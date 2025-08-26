ETV Bharat / bharat

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, প্রেমিক-মেয়েকে খুন করে কুয়োয় ফেলল বাবা ! - FATHER KILLED DAUGHTER

বিয়ের এক বছর পরও প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ! দু'জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷ খবর পেতেই মেয়ে-প্রেমিককে খুন করল বাবা ৷

FATHER KILLED DAUGHTER
প্রেমিক-মেয়েকে খুন করে কুয়োয় ফেলল বাবা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 5:17 PM IST

মহারাষ্ট্র, 26 অগস্ট: বিয়ের পরও কেন প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে মেয়ে ? রাগ ও পরিবারের সম্মান রক্ষার অছিলায় মেয়ে এবং তাঁর প্রেমিককে খুন করল বাবা ! ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলার উমরি তালুকের গোলেগাঁওয়ে ৷

মেয়ে সঞ্জীবনী ও তাঁর প্রেমিক লক্ষণকে খুনের পর তাঁদের দেহ একটি কুয়োয় ফেলে দেয় বাবা মারুতি সুরানে ৷ মঙ্গলবার পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, অপরাধের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত ৷ বাবার পাশাপাশি নিহত তরুণীর দাদা এবং কাকাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

স্থনীয় উমরি থানার পুলিশ আধিকারিক অঙ্কুশ মানে বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মেয়েটির পরিবার প্রথম থেকেই লক্ষণের সঙ্গে সম্পর্ক মেনে নেয়নি ৷ একবছর আগে সঞ্জীবনীর বিয়ে হয় বোরজুনি গ্রামে ৷ কিন্তু বিয়ের পরও লক্ষ্মণের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে যান সঞ্জীবনী। সেই আক্রোশে 'পারিবারিক সম্মান রক্ষা' করতে মেয়েকে খুন করেছেন বলে স্বীকার করে নিয়েছে অভিযুক্ত বাবা ৷ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। সোমবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ সঞ্জীবনীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলেও লক্ষ্মণের দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

পুলিশ সূত্রে খবর, গতবছর উমরি তালুকের বোরজুনি গ্রামে বিয়ে হয় সঞ্জীবনী কমলের ৷ বিয়ে হলেও সঞ্জীবনী তাঁর প্রেমিক লক্ষ্মণ বালাজি ভাণ্ডারেকে ভুলতে পারেননি ৷ গোপনে প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন ৷ তাঁর মাঝে মধ্যে দেখাও করতেন ৷ বাপেরবাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেউ কিছুই জানতে পারেননি ৷ শেষমেশ সোমবার সঞ্জবনীর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর সঙ্গে লক্ষণকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন ৷ দু'জনকে বেঁধে রাখা হয় ৷ তারপর সঞ্জীবনীর বাবা মারুতি সুরানেকে ফোনে সমস্তটা জানান শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ৷

কিছুক্ষণ পরই, সঞ্জীবনীর বাবা, দাদা এবং কাকা মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছন ৷ মেয়ে ও প্রেমিকের এমন কাণ্ড তাঁরা মেনে নিতে পারেননি ৷ পারিবারিক সম্মান রক্ষার অছিলায় দু'জনকে খুন করে স্থানীয় একটি কুয়োয় ফেলে দেয় ৷ পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মারুতি জানিয়েছে, মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দু'জনকে খুন করে সে ৷ তারপর তাঁদের দেহ কুয়োয় ফেলে দেয়। বর্তমানে সঞ্জীবনীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলেও এবং লক্ষ্মণের দেহ উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ ৷ এদিকে, খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্চনা পাতিল এবং এসডিপিও দশরথ পাতিল ঘটনাস্থলে যান। উমরি থানায় একটি মামলা রুজু হয়েছে ৷ সঞ্জীবনীর দাদা লক্ষ্মণ সুরানে, বাবা মারুতি সুরানে এবং কাকা মাধব সুরানেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

