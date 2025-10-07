বাংলাদেশ নির্বাচন, ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিদেশ সচিব
বিক্রম জানান, শান্তি বজায় রেখে বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার ভারতও ৷ দিল্লি মনে করে দ্রুত সবচেয়ে বেশি সংখ্য়ক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ভোটের আয়োজন করা উচিত ৷
By PTI
Published : October 7, 2025 at 9:27 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 অক্টোবর: বাংলাদেশে অবিলম্বে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় ভারত ৷ সে দেশের মানুষের দ্বারা নির্বাচিত যে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কাজ করতে রাজি দিল্লি ৷ সোমবার বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এমনই দাবি করলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ তিনি জানান, শান্তি বজায় রেখে সেদেশের উন্নয়নের অংশীদার দিল্লিও ৷
দিন ঘোষণা না হলেও বাংলাদেশর অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, তারা আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট করাতে চায় ৷ এবার ভারতের তরফেও দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের কথা বলা হল ৷ বিদেশ সচিব বলেন, "আমি আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই ভারত চায় দ্রুত বাংলাদেশে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আয়োজন করা হোক ৷ এই ভোটে যাতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মানুষ অংশ নিতে পারেন তাও নিশ্চিত করতে হবে ৷" পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন যেভাবে নির্বাচন আয়োজনের একটি সময়সীমার কথা আগেই ঘোষণা করেছে তারও প্রশংসা করেছেন বিক্রম ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করেছে, বিক্রম যা বলেছেন তার নেপথ্যে গভীর তাৎপর্য আছে ৷ ইউনূস প্রশাসন থেকে শুরু করে সে দেশের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের দাবি, গোপনে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লিগকে মদত করে ভারত ৷ কিন্তু ভারতের অবস্থান তুলে ধরে সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ খারিজ করলেন বিদেশ সচিব ৷ তিনি জানালেন, মানুষের ভোটে নির্বাচিত যে কোনও দলের সঙ্গেই সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করতে প্রস্তুত ভারত ৷
তবে এখন বাংলাদেশর বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হাসিনার দলের নির্বাচনে অংশ নেওয়া কার্যত অসম্ভব ৷ মানবতা বিরোধী অপরাধে যুক্ত নেতাদের বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কাজকর্মের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা মূহাম্মদ ইউনূস ৷ আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ৷ নির্বাচন কমিশনও জানিয়েছে, আপাতত ভোটে লড়া হবে না হাসিনার দলের ৷
অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হচ্ছে ধরে নিয়ে বাংলাদেশের অন্য রাজনৈতিক দলগুলি কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারিক রহমানই এখন বিএনপির দায়িত্বে আছেন ৷ তবে গত 26 বছর তিনি দেশের বাইরে ৷ এবার নির্বাচনের আগে দেশে ফিরবেন বলে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এরক ইন্টারভিউতে তিনি নিজেই এ কথা জানান ৷
শুধু দেশে ফেরা নয়, নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবেন সেটাও জানান তারিক ৷ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ঢাকা থেকে শুরু করে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভালো ফল করতে পারেনি বিএনপির ছাত্র সংগঠন ৷ তাদের পিছনে ফেলে ছাত্র সংসদ দখল করেছে জামাতের ছাত্র সংগঠন ৷ সেদিক থেকে তারিকের দেশে ফেরা বিএনপির কর্মীদের বাড়তি উৎসাহ দেবে বলেই মনে করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল ৷
এদিকে, মানবতার বিরোধী অপরাধে অভিযুক্তরা যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন তার জন্য এর আগেই কড়া ব্যবস্থা হয়েছে ৷ প্রশাসন জানিয়েছে, মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত কেউ বাংলাদেশের নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ৷ চলে যাবে সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে যে কোনও প্রশাসনিক পদ ৷