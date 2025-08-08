Essay Contest 2025

পর্যটকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনায় জোর, উত্তরকাশী-বিপর্যয়ে একমাসের বেতন দান মুখ্যমন্ত্রীর

উদ্ধারের কাজে গতি আনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে আপাতত উত্তরকাশীতেই থাকছেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷ রাস্তা মেরামত করে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার কাজও চলছে ৷

UTTARKASHI RESCUE
উত্তরকাশীতে তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে সরানো হচ্ছে দ্রুত (পিটিআই)
Published : August 8, 2025

উত্তরকাশী, 8 অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানে বিধ্বস্ত উত্তরকাশীর চারদিকে এখনও বিপর্যের চিহ্ন স্পষ্ট ৷ এরই মধ্যে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারের পাশাপাশি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া এবং রাস্তা সারাইয়ের মতো জরুরি কাজে হাত দিয়েছে প্রশাসন ৷ ত্রাণের কাজে নিজের একমাসের বেতন দান করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি ৷

শুক্রবারও ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ধরলি গ্রামের আশেপাশের এলাকায় আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ হল । গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামীণ রাস্তার একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সেগুলি মেরামতের কাজও চলছে ৷ তবে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এয়ারলিফ্ট করার উপরেই জোর দিচ্ছে প্রশাসন ৷

UTTARKASHI RESCUE
উত্তরকাশীতে চলছে উদ্ধার কাজ (পিটিআই)

এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত 80 জনকে নিরাপদে আইটিবিপির মাতলি হেলিপ্যাডে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানান রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা ৷ অন্যদিকে, নিখোঁজদের সন্ধানে ধরলিতে ধ্বংসস্তূপ খনন করতে উন্নত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ এ ব্যাপারে ভারতীয় বায়ুসেনার চিনুক এবং এমআই-17 হেলিকপ্টারের পাশাপাশি উত্তরাখণ্ড সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, হেলিকপ্টারের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্য ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানোর কাজ চলছে।

নিখোঁজদের সন্ধানে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান চালানো বেশ কঠিন কাজ ৷ আধিকারিকদের দাবি, বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসস্তূপের উচ্চতা 50 থেকে 60 ফুট। এছাড়া রাস্তা ভেঙে যাওযায় অনেক জায়গায় পৌঁছতেও সমস্যা হচ্ছে ৷ উদ্ধারের কাজে গতি আনতে গত বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তরকাশীর একটি শিবিরে থাকছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

UTTARKASHI RESCUE
উত্তরকাশীতে চলছে উদ্ধার কাজ (পিটিআই)

সোশাল মিডিয়ার একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "আজ সকালে উত্তরকাশীর ধরলিতে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান পর্যালোচনা করেছি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান চলছে ৷ মানুষকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।" একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, "রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ এবং খাদ্য সরবরাহ পুনরুদ্ধারের জন্য আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি ৷"

তিনি আরও জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার উদ্ধারের কাজে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকাশীর দুর্যোগের ত্রাণে এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দান করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ধামি বলেন, "রাজ্য সরকার প্রতিটি পদক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ৷ এই কঠিন পরিস্থিতিতে সকলে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা উচিত।" তিনি জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সাধারণ নাগরিকদের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক অনুদান দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন।

UTTARKASHI RESCUE
উত্তরকাশীতে চলছে উদ্ধার কাজ (পিটিআই)

মঙ্গলবার বিকেলে ধরলিতে হড়পা বানে বাড়ি-ঘর, গাড়ি, জনপদ সব ভেসে গিয়েছে। নিকটবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের মতে, দুর্যোগে গ্রামের অর্ধেকেরও বেশি জলের তলায় চলে গিয়েছে। ধরলি হয়েই গঙ্গোত্রী যেতে হয় ৷ এখানে হোটেল, হোমস্টে, রেস্তোরাঁ এবং অতিথিশালাগুলি সবই রয়েছে ৷ উদ্ধার অভিযানের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত উদ্ধার দুটি দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ 50 জনেরও বেশি নিখোঁজ ৷ এই তালিকায় 9 সেনা জওয়ানও রয়েছেন।

