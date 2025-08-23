ETV Bharat / bharat

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর পোস্ট! তেজস্বীর নামে একাধিক FIR - FIRS AGAINST TEJASHWI YADAV

শুক্রবার বিহারে সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ভোটমুখী সেই রাজ্যে 13 হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন তিনি ৷

আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব (ফাইল চিত্র, আইএএনএস)
Published : August 23, 2025 at 12:19 PM IST

পটনা, 23 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগ ৷ বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশে দায়ের হল এফআইআর ৷

জানা গিয়েছে, বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক মিলিন্দ নারোটে ৷ বিধায়কের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী বিহারের গয়ায় যাওয়ার আগে এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিতর্কিত পোস্ট করেন আরজেডি নেতা ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 196, 356, 352 এবং 353 ধরাায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে লালু-পুত্রের বিরুদ্ধে ৷

উত্তরপ্রদেশের সাহজাহানপুরেও ঠিক একই কারণে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ স্থানীয় এসপি রাজেশ দ্বিবেদী জানান, বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান বিজেপি নেত্রী শিল্পা গুপ্তা ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তেজস্বীর বিরুদ্ধে 153(2) এবং 197(1)(a) ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয় ৷

এক্স হ্যান্ডেলে তেজস্বী যাদবের পোস্ট:-

চলতি বছরের শেষে বিধানসভা ভোট হতে চলেছে বিহারে ৷ তার আগে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বিহার তথা দেশের রাজনীতি ৷ এই আবহে শুক্রবার বিহার সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে 13 হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি ৷

প্রধানমন্ত্রীর সফরের কয়েকঘণ্টা আগে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷ প্রধানমন্ত্রীর একটি কার্টুন ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, "আজ গয়ায় মিথ্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করা হবে ৷ একের পর এক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ কিন্তু, বিহারের মানুষ তাঁর সেই মিথ্যার পাহাড় ভেঙে ফেলবেন দশরথ মাঝির মতো ৷"

এসআইআর বিতর্ক

বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে কমিশন ৷ ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের খসড়া ভোটার তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে ৷ এই ইস্যুতে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে প্রবল তরজা হয়েছে ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, এভাবে দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বাংলাদেশ, নেপাল এবং মায়ানমার থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার জন্যই এই বিশেষ সংশোধনের ব্যবস্থা ৷ শুক্রবার বিহার সফরে এসেও একই কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করে তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারী এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের আড়ালের চেষ্টা করছে বিরোধী জোট ৷

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছে, কেবল বিহারে নয় ৷ ঠিক সময়ে দেশজুড়ে এসআইআর করা হবে ৷ অবশ্য় ইন্ডিয়ো শিবিরের সদস্যদের অভিযোগ, ভোটমুখী বিহারে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে সাহায্য করা ৷ কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিহারে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং তেজস্বী যাদব-সহ অন্যান্য বিরোধীরা ৷

