হায়দরাবাদ, 18 অগস্ট: কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ৷ হয়দরাবাদের গোকুলনগরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বেশ কয়েকজনের।
হাইটেনশন বিদ্যুতের তারে স্পর্শ হওয়ায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার প্রায় মধ্যরাতে রামান্থপুরের গোকুলেনগরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপনের অংশ হিসেবে রথযাত্রার পাশাপাশি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় ৷ সেই অনুষ্ঠান চালাকালীন বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে ছুঁয়ে যায় ওই রথটি ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ রবিবার রাতে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্য়ে এই শোভাযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষ্য়ে বহু মানুষও জড়ো হয়েছিলেন সেখানে ৷
জানা গিয়েছে, রথটিকে মূলত একটি গাড়ি টানছিল ৷ কিন্তু মাঝরাস্তায় সেটি বিকল হয়ে যাওয়ায় গাড়িটি মেরামতের কাজ চলাকালীন, স্থানীয় বেশ কয়েকজন যুবক রথটি হাত দিয়ে সামনের দিকে টেনে ধরে। এই সময় হাইটেনশন বিদ্যুতের তারের সঙ্গে রথটির মাথা স্পর্শ হয়। সেই সময় রথটি টানতে থাকা নয়জন ব্যক্তিই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ৷ একই সঙ্গে তারা সকলেই ছিটকে পড়ে যায় ৷ এই ঘটনায় হঠাৎ রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যে ৷ পরে স্থানীয়রাই প্রাথমিক চিকিৎসা করে ৷ পরে তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
চিকিৎসকরা অবশ্য জানিয়ে দেন, পাঁচজনের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। আরও চারজনকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ সেখানেই তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতদের নাম কৃষ্ণ যাদব (21), সুরেশ যাদব (34), শ্রীকান্ত রেড্ডি (35), রুদ্রবিকাশ (39) এবং রাজেন্দ্র রেড্ডি (45)। তাদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য গান্ধি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা করেছে পুলিশ। আহতদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডির নিরাপত্তাকার্মী শ্রীনিবাসও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।