়ারম্যান যিনি 2019 সালের পর প্রয়াত হলেন ।
গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্য হুরিয়ত কনফারেন্স চেয়ারম্যান এবং উপত্যকার প্রধান ধর্মীয় নেতা মিরওয়াইজ ওমর ফারুকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আব্দুল গণি ভাট ৷ তিনি গিলানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন ৷ তবে পরে কাশ্মীর নিয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁদের মধ্যে তিক্ততা বাড়ে এবং তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ।
I’m saddened to hear about the demise of senior Kashmiri political leader & academician Professor Abdul Gani Bhat Sb. Our political ideologies were poles apart but I will always remember him as a very civil person. He had the courage to espouse the cause of dialogue when many…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) September 17, 2025
সোশাল মিডিয়া পোস্টে মিরওয়াইজ বলেন, "প্রশাসন প্রফেসর ভাটের পরিবারকে তাড়াহুড়ো করে শেষকৃত্য করতে বাধ্য করে এবং আমাকে তার শেষ যাত্রা দেখতে না দেওয়ার জন্য বাড়ির ভেতরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় । তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক 35 বছরের বন্ধুত্ব ছিল । আরও অনেকে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতেও আগ্রহী ছিলেন । কিন্তু আমরা তা করতে পারিনি ৷ তার শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ এবং তাকে শেষ বিদায় জানানোর থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি অসহনীয় নিষ্ঠুরতা ৷ তিনি প্রিয় বন্ধু এবং সহকর্মী ছিলেন এবং কাশ্মীর একজন আন্তরিক এবং দূরদর্শী নেতাকে হারাল ।"
2019 সালের অগস্টে জম্মু ও কাশ্মীরে 370 ধারা বাতিলের পর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সরব হয় ৷ তাদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের পর আব্দুল গণি ভাট কারাগারের বাইরে ছিলেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে দূরে ছিলেন । প্রাক্তন মন্ত্রী যতিন্দর সিং ওরফে বাবু সিং-এর সঙ্গে জড়িত জঙ্গি তহবিলের বিষয়ে রাজ্য তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল । বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের একজন নির্বাহী সদস্য এবং বর্তমানে বিলুপ্ত হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান হিসাবে আব্দুল গণি ভাট 2003 সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর শান্তি উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নয়াদিল্লি ও পাকিস্তানের সঙ্গে একাধিক আলোচনার অংশ ছিলেন ।