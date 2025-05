ETV Bharat / bharat

মিস্রির বিক্রম! পহেলগাঁওয়ে হামলা চালিয়ে প্ররোচনা দিয়েছে পাকিস্তানই - OPERATION SINDOOR

সাংবাদিক বৈঠকে বিক্রম মিস্রির সঙ্গে সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার ব্যোমিকা সিং ( ছবি: এএনআই ভিডিয়ো )

By PTI Published : May 8, 2025 at 7:57 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 9:08 PM IST 7 Min Read

নয়াদিল্লি, 8 মে: শুরুটা করেছে পাকিস্তান ৷ 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা চালিয়ে তারাই প্ররোচনা দিয়েছে ৷ 7 মে ভারত সেই প্ররোচনার জবাব দিয়েছে মাত্র ৷ সেই জবাব নিয়ন্ত্রিত এবং অপ্ররোচনামূলক ৷ পাকিস্তানের নাগরিকদের বসবাসের জায়গা বা কোনও পাক সেনাঘাঁটিতে হামলা চালায়নি ভারত ৷ বেছে বেছে জঙ্গিঘাঁটিগুলিকেই নিশানা করা হয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আরও একবার সাংবাদিক বৈঠকে এমনই দাবি করলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি, সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার ব্যোমিকা সিং ৷ পাক সেনাঘাঁটি, নাগরিকের উপর হামলা চালায়নি ভারত অপারেশন সিঁদুর-এর পর পাকিস্তানও পাল্টা হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে ৷ নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতের সীমান্ত এলাকাগুলিতে গুলি, মর্টার শেল উড়ে এসেছে ৷ সেনা ঘাঁটিতেও হামলা চলেছে ৷ এই প্রসঙ্গে দুই মহিলা সেনা আধিকারিক বলেন, "বুধবার গভীর রাতে ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অংশে একাধিক সেনাঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান ৷ অবন্তিপুরা, শ্রীনগর, জম্মু, পাঠানকোট, অমৃতসর, কাপুরথালা, নাল, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আদমপুর, ভাতিন্ডা, চণ্ডীগড়, ফালোদি, উত্তরলাই এবং ভুজে ড্রোন ও মিসাইল দিয়ে আক্রমণ করেছে ৷ কিন্তু ভারতের ইন্টিগ্রেটেড আনম্যানড সিস্টেম গ্রিড এবং এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম-র মাধ্যমে এই অস্ত্রগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে ৷ পাক হামলার পর তার প্রমাণ হিসেবে অস্ত্রের ধ্বংসস্তূপও পাওয়া গিয়েছে ৷" উইং কম্যান্ডার ব্যোমিকা সিং বলেন, "কোনও রকম উস্কানি ছাড়াই নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান ৷ হামলার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে চলেছে তারা ৷ মর্টার ও ভারী অস্ত্র দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারা, বারামুল্লা, উরি, পুঞ্চ, মেন্ধার এবং রাজৌরি সেক্টরে হামলা চালিয়েছে ৷ এর ফলে শিশু-মহিলা-সহ 16 জন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 3 জন মহিলা এবং 5টি শিশু ৷" সাংবাদিক বৈঠকে আরও দাবি করা হয়, বৃহস্পতিবার সকালে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের একাধিক জায়গায় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং রেডারকে নিশা করেছিল ৷ লাহোরে এডিএসকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে ভারত ৷" পাকিস্তান ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে ৷ প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ৷ সেই খবর সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ৷ ভারত এই পরিস্থিতিতে উত্তেজনা প্রশমন করবে কি ? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সবস্তরে ৷ বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, "প্রথম প্ররোচনা দিয়েছিল পাকিস্তান ৷ 22 এপ্রিল তা শুরু হয়েছিল ৷ গতকাল ভারতীয় সেনা তার জবাব দিয়েছে মাত্র ৷ ভারত কোনও উস্কানি দেয়নি ৷" জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ে বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় 25 জন ভারতীয় এবং এক নেপালি নাগরিকের মৃত্যু হয় ৷ এর দায় স্বীকার করেছিল 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) ৷ এর পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে ৷ এই অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানায় ৷ সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে গত 5 মে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ-এর (ইউএনএসসি) স্থায়ী সদস্য এবং ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় ৷ বিক্রম বলেন, "রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল ভারত ৷ এর আগে এই জঙ্গি সংগঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের 1267 স্যানকশন মনিটরিং কমিটিকেও জানিয়েছিলাম আমরা ৷ সেই বৈঠকে পাকিস্তান টিআরএফ-এর নাম উল্লেখের বিরোধিতা করেছিল ৷ এদিকে এই সংগঠনই হামলার 24 ঘণ্টার মধ্যে দু'বার পহেলগাঁও ঘটনার দায় স্বীকার করেছে ৷ প্রথমবার 22 এপ্রিল ঘটনার খানিকক্ষণ পরে এবং দ্বিতীয়বার 23 এপ্রিল সকালে ৷" বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি পাকিস্তান

