পুরী জগন্নাথ মন্দিরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মহাপ্রসাদ !

পুরী জগন্নাথ মন্দিরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মহাপ্রসাদ !
পুরীর মন্দিরের রান্নাঘরে প্রতিদিন 120 কুইন্টাল কাঠের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাঠের জোগান না-থাকায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ ৷
Published : September 7, 2025 at 8:35 PM IST
পুরী, 7 সেপ্টেম্বর: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ পাওয়ার জন্য ভক্ত এবং তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বরাবরই একটা আবেগ কাজ করে ৷ এমনকী এও বলা হয়, এই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য এমনই যে তা কখনও শেষও হয় না ৷ মহাপ্রসাদ নিয়ে এমন অনেক মিথও ছড়িয়ে রয়েছে ৷ এবার সেই মহাপ্রসাদ তৈরিতে বড় বিপত্তি পুরীর মন্দিরে ৷ কারণ প্রসাদ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের ঘাটতি দেখা দিয়েছে । ফলে আগামী দিনে মহাপ্রসাদ তৈরির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ৷
অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের জন্য মন্দিরের 'মহাসুয়ার' নিযুক্ত করা হয়েছে । এই বিষয়ে মন্দির পরিচালন কমিটির সভাপতি গজপতি মহারাজাকেও বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । মন্দিরে মহাপ্রসাদ তৈরির জন্য কাঠের সমস্যা দ্রুত সমাধানেরও দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন পক্ষ ৷ সামনেই কার্তিক মাস। মন্দিরে ভক্ত সমাগম বাড়বে ৷ কয়েক হাজার ভক্ত মন্দিরে এসে একমাস ধরে কার্তিক মাসের বিশেষ উৎসব পালন করবেন। তাই, ভক্তদের চাহিদা দেখে কার্তিক মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মহাপ্রসাদ তৈরি করা হয়।
একইসঙ্গে, বিশেষ দিনে এবং উৎসবের মরশুমে মহাপ্রসাদের চাহিদা বাড়ে । তাই কাঠের ঘাটতির জেরে ভক্তদের চাহিদা অনুযায়ী মহাপ্রসাদ তৈরি করা যাচ্ছে না। ভক্তরা মহাপ্রসাদের জন্য অনেক সমস্যা হচ্ছে। শ্রী মন্দিরের রান্নাঘরে প্রতিদিন 120 কুইন্টাল কাঠের প্রয়োজন হয়। বিশেষ দিনগুলিতে ও বিভিন্ন উৎসবের সময় 150 কুইন্টাল কাঠ লাগে। তবে বনবিভাগ মাত্র 35 কুইন্টাল কাঠ সরবরাহ করছে বলে খবর।
ফলে বাইরে থেকে বেশি দামে কাঠ কিনতে বাধ্য হচ্ছে মন্দির প্রশাসন ৷ প্রায়শই কাঠের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে । এক্ষেত্রে বন বিভাগকেই কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে ৷ প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঠ সরবরাহ করা হলে কোনও সমস্যা হত না বলেও দাবি করা হচ্ছে । 2024 সাল থেকে বনবিভাগ কাঠ সরবরাহ করে আসছে। কাঠের অভাবের কারণে মহাপ্রসাদ তৈরিতে সমস্যা হচ্ছে । শ্রীমন্দির এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী কাঠের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এক বছর হয়ে গেলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ৷ আর এই পরিস্থিতিতে শ্রী মন্দিরের তরফে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, কাঠের সমস্যা সমাধান না-হলে তারা আগামী দিনে ভক্তদের জন্য আর মহাপ্রসাদ প্রস্তুত করবে না।
প্রতিদিন মন্দিরে 30 থেকে 40 হাজার ভক্তের জন্য মহাপ্রসাদ প্রস্তুত করা হয়। উৎসবের সময় দ্বিগুণ মহাপ্রসাদ তৈরি করা হয়। তবে কাঠের সমস্যার কারণে, আগামী কার্তিক মাসে ভক্তদের চাহিদা অনুযায়ী মহাপ্রসাদ সম্ভব হবে না বলে শ্রী মন্দিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে । শ্রীমন্দির মহাসুয়ার প্রধান নারায়ণ মহাসুয়ার বলেন, "বনবিভাগ শ্রীমন্দিরের জন্য আমাদের মাত্র 35 কুইন্টাল কাঠ সরবরাহ করেছে । আমাদের প্রতিদিন 120 কুইন্টাল কাঠের প্রয়োজন। উৎসব মরশুমে অনেক ভক্ত মন্দিরে আসবেন। মহাপ্রসাদের চাহিদা বাড়বে ৷ মন্দির প্রশাসন যদি কাঠের সমস্যার সমাধান না-করে, তাহলে আগামী দিনে আমরা তীব্র প্রতিবাদ করব। এখন আমরা বাইরে থেকে কাঠ সংগ্রহ করছি। অনেক দিন ধরে কাঠেরও অভাব রয়েছে। তাই আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই সমস্যা সম্পর্কে জানিয়েছি ৷ কিন্তু এক বছর পরেও এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রশাসন যদি শীঘ্রই এটি সমাধান না-করে, তাহলে আমরা কার্তিক মাসে মহাপ্রসাদ তৈরি বন্ধ করে দেব।"
বিশেষজ্ঞ হিমাংশু মিশ্র বলেন, "ভক্তদের আগমন দিন দিন বাড়ছে। পিতৃপক্ষও শুরু হতে চলেছে। মন্দিরে ভক্তদের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। তাই মহাপ্রসাদের চাহিদা বেশি হবে। সুতরাং মন্দিরে মহাপ্রসাদ তৈরির জন্য কাঠের সমস্যা শীঘ্রই সমাধান করা উচিত। শ্রীমন্দির প্রশাসনের উচিত সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করা।"
শ্রীমন্দির উন্নয়ন প্রশাসক দেবব্রত সাহু বলেন, "ডিএফও-এর তত্ত্বাবধানে ওএফসি শ্রীমন্দিরের কাঠ সরবরাহ করে আসছে । শ্রীমন্দিরের প্রধান প্রশাসক সবসময় জেলা বন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, কীভাবে কাঠ সরবরাহ করা যায়। ভোগের প্রস্তুতির জন্য কাঠের সমস্যা সমাধানের জন্য মন্দির প্রশাসন বন বিভাগকে চিঠি লিখবে। আগামী দিনে কাঠের সমস্যা যাতে না-থাকে সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"