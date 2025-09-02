নয়াদিল্লি, 2 সেপ্টেম্বর: কেউ এখানে সাধারণ দোকান চালান ৷ আবার কেউ ছোট ভাড়া করা ঘরে বাস করেন ৷ ভূমিকম্পের পর পরিবার-পরিজনদের ফোনের আশায় পথ চেয়ে বসে দিল্লিতে থাকা আফগানরা ৷ সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি তাঁরা ৷ সোমবারের বিপর্যয়ের পর কেমন আছে বাড়ির লোক, তা জানার ও তাঁদের গলার স্বর শোনার জন্য মন ব্যকুল আফগানদের ৷ বার বার ফোন দেখছেন এই বুঝি ফোন এল আফগানিস্তানে বাড়ি থেকে ৷ কিন্তু ফোন আর বেজে উঠেছে না ৷
সোমবার ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পূর্ব আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশ ৷ আর ওই ভূমিকম্প এখনও পর্যন্ত 800 জনের বেশি প্রাণ কেড়েছে ৷ আহত 1500 জনের বেশি বাসিন্দা ৷ আর দেশের এই পরিস্থিতিতে সেখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে ভারতে বসে পরিবার-পরিজনদের জন্য চিন্তিত আফগানরা ৷
এরকম একজন হলেন মধ্যদিল্লির 20 বছর বয়সি আফগান ড্রাই ফ্রুইট বিক্রেতা অসীম ৷ তাঁর ঠাকুমা-সহ পরিবারের বাকি সদস্যরা আফগানিস্তানের জালালাবাদে বাস করেন ৷ আর ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে জালালাবাদ ৷ তাই অসীম এই ঘটনার পর থেকে বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু পারছেন না ৷ তাই অস্থির হয়ে পড়েছেন তিনি ৷
অসীম বলেন, "আমি দুই বছর আগে আমার কাকার সঙ্গে দিল্লিতে এসেছিলাম এবং তখন থেকেই তার সঙ্গে এখানে কাজ করছি । আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল প্রায় দুই সপ্তাহ আগে । সোমবার যখন ভূমিকম্পের কথা শুনলাম আমি তাদেরকে ফোন করতে থাকি ৷ কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না । আমি কেবল প্রার্থনা করছি যে আমার ঠাকুমা নিরাপদ থাকুন ৷"
অসীমের সঙ্গে কাজ করা 24 বছর বয়সি ফারজান বলেন, "আমার পরিবারের সদস্যরাও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় থাকে ৷ আমি তিন বছর আগে আমার বদাদার সঙ্গে এখানে আসি ৷ গত কয়েকদিন ধরে কল করছি কিন্তু কেউ বাড়িতে ফোন ধরেনি ৷ আমি তাদের ক্রমাগত ফোন করে যাচ্ছি এবং এখন পর্যন্ত আমি কমপক্ষে 100 বার ফোন করেছি ৷ এর কারণে আমরা এখানে ঠিকমতো খেতে এবং কোনও কাজ করতে পারছি না ৷"
কারও কারও কাছে এই ট্র্যাজেডি পুরনো যন্ত্রণাকে আবার উসকে দিয়েছে । 35 বছর বয়সি নাসির খান, যিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দিল্লির একটি রেস্তরাঁয় কাজ করছেন তিনি বলেন, আমার ঠাকুমা-ঠাকুরদা এবং খুড়তুতো ভাইবোনেরা এখনও কাবুলে আছে ৷ যখন এই ভূমিকম্পের খবর আসে, তখন বুঝতে পারছেন দূরে থাকলে নিজেকে কতটা অসহায় লাগে । তারা নিরাপদ কি না, তা জানার কোনও উপায় নেই আমাদের । কয়েক বছর আগে একই রকম ঘটনা ঘটেছিল ৷ যখন আমি আমার এক খুড়তোতো ভাইকে হারিয়েছিলাম ৷"
করিম নামে এক বেয়ারা বলেন, "দেশ ছেড়ে চলে আসার পর আমাদের বেশিরভাগই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ তবে সোমবারের ঘটনার পর মনটা আরও ছটপট করছে ৷ কারণ আমার কাকা ভূমিকম্প বিধস্ত এলাকায় থাকেন । সেখানকার পরিস্থিতির একমাত্র আপডেট খবর থেকে পাচ্ছি । আমরা কাকার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছি না ৷ আমরা কেবল আশা করতে পারি যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে ৷"
এমনকি যেসব আফগানদের পরিবার ভূমিকম্প বিধস্ত এলাকায় ছিল না তারাও ভয়ে কেঁপে উঠেছেন । চার বছর আগে কাবুল থেকে দিল্লিতে আসা একজন গাড়ির চালক মহম্মদ ওয়াসিম ৷ তিনি বলেন, "আমি কাবুলে যে জায়গায় থাকতাম সেখান থেকে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল মাত্র এক ঘণ্টার দূরে । যখন এত কাছে কিছু ঘটে, তখন আপনি গভীরভাবে তা অনুভব করেন । এই ঘটনা মর্মান্তিক ।" দিল্লির আফগানদের এখন একটাই প্রার্থনা তাদের প্রিয়জনরা যেন সুস্থ থাকে ৷