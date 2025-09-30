এসআইআর পর্ব শেষ, প্রকাশ্যে বিহারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
ভোটের বাকি মাত্র কয়েক মাস ৷ তার আগে এদিন স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর শেষে বিহারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন ৷
By PTI
Published : September 30, 2025 at 6:53 PM IST
পটনা, 30 সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্কের মধ্যে বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল ৷ দু-এক মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে মঙ্গলবার বিকেলে নির্বাচন কমিশন এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের বিষয়টি ঘোষণা করে ৷
কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই তালিকায় 7.42 কোটি ভোটারের নাম রয়েছে ৷ 21.53 লক্ষ নতুন ভোটারের নাম তালিকায় যোগ করা হয়েছে ৷ 3.66 লক্ষ অযোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়েছে ৷ এর আগে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল গত 1 অগস্ট ৷ সেই তালিকায় 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল ৷
গত 24 জুন স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরুর সময় বিহারে ভোটারের সংখ্য়া ছিল 7.89 কোটি ৷ পরে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলে 65 লক্ষের নাম বাদ পড়ে ৷ এরপর নয়া তথা চূড়ান্ত তালিকায় ভোটারের সংখ্যা 7.42 কোটি ৷ চূড়ান্ত তালিকার নথি এবং ডিজিটাল ভার্সন রাজনৈতিক দলগুলিকে পাঠানো হয়েছে ৷ ভোটার তালিকায় নাম আছে কি না, অনলাইনে তা দেখতে হলে কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট voters.eci.gov.in-এ লগইন করতে হবে ৷
Special Intensive Revision of Electoral Rolls in #Bihar Successfully Completed#ECI thanks all the Electors of Bihar for making this exercise a Grand Success— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 30, 2025
Final Electoral Roll published today; includes nearly 7.42 crore electors
Read in detail: https://t.co/DQEaXv9njk pic.twitter.com/trQtBGKkVl
বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম নথিভুক্ত করতে শেষমেশ 12টি নথির কথা বলেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস বাকি থাকতে এই প্রক্রিয়ার তুমুল বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলি ৷ এসআইআর-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ মামলা দায়ের হয় ৷ পাশাপাশি বিহারে বিধানসভা অধিবেশনে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ জানান বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব এবং আরজেডি-র বিধায়করা ৷
তেজস্বী বিধানসভা অধিবেশনে এসআইআর প্রক্রিয়ার বিপক্ষে সওয়াল করেন ৷ এই বিতর্ক জিইয়ে রেখে ভোটমুখী রাজ্যে শুরু হয় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ ৷ এমনকী সংসদের বাদল অধিবেশনে লোকসভা ও রাজ্যসভা- দুই কক্ষের অধিবেশন এই ইস্যুতে উত্তাল হয়ে ওঠে ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং ইন্ডিয়া শিবিরের অন্য নেতারা সংসদ চত্বরে এসআইআর লেখা পোস্টার ছিড়ে ডাস্টবিনে ফেলে প্রতীকী প্রতিবাদ করেন ৷ এই পর্বে আদালতের তোপের মুখেও পড়তে হয় নির্বাচন কমিশনকে ৷ বৈধ নথি হিসেবে আধার কার্ডকে তারা মান্যতা দিতে চাইনি প্রথমে ৷ পরে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে আধারকে মান্যতা দেয় কমিশন ৷