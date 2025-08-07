Essay Contest 2025

NEP 2020: জাতীয় শিক্ষানীতির 5 বছর, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটা বদল এসেছে? - FIVE YEARS OF NEP 2020

কিছু গুরুতর ব্যর্থতার কারণে নয়া শিক্ষানীতি দেশজুড়ে কার্যকর হতে পারেনি ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, পরীক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি এর অন্যতম কারণ ৷

FIVE YEARS OF NEP 2020
পাঁচ বছর পর দেশের দুই বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়েছে (আইএএনএস)
নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020 বাস্তবায়নের পর 31 জুলাই 2025-এ এর পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। এটি ছিল স্বাধীন ভারতের তৃতীয় শিক্ষা নীতি, যার লক্ষ্য ছিল স্কুল এবং উচ্চশিক্ষায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা। এই নীতিতে অনেক সুদূরপ্রসারী সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, এই পাঁচ বছরে মাত্র কয়েকটি দিক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক NEP 2020-এর 5 বছরে কী পরিবর্তন হয়েছে, কতটা অগ্রগতি হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি এখনও আটকে আছে...

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) 2020 প্রকাশের পাঁচ বছর পরও, ভারতীয় শিক্ষার পরিবেশ এখনও শহুরে সুযোগ-সুবিধা এবং গ্রামীণ অচলাবস্থার মধ্যেই বিভক্ত। নীতিটি আদতে শিক্ষার জন্য "উপনিবেশবাদমুক্ত" দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি তৈরির উদ্দেশে করা। তবে, এর সীমাবধ্যতা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক বৈষম্যের জেরে বিভাজন এখনও স্পষ্ট ৷

NEP 2020-তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে - যেমন প্রাথমিক স্তরে পড়া, লেখা এবং সংখ্যাবিদ্যায় দক্ষতা, বহুমুখী শিক্ষা, অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা, ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে শেখা, উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি, গবেষণা এবং দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রচার। এর পাশাপাশি, মাতৃভাষায় শিক্ষা, ভারতের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের প্রচার এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মতো লক্ষ্যগুলিও নির্ধারণ করা হয়েছিল।

ফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিস টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনস (FEDCUTA)-এর প্রাক্তন সভাপতি এবং জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনন্দ কুমার ইটিভি ভারতকে বলেন, "নতুন শিক্ষানীতি 2020 তিনটি গুরুতর ব্যর্থতার কারণে কার্যকর হতে পারেনি ৷ কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সম্পদের সঙ্কটের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির প্রতি ক্রমাগত উদাসীনতা।"

জাতীয় শিক্ষানীতিতে জাতীয় মূল্যবোধের পাঠ

NEP 2020 ভারতের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারকে চিহ্নিত করেছে ৷ কারণ, এটি আদিবাসী ধারণা, বহুভাষিকতা এবং আঞ্চলিক চেতনার গুরুত্ব-সহ একটি বৈচিত্র্যময় ভারতের জন্য উপযুক্ত নয়। নীতির সংস্কারমূলক উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে শেখার ফলাফল বর্ণনাকারী প্রক্রিয়া, FAIS এবং DIKSHA-সহ ডিজিটাল কাঠামো, একটি অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট (ABC), বৃত্তিমূলক ট্র্যাক এবং একাধিক 'এন্ট্রান্স-একজিট' পয়েন্ট, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সম্ভাব্যভাবে ভারতীয় মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিকেন্দ্রীভূত বিশ্ব নাগরিক তৈরি করার জন্য। শিক্ষাবিদদের যুক্তি, নীতির দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভিত্তি উচ্চ আদর্শের অধিকারী হলেও, দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ এবং ছোট অঞ্চলগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তহবিলে ঘাটতি: প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের মধ্যে ফারাক

