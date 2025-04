ETV Bharat / bharat

উরিতে চলছে এনকাউন্টার, সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ 2 জঙ্গি - URI ENCOUNTER

উরিতে সেনার সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : April 23, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 10:16 AM IST 1 Min Read

উরি, 23 এপ্রিল: পহেলগাঁও হামলার পরের দিনই উরি সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ সেনার ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী উরি সেক্টর থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ৷ সেনার তরফে বাধা দেওয়া হলে গুলির লড়াই শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে ৷ সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, 23 এপ্রিল বুধবার আনুমানিক 2-3 জন ইউআই সন্ত্রাসী বারামুল্লার উরি নালায় অবস্থিত সাধারণ এলাকা সরজীবন দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ৷ এলসি-তে সতর্ক টিপিএস তাদের চ্যালেঞ্জ করে এবং বাধা দেয় ৷ এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয় ৷ এখনও পর্যন্ত দু'জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ রেখায় সেনারা সন্ত্রাসীদের চ্যালেঞ্জ করে এবং তাদের বাধা দিতে গেলে গুলি বিনিময় শুরু হয়। এক সেনা আধিকারিক জানান, উরি সেক্টরে অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযান চলছে সেনার ৷ সেই অভিযানেই দুই জঙ্গি নিহত হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত অভিযান চলছে এবং তীব্র গুলি বিনিময় চলছে । প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় 26 জন নিহত হওয়ার 24 ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায় জঙ্গিরা ৷ যদিও সেই ছক বানচাল করে দিয়েছে সেনা ৷ অন্যদিকে, পহেলগাঁওতে মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই পর্যটক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রক্তাক্ত ভূস্বর্গ: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় মৃত 26, আজ কাশ্মীর বনধ

উরি, 23 এপ্রিল: পহেলগাঁও হামলার পরের দিনই উরি সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ সেনার ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী উরি সেক্টর থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ৷ সেনার তরফে বাধা দেওয়া হলে গুলির লড়াই শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে ৷ সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, 23 এপ্রিল বুধবার আনুমানিক 2-3 জন ইউআই সন্ত্রাসী বারামুল্লার উরি নালায় অবস্থিত সাধারণ এলাকা সরজীবন দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ৷ এলসি-তে সতর্ক টিপিএস তাদের চ্যালেঞ্জ করে এবং বাধা দেয় ৷ এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয় ৷ এখনও পর্যন্ত দু'জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ সেনাবাহিনী জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ রেখায় সেনারা সন্ত্রাসীদের চ্যালেঞ্জ করে এবং তাদের বাধা দিতে গেলে গুলি বিনিময় শুরু হয়। এক সেনা আধিকারিক জানান, উরি সেক্টরে অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযান চলছে সেনার ৷ সেই অভিযানেই দুই জঙ্গি নিহত হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত অভিযান চলছে এবং তীব্র গুলি বিনিময় চলছে । প্রসঙ্গত, দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় 26 জন নিহত হওয়ার 24 ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায় জঙ্গিরা ৷ যদিও সেই ছক বানচাল করে দিয়েছে সেনা ৷ অন্যদিকে, পহেলগাঁওতে মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই পর্যটক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। রক্তাক্ত ভূস্বর্গ: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় মৃত 26, আজ কাশ্মীর বনধ

Last Updated : April 23, 2025 at 10:16 AM IST