মিস্রি আরও বলেন, "পাকিস্তানের এক মন্ত্রী একটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন, সে দেশে কোনও জঙ্গি নেই ৷ কিন্তু পাকিস্তান বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর ৷ এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ৷ শুধু ভারতই নয়, সারা বিশ্বের নানা এজেন্সির কাছে এর প্রমাণ আছে ৷ বিশ্বজুড়ে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানে আশ্রিত জঙ্গি সংগঠনগুলি ৷ ওসামা বিন লাদেনকে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল, তা সবাই জানে ৷ কারা তাকে শহিদের মর্যাদা দিয়েছিল, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না ?" 2008 সালের 26 নভেম্বর মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার অন্যতম মূল ষড়যন্ত্রী সাজিদ মীরের কথাও উল্লেখ করেন বিক্রম মিস্রি ৷ তিনি বলেন, "পাকিস্তান একসময় দাবি করেছিল সাজিদ মীর মৃত ৷ এরপর চাপের মুখে তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পাক-প্রশাসন ৷ আপাতত সে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ৷ রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ বহু জঙ্গি সংগঠন পাকিস্তানের আশ্রয়ে রয়েছে ৷ লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং তাদের নেতা মাসুদ আজহার ও হাফিজ মহম্মদ সইফ পাকিস্তানে বাস করছে ৷" পহেলগাঁওয়ের ঘটনার কয়েকদিন পরই পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ এবং এক প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী স্বীকার করেছেন, পাকিস্তান জঙ্গিদের মদত জোগায় ৷ এই প্রসঙ্গটিও উঠে আসে বিক্রম মিস্রির বক্তৃতায় ৷ 7 মে অপারেশন সিঁদুর-এ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তান ৷ এই দাবির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সাংবাদিকদের সামনে একটি ছবি তুলে ধরেন বিদেশ সচিব ৷ ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে নিহত জঙ্গিদের কফিন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা দিয়ে ঢাকা রয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, তাদের শেষকৃত্য়ে উপস্থিত হয়েছেন পাক সেনার আধিকারিকরা ৷ তিনি বলেন, "এই ছবি কী বার্তা দেয় তা বোঝাই যাচ্ছে ৷ যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে যাদের শেষকৃত্য় হচ্ছে তারা জঙ্গি ৷ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হচ্ছে ৷ পাকিস্তানে এমনটাই রীতি ৷ আমাদের দেশে এরকম হয় না ৷" পহেলগাঁওয়ে হামলার পরদিনই কেন্দ্রের মোদি সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করে ৷ সেই সময় পাক প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার যৌথ নিরপেক্ষ তদন্ত হোক ৷ তাতে সহযোগিতা করবে তারা ৷ এই বিষয়ে পাকিস্তানের অতীতের রেকর্ড নিয়ে প্রশ্ন করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি ৷ পহেলগাঁও নিয়ে পাকিস্তানের তদন্তে আগ্রহ তিনি 2016 সালের পাঠানকোটে জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন ৷ মিস্রির কথায়, "2008 সালের মুম্বই হামলা এবং 2016 সালের পাঠানকোটের হামলায় ভারত পাকিস্তানের হাতে সব ফরেনসিক প্রমাণ তুলে দিয়েছিল ৷ যাতে দোষীদের সাজা দেওয়া হয় ৷ মুম্বই হামলায় লস্কর-ই-তইবার জঙ্গিকে হাতেনাতে ধরেছিল ভারত ৷ সেখান থেকে অনেক তথ্য পেয়েছিলাম আমরা ৷ কিন্তু মামলাটি আর এগোয়নি ৷ পাঠানকোটে হামলা নিয়ে যৌথ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছিল ৷ পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ৷ জঙ্গিদের কল রেকর্ড থেকে শুরু করে মৃতদের ডিএনএ-সহ ভারতের কাছে যা যা প্রমাণ ছিল সব তাঁদের দেওয়া হয়েছিল ৷ জইশ-ই-মহম্মদের হ্যান্ডলার্সদের ঠিকানাও দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু কিছুই হয়নি ৷ তাই আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ভালো নয় ৷ পাকিস্তানের তদন্তের দাবি প্রকৃতপক্ষে তদন্তে দেরি করার একটা কৌশল ৷" ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিয়ে পাকিস্তানের আরও দাবি ভারত সেদেশের ধর্মীয় স্থানগুলিতে হামলা চালিয়েছে ৷ বিক্রম বলেন, "এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ৷ জঙ্গিঘাঁটি আমাদের নিশানা ছিল ৷ পাকিস্তান বরং তাদের ধর্মীয় স্থানগুলির অপব্যবহার করে চলেছে ৷ সেখানে মৌলবাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷" গতকাল নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) বরাবর পাকিস্তানের হামলায় পঞ্জাবের শিখ গুরুদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তিনজনের মৃত্যুও হয়েছে ৷ এর কড়া নিন্দা করেন বিদেশ সচিব ৷ তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তোলেন ৷ বিক্রমের কথায়, "16 এপ্রিল পাক সেনা প্রধানের ভাষণে সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গটি উঠে এসেছিল ৷ আবার 22 এপ্রিল পহেলগাঁওতে ধর্মের ভিত্তিতে বাছাই করে করে পর্যটকদের উপর গুলি চালানো হয়েছে ৷ এই দুটো ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে ৷ " লাহোরের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তছনছ করে দিল ভারত

এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সবস্তরে ৷ বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, "প্রথম প্ররোচনা দিয়েছিল পাকিস্তান ৷ 22 এপ্রিল তা শুরু হয়েছিল ৷ গতকাল ভারতীয় সেনা তার জবাব দিয়েছে মাত্র ৷ ভারত কোনও উস্কানি দেয়নি ৷" জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ে বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় 25 জন ভারতীয় এবং এক নেপালি নাগরিকের মৃত্যু হয় ৷ এর দায় স্বীকার করেছিল 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) ৷ এর পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে ৷ এই অবস্থায় পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানায় ৷ সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে গত 5 মে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ-এর (ইউএনএসসি) স্থায়ী সদস্য এবং ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় ৷ বিক্রম বলেন, "রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল ভারত ৷ এর আগে এই জঙ্গি সংগঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের 1267 স্যানকশন মনিটরিং কমিটিকেও জানিয়েছিলাম আমরা ৷ সেই বৈঠকে পাকিস্তান টিআরএফ-এর নাম উল্লেখের বিরোধিতা করেছিল ৷ এদিকে এই সংগঠনই হামলার 24 ঘণ্টার মধ্যে দু'বার পহেলগাঁও ঘটনার দায় স্বীকার করেছে ৷ প্রথমবার 22 এপ্রিল ঘটনার খানিকক্ষণ পরে এবং দ্বিতীয়বার 23 এপ্রিল সকালে ৷" বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি পাকিস্তান মিস্রি আরও বলেন, "পাকিস্তানের এক মন্ত্রী একটি সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন, সে দেশে কোনও জঙ্গি নেই ৷ কিন্তু পাকিস্তান বিশ্বের সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর ৷ এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ৷ শুধু ভারতই নয়, সারা বিশ্বের নানা এজেন্সির কাছে এর প্রমাণ আছে ৷ বিশ্বজুড়ে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানে আশ্রিত জঙ্গি সংগঠনগুলি ৷ ওসামা বিন লাদেনকে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল, তা সবাই জানে ৷ কারা তাকে শহিদের মর্যাদা দিয়েছিল, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না ?" 2008 সালের 26 নভেম্বর মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার অন্যতম মূল ষড়যন্ত্রী সাজিদ মীরের কথাও উল্লেখ করেন বিক্রম মিস্রি ৷ তিনি বলেন, "পাকিস্তান একসময় দাবি করেছিল সাজিদ মীর মৃত ৷ এরপর চাপের মুখে তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পাক-প্রশাসন ৷ আপাতত সে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ৷ রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ বহু জঙ্গি সংগঠন পাকিস্তানের আশ্রয়ে রয়েছে ৷ লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং তাদের নেতা মাসুদ আজহার ও হাফিজ মহম্মদ সইফ পাকিস্তানে বাস করছে ৷" পহেলগাঁওয়ের ঘটনার কয়েকদিন পরই পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ এবং এক প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী স্বীকার করেছেন, পাকিস্তান জঙ্গিদের মদত জোগায় ৷ এই প্রসঙ্গটিও উঠে আসে বিক্রম মিস্রির বক্তৃতায় ৷ 7 মে অপারেশন সিঁদুর-এ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তান ৷ এই