ETV Bharat / bharat

'যুদ্ধ বলিউডি সিনেমা নয়', ভারত-পাকিস্তান সংঘাত প্রসঙ্গে মত প্রাক্তন সেনাপ্রধানের - FORMER ARMY CHIEF MM NARAVANE

প্রাক্তন সেনাকর্তা ( ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত )

By PTI Published : May 12, 2025 at 6:50 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 6:55 PM IST 3 Min Read

পুনে, 12 মে: যুদ্ধ বলিউডের কোনও সিনেমা নয় ৷ যুদ্ধের আগে কূটনীতিকেই বেছে নিতে হবে ৷ ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের আবহে এমনটাই জানালেন দেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে ৷ নির্দেশ পেলে সেনাবাহিনী যুদ্ধ যেতে প্রস্তুত হলেও তার আগে কূটনৈতিকতাকেই বেছে নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন ৷ পুনের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান ৷ অনুষ্ঠানে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার প্রসঙ্গ উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে ৷ তিনি বলেন, "অবশেষে সামরিক অভিযান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ তবে, এটি কোনও যুদ্ধবিরতি নয় ৷ বরং, সাময়িকভাবে সামরিক অভিযান বন্ধ করা হয়েছে ৷ আগামিদিনে কী হয়, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৷" অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷ অবশেষে সীমান্তে শান্তি ফেরাতে সমঝোতার সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশ ৷ অবশ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকে ৷ এদিন তাঁদের উদ্দেশ্য়ে প্রাক্তন সেনাকর্তা বলেন, "তথ্য-পরিসংখ্যান, বিশেষত যুদ্ধের খরচ বিবেচনা করলে বুঝতে পারবেন পরিস্থিতি চূড়ান্ত প্রতিকৃল হওয়ার আগে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই ধরনের ( সংঘর্ষ বিরতি) পদক্ষেপই করে থাকেন ৷" গত 7 মে গভীর রাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়াও পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা করে সেনা ৷ প্রাক্তন সেনাকর্তার কথায়, "কেবল জঙ্গিঘাঁটি নয়, তাদের এয়ারবেসও ধ্বংস করে দিয়েছি আমরা ৷ আমার বিশ্বাস, ভারতের এই পদক্ষেপে পাকিস্তান বুঝে গিয়েছে তারা যে পথে হাঁটছে তার ফলাফল ভালো নয় ৷ আর সেকারণে, সেদেশের ডিজিএমও সমঝোতার জন্য আমাদের ফোন করতে বাধ্য হয়েছেন ৷"

তবে, এতকিছুর মধ্যে সমাজের কথাও ভাবতে হবে বলে মত প্রাক্তন সেনাকর্তার ৷ এমএম নারাভানে বলেন, "আমি শক্তি প্রদর্শনের কথা বলছি ৷ কিন্তু, প্রাণহানির কথাটাও আমাদের মনে রাখতে হবে ৷ সীমান্তে গোলাবর্ষণে অনেক মানুষ প্রাণ হারান ৷ শিশুরা তাদের পরিবার হারায় ৷ এগুলি ভুলে গেলে চলবে না ৷ যুদ্ধের সময় এসবের জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না ৷ তবে, এই ক্ষয় সারাজীবন মনে থাকে ৷ এমনকী 20 বছর পরও এই সমস্ত ঘটনার আঘাত মনের মধ্যে থেকে যায় ৷" এরপরই তিনি বলেন, "যুদ্ধ বলিউডের কোনও চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট নয় ৷ এখানে রোমান্সের কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ বিষয়টি গুরুতর ৷ কোনও উপায় না-থাকলে তবেই যুদ্ধের পথ বেছে নেওয়া উচিত ৷ এমনকী, প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, এই সময়টা যুদ্ধ করার নয় ৷ অনভিজ্ঞ কিছু মানুষের প্ররোচনা দিচ্ছেন ৷ তবে আমাদের এই বিষয়টিকে (যুদ্ধ) উৎসাহ দেওয়া উচিত নয় ৷" তিনি আরও বলেন, "এরপরও বহু মানুষ বলবেন কেন আমরা পুরোদস্তুর যুদ্ধে গেলাম না ? একজন সেনা জওয়ান হওয়ায় আমাকে কেউ নির্দেশ দিলেই যুদ্ধে যাব ৷ তবে আমার প্রথম পছন্দ কূটনৈতিক আলোচনা ৷" প্রাক্তন সেনাকর্তার মতে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্য়মে সমস্যার সমাধান হলে হাতে অস্ত্র তোলার কোনও দরকার নেই ৷ তিনি বলেন, "দুই পরিবার, বা দুই রাজ্য কিংবা দুই দেশ- যার মধ্য়েই হোক না কেন, হিংসা কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না ৷" পড়ুন: ফ্রান্স-রাশিয়া নয়, ভারতের নিজের অস্ত্রেই ঘায়েল পাকিস্তান; জানাল সেনা