NEP শিক্ষার জন্য 6 শতাংশ GDP বরাদ্দের নির্দেশ দেয়, যা কোঠারি কমিশনের (1979)-এরই প্রতিফলন। পাঁচ বছর পরেও, তহবিলের অভাব দেখা দিয়েছে ৷ NEP-এর আগে বরাদ্দ GDP-এর 3.53 শতাংশ থেকে 2024-25 সালে মাত্র 2.5 শতাংশে নেমে এসেছে। স্পষ্ট আর্থিক পরিকল্পনা বা আর্থিক স্মারকলিপি ছাড়া, নীতিগত ঝুঁকিগুলি কার্যকর হওয়ার পরিবর্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠছে। তামিলনাড়ু, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলি, যারা NEP কাঠামোর ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাদের PM-SHRI এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের সঙ্গে সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় তহবিলে পেতে দেরী হয়েছে বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা পায়নি বলেও জানা গিয়েছে।

পরিকাঠামোগত সমস্যা, ডিজিটাল সমাধানে বাধা এবং টুইন-ট্র্যাক বাস্তবতা

UDISE (2023-24) থেকে প্রাপ্ত তথ্য স্পষ্ট বৈষম্য তুলে ধরে৷ মাত্র 57.2 শতাংশ স্কুলে কার্যকরী কম্পিউটার রয়েছে, 53.9 শতাংশে ইন্টারনেট রয়েছে এবং মাত্র 35 শতাংশে স্মার্ট ক্লাসরুম রয়েছে। সম্প্রতি পর্যন্ত 3,96,000 সরকারি স্কুলের প্রায় 80 শতাংশে ICT ল্যাবের অভাব ছিল। পরিকাঠামো ছাড়া, ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন - একটি নীতি - পাইপলাইনে একটি স্বপ্ন হিসেবে রয়ে গিয়েছে।

সেন্ট্রাল স্কয়ার ফাউন্ডেশনের শবেতা শর্মা কুকরেজা প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে সংস্কারের জন্য FLN (ফাউন্ডেশনাল লিটারেসি অ্যান্ড নিউমেরেসি) অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷ কিন্তু, ASER2024 অনুযায়ী, ক্লাস 3-এর মাত্র 48 শতাংশ শিক্ষার্থী পঠন-পাঠনের সেই স্তর অর্জন করেছে। এই পদ্ধতিগত ব্যবধানগুলি একটি বিপরীত চিত্র তুলে ধরে৷ NEP সংস্কারগুলি ভারতের মেট্রো শ্রেণীকক্ষগুলিতে বিকাশ লাভ করেছে ৷ তবুও ভারতের বাকি অংশে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷

প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতা: পিছিয়ে HEI সংস্কার

NEP নমনীয় প্রবেশ-প্রস্থান বিকল্প, ABC রেকর্ড বজায় রাখা এবং ক্যাম্পাস স্বায়ত্তশাসনের প্রত্যাশা করেছিল। তবুও, মাত্র 36 শতাংশ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (HEI) একাধিক প্রবেশ-প্রস্থান বিকল্প বাস্তবায়ন করতে পেরেছে এবং মাত্র 64 শতাংশ কলেজ ABC রেকর্ড বজায় রেখেছে। বেশিরভাগের জন্য স্বায়ত্তশাসন অধরা রয়ে গিয়েছে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে মাত্র 22 শতাংশ HEI স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা অর্জন করেছে। NCERT-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর জেএস রাজপুত বলেন, "সংস্কারগুলিকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নে চালিত করতে হবে এবং শ্রেণীকক্ষের বাস্তবতা ধরে রাখতে বিচ্ছিন্ন আমলাতন্ত্রের প্রভাব থাকা উচিত নয়।"

ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (IKS) এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রীকতা

NEP 27টি গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ভাষা কর্মসূচির মাধ্যমে IKS-কে একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে চালু করেছে। কিন্তু, এর প্রচলন বিকৃত হয়েছে: মাত্র 38 শতাংশ প্রতিষ্ঠান বাস্তবে IKS ঐচ্ছিক বিষয়গুলি অফার করে এবং 92 শতাংশ এখনও তালিকাভুক্ত করেনি, যা নীতির উদ্দেশ্যকে খাটো করে তুলেছে। সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন যে, NEP-এর IKS সংস্কৃত এবং ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যকে বিশেষাধিকার দেয়, যেখানে তামিল সাহিত্য, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ এবং সুফি ঐতিহ্যের মতো মধ্যযুগীয় এবং বিকল্প জ্ঞানের উৎসগুলিকে বাদ দিয়ে, সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিন্যাসকে সেতুবন্ধনের পরিবর্তে শক্তিশালী করে।