দাবির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সাংবাদিকদের সামনে একটি ছবি তুলে ধরেন বিদেশ সচিব ৷ ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে নিহত জঙ্গিদের কফিন পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা দিয়ে ঢাকা রয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, তাদের শেষকৃত্য়ে উপস্থিত হয়েছেন পাক সেনার আধিকারিকরা ৷ তিনি বলেন, "এই ছবি কী বার্তা দেয় তা বোঝাই যাচ্ছে ৷ যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে যাদের শেষকৃত্য় হচ্ছে তারা জঙ্গি ৷ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হচ্ছে ৷ পাকিস্তানে এমনটাই রীতি ৷ আমাদের দেশে এরকম হয় না ৷" পহেলগাঁওয়ে হামলার পরদিনই কেন্দ্রের মোদি সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করে ৷ সেই সময় পাক প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার যৌথ নিরপেক্ষ তদন্ত হোক ৷ তাতে সহযোগিতা করবে তারা ৷ এই বিষয়ে পাকিস্তানের অতীতের রেকর্ড নিয়ে প্রশ্ন করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি ৷ পহেলগাঁও নিয়ে পাকিস্তানের তদন্তে আগ্রহ তিনি 2016 সালের পাঠানকোটে জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন ৷ মিস্রির কথায়, "2008 সালের মুম্বই হামলা এবং 2016 সালের পাঠানকোটের হামলায় ভারত পাকিস্তানের হাতে সব ফরেনসিক প্রমাণ তুলে দিয়েছিল ৷ যাতে দোষীদের সাজা দেওয়া হয় ৷ মুম্বই হামলায় লস্কর-ই-তইবার জঙ্গিকে হাতেনাতে ধরেছিল ভারত ৷ সেখান থেকে অনেক তথ্য পেয়েছিলাম আমরা ৷ কিন্তু মামলাটি আর এগোয়নি ৷ পাঠানকোটে হামলা নিয়ে যৌথ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছিল ৷ পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ৷ জঙ্গিদের কল রেকর্ড থেকে শুরু করে মৃতদের ডিএনএ-সহ ভারতের কাছে যা যা প্রমাণ ছিল সব তাঁদের দেওয়া হয়েছিল ৷ জইশ-ই-মহম্মদের হ্যান্ডলার্সদের ঠিকানাও দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু কিছুই হয়নি ৷ তাই আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ভালো নয় ৷ পাকিস্তানের তদন্তের দাবি প্রকৃতপক্ষে তদন্তে দেরি করার একটা কৌশল ৷" ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিয়ে পাকিস্তানের আরও দাবি ভারত সেদেশের ধর্মীয় স্থানগুলিতে হামলা চালিয়েছে ৷ বিক্রম বলেন, "এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ৷ জঙ্গিঘাঁটি আমাদের নিশানা ছিল ৷ পাকিস্তান বরং তাদের ধর্মীয় স্থানগুলির অপব্যবহার করে চলেছে ৷ সেখানে মৌলবাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷" গতকাল নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) বরাবর পাকিস্তানের হামলায় পঞ্জাবের শিখ গুরুদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তিনজনের মৃত্যুও হয়েছে ৷ এর কড়া নিন্দা করেন বিদেশ সচিব ৷ তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তোলেন ৷ বিক্রমের কথায়, "16 এপ্রিল পাক সেনা প্রধানের ভাষণে সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গটি উঠে এসেছিল ৷ আবার 22 এপ্রিল পহেলগাঁওতে ধর্মের ভিত্তিতে বাছাই করে করে পর্যটকদের উপর গুলি চালানো হয়েছে ৷ এই দুটো ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে ৷ " লাহোরের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তছনছ করে দিল ভারত

Last Updated : May 8, 2025 at 9:08 PM IST