পুনে, 12 মে: যুদ্ধ বলিউডের কোনও সিনেমা নয় ৷ যুদ্ধের আগে কূটনীতিকেই বেছে নিতে হবে ৷ ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের আবহে এমনটাই জানালেন দেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে ৷ নির্দেশ পেলে সেনাবাহিনী যুদ্ধ যেতে প্রস্তুত হলেও তার আগে কূটনৈতিকতাকেই বেছে নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন ৷ পুনের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান ৷ অনুষ্ঠানে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার প্রসঙ্গ উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে ৷ তিনি বলেন, "অবশেষে সামরিক অভিযান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ তবে, এটি কোনও যুদ্ধবিরতি নয় ৷ বরং, সাময়িকভাবে সামরিক অভিযান বন্ধ করা হয়েছে ৷ আগামিদিনে কী হয়, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৷" অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷ অবশেষে সীমান্তে শান্তি ফেরাতে সমঝোতার সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশ ৷ অবশ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকে ৷ এদিন তাঁদের উদ্দেশ্য়ে প্রাক্তন সেনাকর্তা বলেন, "তথ্য-পরিসংখ্যান, বিশেষত যুদ্ধের খরচ বিবেচনা করলে বুঝতে পারবেন পরিস্থিতি চূড়ান্ত প্রতিকৃল হওয়ার আগে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই ধরনের ( সংঘর্ষ বিরতি) পদক্ষেপই করে থাকেন ৷" গত 7 মে গভীর রাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়াও পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা করে সেনা ৷ প্রাক্তন সেনাকর্তার কথায়, "কেবল জঙ্গিঘাঁটি নয়, তাদের এয়ারবেসও ধ্বংস করে দিয়েছি আমরা ৷ আমার বিশ্বাস, ভারতের এই পদক্ষেপে পাকিস্তান বুঝে গিয়েছে তারা যে পথে হাঁটছে তার ফলাফল ভালো নয় ৷ আর সেকারণে, সেদেশের ডিজিএমও সমঝোতার জন্য আমাদের ফোন করতে বাধ্য হয়েছেন ৷" তবে, এতকিছুর মধ্যে সমাজের কথাও ভাবতে হবে বলে মত প্রাক্তন সেনাকর্তার ৷ এমএম নারাভানে বলেন, "আমি শক্তি প্রদর্শনের কথা বলছি ৷ কিন্তু, প্রাণহানির কথাটাও আমাদের মনে রাখতে হবে ৷ সীমান্তে গোলাবর্ষণে অনেক মানুষ প্রাণ হারান ৷ শিশুরা তাদের পরিবার হারায় ৷ এগুলি ভুলে গেলে চলবে না ৷ যুদ্ধের সময় এসবের জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না ৷ তবে, এই ক্ষয় সারাজীবন মনে থাকে ৷ এমনকী 20 বছর পরও এই সমস্ত ঘটনার আঘাত মনের মধ্যে থেকে যায় ৷" এরপরই তিনি বলেন, "যুদ্ধ বলিউডের কোনও চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট নয় ৷ এখানে রোমান্সের কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ বিষয়টি গুরুতর ৷ কোনও উপায় না-থাকলে তবেই যুদ্ধের পথ বেছে নেওয়া উচিত ৷ এমনকী, প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, এই সময়টা যুদ্ধ করার নয় ৷ অনভিজ্ঞ কিছু মানুষের প্ররোচনা দিচ্ছেন ৷ তবে আমাদের এই বিষয়টিকে (যুদ্ধ) উৎসাহ দেওয়া উচিত নয় ৷" তিনি আরও বলেন, "এরপরও বহু মানুষ বলবেন কেন আমরা পুরোদস্তুর যুদ্ধে গেলাম না ? একজন সেনা জওয়ান হওয়ায় আমাকে কেউ নির্দেশ দিলেই যুদ্ধে যাব ৷ তবে আমার প্রথম পছন্দ কূটনৈতিক আলোচনা ৷" প্রাক্তন সেনাকর্তার মতে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্য়মে সমস্যার সমাধান হলে হাতে অস্ত্র তোলার কোনও দরকার নেই ৷ তিনি বলেন, "দুই পরিবার, বা দুই রাজ্য কিংবা দুই দেশ- যার মধ্য়েই হোক না কেন, হিংসা কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না ৷" পড়ুন: ফ্রান্স-রাশিয়া নয়, ভারতের নিজের অস্ত্রেই ঘায়েল পাকিস্তান; জানাল সেনা

Last Updated : May 12, 2025 at 6:55 PM IST