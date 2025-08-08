নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: নয়া আয়কর বিল প্রত্যাহার করে নিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ শুক্রবার লোকসভায় এই বিল বাতিল করা হয় ৷ সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচিত কমিটির প্রস্তাব অনুুযায়ী কয়েকটি পরিবর্তন করার পর পুনরায় এই বিল আনা হবে ৷ আগামী 11 অগস্ট আয়কর বিল, 2025-এর নতুন সংস্করণ পেশ হবে লোকসভায় ৷
1961 সালের আয়কর আইনের বদলে এই নয়া আইন আনছে মোদি সরকার ৷ গত বাজেটে এ কথা ঘো৷ষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ সূত্রের খবর, নির্বাচিত কমিটির অধিকাংশ প্রস্তাব কার্যকর করা হবে নতুন আইটি বিলে ৷ এই বিলের একাধিক সংস্করণের থাকলে তা জনমানসে ধন্দ তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে সরকার ৷ তাই সবরকম পরিবর্তন করে একটি নতুন বিল আগামী সোমবার লোকসভায় পেশ করা হবে ৷
এই নয়া আইটি বিল পর্যালোচনার কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন বৈজয়ন্ত পাণ্ডা ৷ এই বিলটি প্রথমবার 13 ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু এরপরই বিলটি পর্যালোচনার জন্য নির্বাচিত কমিটির কাছে পাঠানো হয় ৷ এই কমিটিতে 31 জন সদস্য রয়েছেন ৷ তাঁরা বিলে পরিবর্তন করা নিয়ে বেশ কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন ৷
এই বিলে কী কী থাকতে চলেছে তা নিয়ে সরকারি সূত্রে কয়েকটি তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ আয়কর-ব্যবস্থাকে আরও সহজ ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই বিলে ৷ তাছাড়া এর আগের আয়কর আইনে এমন কয়েকটি ব্যবস্থা ছিল যা বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে ৷ সেগুলি নতুন আইনে থাকছে না ৷
এর সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে আয়কর সংক্রান্ত আরও নানা বিষয়ে ভালোভাবে ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার করার দিকেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ৷ ছ'দশক আগের আইনে আয়কর জমা করা থেকে শুরু করে কয়েকটি বিষয়ে জটিলতা ছিল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সেসব এই আইনে থাকবে না বলে জানিয়েছে সরকারের ওই সূত্র ৷ মামলার সংখ্যা কমিয়ে আনাও লক্ষ সরকারের ৷ তাছাড়া একক 'সিঙ্গল ট্যাক্স ইয়ার' গঠনের কথাও ভাবছে অর্থমন্ত্রক ৷