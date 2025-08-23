পটনা, 23 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগ ৷ বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশে দায়ের হল এফআইআর ৷
জানা গিয়েছে, বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক মিলিন্দ নারোটে ৷ বিধায়কের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী বিহারের গয়ায় যাওয়ার আগে এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিতর্কিত পোস্ট করেন আরজেডি নেতা ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 196, 356, 352 এবং 353 ধরাায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে লালু-পুত্রের বিরুদ্ধে ৷
উত্তরপ্রদেশের সাহজাহানপুরেও ঠিক একই কারণে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ স্থানীয় এসপি রাজেশ দ্বিবেদী জানান, বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান বিজেপি নেত্রী শিল্পা গুপ্তা ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তেজস্বীর বিরুদ্ধে 153(2) এবং 197(1)(a) ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয় ৷
आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 22, 2025
प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी।
11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20… pic.twitter.com/X1KRhb80pY
এক্স হ্যান্ডেলে তেজস্বী যাদবের পোস্ট:-
চলতি বছরের শেষে বিধানসভা ভোট হতে চলেছে বিহারে ৷ তার আগে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বিহার তথা দেশের রাজনীতি ৷ এই আবহে শুক্রবার বিহার সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে 13 হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি ৷
প্রধানমন্ত্রীর সফরের কয়েকঘণ্টা আগে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷ প্রধানমন্ত্রীর একটি কার্টুন ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, "আজ গয়ায় মিথ্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করা হবে ৷ একের পর এক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ কিন্তু, বিহারের মানুষ তাঁর সেই মিথ্যার পাহাড় ভেঙে ফেলবেন দশরথ মাঝির মতো ৷"
এসআইআর বিতর্ক
বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে কমিশন ৷ ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের খসড়া ভোটার তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে ৷ এই ইস্যুতে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে প্রবল তরজা হয়েছে ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, এভাবে দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বাংলাদেশ, নেপাল এবং মায়ানমার থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার জন্যই এই বিশেষ সংশোধনের ব্যবস্থা ৷ শুক্রবার বিহার সফরে এসেও একই কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করে তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারী এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের আড়ালের চেষ্টা করছে বিরোধী জোট ৷
উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছে, কেবল বিহারে নয় ৷ ঠিক সময়ে দেশজুড়ে এসআইআর করা হবে ৷ অবশ্য় ইন্ডিয়ো শিবিরের সদস্যদের অভিযোগ, ভোটমুখী বিহারে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে সাহায্য করা ৷ কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিহারে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং তেজস্বী যাদব-সহ অন্যান্য বিরোধীরা ৷