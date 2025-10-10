পহেলগাঁও হামলার নিন্দায় আফগান বিদেশমন্ত্রী, তালিবান সরকারের সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের

পহেলগাঁও হামলার নিন্দায় আফগান বিদেশমন্ত্রী, তালিবান সরকারের সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের
আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ ভারতে ফের চালু হবে আফগান দূতাবাস ৷
নয়াদিল্লি, 10 অক্টোবর: দেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী কোনও কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না ৷ শুক্রবার নাদিল্লিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ৷ ছ'দিনের সফরে বৃহস্পতিবার তিনি ভারতে এসেছেন ৷ মুত্তাকি আরও জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই ভারতে কূটনীতিক পাঠাবে তালিবান সরকার ৷ দিল্লিতে গত দু'বছর ধরে বন্ধ থাকা আফগান দূতাবাসের তালাও খুলতে চলেছে ৷ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তিক্ত সম্পর্কের মাঝে আফগান বিদেশমন্ত্রীর ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
এখনও পর্যন্ত ভারতে আফগানিস্তানের পূর্বতন আশরফ ঘানি সরকারের নিয়োগ করা কূটনীতিকরাই রয়েছেন ৷ 2021 সালের 15 অগস্ট কাবুলের দখল নেয় তালিবান সেনা ৷ সেই সময় কাবুলে ভারতীয় কূটনীতিকদের প্রত্যাহার করে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এরপর 2022 সালের জুনে আফগান রাজধানীতে একটি 'টেকনিক্যাল টিম' মোতায়েন করে ভারত ৷ এদিন তাঁর বক্তৃতার প্রথমেই বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, ভারত ও আফগানিস্তান- দুই দেশই সীমান্তে সন্ত্রাসকে দু'দেশের জন্য অংশীদারি হুমকি হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে ৷ এর মোকাবিলায় দু'দেশই একসঙ্গে কাজ করবে ৷
Pleased to meet FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi of Afghanistan today in New Delhi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 10, 2025
This visit marks an important step in advancing our ties and affirming the enduring India-Afghanistan friendship.
Discussed India's support for Afghanistan's development, our bilateral trade,…
এই বৈঠকে মুত্তাকি ভারতকে আশ্বস্ত করেছেন, আফগানিস্তানের মাটিতে এমন কোনও কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, যা ভারতের স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে ৷ দায়েশ জঙ্গি গোষ্ঠী (আইএসআইএস) এলাকার প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, এই সন্ত্রাসদমন যুদ্ধের একেবার সামনের সারিতে থেকে লড়াই করছে কাবুল ৷
আফগানিস্তানে তালিবানি সরকার গঠন হওয়ার পর এই প্রথম বিদেশমন্ত্রী মুত্তাক ভারতে পা রাখলেন ৷ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বিস্তারিত, দীর্ঘ বৈঠক করেন ৷ জয়শঙ্কর তাঁকে বলেন, "আমাদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং ভারত-আফিগানিস্তানের বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করতে আপনার এই সফর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷" দু'দেশের বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, "ধাপে ধাপে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি হবে ৷ কাবুল এবার দিল্লিতে কূটনীতিক পাঠাবে ৷"
আফগানিস্তানকে 20টি অ্যাম্বুল্যান্স উপহার দিতে চলেছে ভারত ৷ তার অংশ হিসাবে এদিন মুত্তাকির হাতে পাঁচটি অ্যাম্বুল্যান্সের চাবি তুলে দেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ৷ সোশাল মিডিয়ায় এই বিষয়টি জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী ৷ তিনি লেখেন, "আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আফগানিস্তানের মানুষের পাশে আছি ৷"
Also handed over 5 Ambulances to FM Muttaqi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 10, 2025
This is part of the larger gift of 20 ambulances, and other medical equipment reflecting our long standing support for Afghan people.
🔗: https://t.co/1tqdAoB4L5 https://t.co/wX1QP5Ms6x pic.twitter.com/5C4OxWhtHp
বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের সঙ্গে তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকির বৈঠকের পর একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "22 এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার কড়া নিন্দা করেছে আফগানিস্তান ৷ তিনি ভারত সরকারের এবং দেশের নাগরিকদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ৷ এর ভূয়সি প্রশংসা করেছেন বিদেশমন্ত্রী ৷ দু'পক্ষই দ্বিধাহীন ভাবে এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সমালোচনা করেছে ৷ তাঁরা এই অঞ্চলে শান্তি, স্থিরতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস বজায় রাখার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন ৷"
ভারত ও আফগানিস্তানের বিমানের সংখ্যা বাড়তে চলেছে ৷ বিদেশমন্ত্রী বলেন, "ব্যবসা-বাণিজ্যকে উজ্জীবিত করতে আমরা দু'দেশই উৎসাহী ৷ আমি আনন্দিত যে কাবুল ও নয়াদিল্লির মধ্যে অতিরিক্ত বিমান চলাচল শুরু হবে ৷" চলতি বছরের এপ্রিলে জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা কড়া সমালোচনা হয় বিশ্বজুড়ে ৷ সেই সময় ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব আনন্দ প্রকাশের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে এর নিন্দা করেন তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী মুত্তাক ৷ এদিকে আফগানিস্তানে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত ৷