হায়দরাবাদ, 27 অগস্ট: সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে 30 বছরে পা দিল ইটিভি নেটওয়ার্ক ৷ এই বিশেষ দিনটি মহাসমারহে উদযাপন করা হল রামোজি ফিল্ম সিটির কর্পোরেট অফিসে ৷ রামোজি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের সিএমডি কিরণ রাওয়ের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয় ৷ কেক কাটেন রামোজি রাওয়ের নাতি সুজয় এবং নাতনি দিভিজা ।
1995 সালের 27 অগস্ট যাত্রা শুরু করে ইটিভি নেটওয়ার্ক ৷ দ্রুত জনপ্রিয়তার শিখরে পৌছে যায় নেটওর্য়াকের তেলেগু চ্যানেল ৷ বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান বহুল প্রশংসিত হয় এবং প্রিয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে নেয় । এরপর বাংল-সহ আরও বিভিন্ন ভাষায় চ্যানেল তৈরি হয় ৷ সেই প্রথম দিন থেকে দর্শকদের রুচিকে প্রাধান্য ও সম্মান দিয়ে অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করছে ইটিভি ৷ যার ফলে ইটিভির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে । আর এই দীর্ঘ যাত্রায় অনেক মাইলফলক ছুঁয়েছে ইটিভি ৷
তিন দশকের এই যাত্রাকেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপন করা হল এদিন। শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত ইটিভিকে এই উচ্চতায় পৌঁছে দিতে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সম্মানিত করা হয় এই অনুষ্ঠানে ৷ তাঁদের হাতে বিশেষ পুরস্কার তুলে দেন রামোজি গ্রুপের সিএমডি ৷ উপস্থিত ছিলেন, রামোজি ফিল্ম সিটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিজয়েশ্বরী, ইটিভির সিইও বাপিনেদু, হিউম্যান রিসোর্সেস হেড গোপাল রাও, ইনাডু অন্ধ্রপ্রদেশের এডিটর এম নাগেশ্বর রাও, তেলেঙ্গানার এডিটর ডিএন প্রসাদ, ইটিভি ভারত সিইও জোন্নালগড্ডা শ্রীনিবাস, রামোজি গ্রুপের বিভাগীয় প্রধান শিবরামকৃষ্ণ, এভি রাও, আই ভেঙ্কট, অজয় শান্তি, সাইলাজা, রবি চন্দ্রশেখর-সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রবীণ কর্মচারীরা ।
এদিন ইটিভির দর্শকদের আরও বেশি করে মনোজ্ঞ বিনোদন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন রামোজি রাওয়ের নাতি সুজয় । তিনি বলেন, "আমার বাবা সুমন সবসময় ইটিভিকে তার বড় মেয়ে মনে করতেন । ইটিভি 30 বছর পূর্ণ করায় আমি খুবই আনন্দিত । যদিও আমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তবুও ইটিভি আমাদের কাছে এখনও একই রকম রয়ে গিয়েছে । আমার বাবা তাঁর কাজকে যতটা ভালোবাসতেন, কর্মীরাও ঠিক ততখানি উৎসাহের সঙ্গে ইটিভিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন । তাঁদের প্রতি আমি মাথা নত করি । আমি আশ্বস্ত করেছি যে আমি শিখতে থাকব এবং চ্যানেলের উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব ।"