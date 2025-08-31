নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: বিমানে আগুন-আতঙ্ক ! উড়ান শুরুর 30 মিনিট পর দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরল ইন্দোরগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ৷ সূত্রের খবর, বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিনে আগুন লাগার সংকেত পান চালক ৷ যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সঙ্গে সঙ্গে বিমানটির একটি ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ তারপরই বিমানবন্দরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ৷ চালকের সেই সিদ্ধান্তে অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় ৷
একটি বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দিল্লি বিমানবন্দরে নিরাপদে জরুরি অবতরণ করেছে বিমানটি (AI2913) ৷ সূত্রের দাবি, রবিবার ভোর 6টা 15 মিনিট নাগাদ 90 জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে বিমানটি দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরে আসে ৷ বিমানটিকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ৷ দিল্লি বিমানবন্দর ছাড়ার 30 মিনিটের মধ্যেই ককপিটের বিমানকর্মীরা ডান দিকের ইঞ্জিনে আগুন দেখতে পান । মাঝ আকাশেই তড়িঘড়ি ডান দিকের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পাইলট ৷
বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিন বন্ধ করা হলেও বাঁ দিকের ইঞ্জিনটি সচল ছিল । একটি ইঞ্জিনের সাহায্যেই বিমানবন্দরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন পাইলট ৷ বিমান সংস্থার তরফে জানান হয়েছে, যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত রয়েছেন ৷ ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র জানান, বিমানটির যান্ত্রিক পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । কেন ইঞ্জিনে সমস্যা হল সেটা জানার চেষ্টা হচ্ছে ৷ আর কোনও সমস্যার সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ অন্য একটি বিমানে যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । যাত্রীদের দুর্ভোগের জন্য সংস্থার তরফে দুঃখপ্রকাশও করা হয়েছে ।
সম্প্রতি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তিরুঅনন্তপুরম থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানকে চেন্নাই বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয় ৷ বিমানে ছিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা এবং লোকসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান কেসি ভেনুগোপাল-সহ আরও বেশ কয়েকজন সাংসদ ৷ ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানান ভেনুগোপাল ৷ বলেন, "ভয়াবহভাবে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলাম ৷"
ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট Flightradar24.com-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটি দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আকাশে ছিল । বিমান সংস্থা জানায়, মাঝ আকাশে বিমানে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় ৷ সেই কারণে বিমানটিকে চেন্নাইয় অবতরণ করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