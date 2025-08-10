Essay Contest 2025

কাশ্মীরে ফের সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ, নিকেশ এক সন্ত্রাসবাদী - JAMMU KASHMIR ENCOUNTER

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জেলার কমপক্ষে 26টি বাড়িতে অভিযান চালানোর পর, কিশতওয়ারের ডুল এলাকায় এই জঙ্গি-সেনা সংঘর্ষ শুরু হয়।

কাশ্মীরে ফের সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 2:33 PM IST

জম্মু, 10 অগস্ট: লাগাতার 10 দিন ধরে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালাচ্ছে সেনা ৷ দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁওয়ে রবিবারও জঙ্গিদের সঙ্গে সেনার সংঘর্ষ অব্যাহত ৷ এদিন সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়।

আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তাবাহিনী পাহাড়ি জেলার ডুল এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে । তল্লাশি চলাকালীন নিরাপত্তা দলগুলিকে লক্ষ্য করে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালায় ৷ দু'জন জঙ্গি আছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এরপরই পাল্টা গুলি চালায় সেনা ৷ সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কর্প এক্সে পোস্ট করে সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে । সেনা জানিয়েছে, জওয়ানরা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু করে রবিবার ভোরে ৷ সন্ত্রাসবাদীরা পাল্টা গুলি চালালে সেনাও জবাব দিয়েছে ৷ সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে যে, অভিযান চলছে ।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ কিশতওয়ারে একাধিক বাড়িতে তল্লাশি চালানোর একদিন পর এই নতুন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে । শনিবার, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ কিশতওয়ার জেলায় জঙ্গিদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে 26টি বাড়িতে তল্লাশি চালায় ৷ যার মধ্যে হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী মহম্মদ আমিন ভাট ওরফে জাহাঙ্গীর সারুরির বাড়িও রয়েছে । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বেশিরভাগই পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পরিচালিত জঙ্গিদের বাড়ি এবং সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাচারকারীদের বাড়ি লক্ষ্য করে এই অভিযান চালানো হয়েছে । শুক্রবার, ডোডা জেলার 15টি স্থানে একই রকম তল্লাশি চালানো হয়েছে।

এক পুলিশ মুখপাত্র জানিয়েছেন, কিশতওয়ারের সিনিয়র পুলিশ সুপার নরেশ সিং-এর নির্দেশে একাধিক স্থানে হঠাৎ অভিযান চালানো হয়েছে ৷ কিশতওয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রদীপ সিং গোরিয়ারের তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হয়েছে। তিনি বলেন, "কিশতওয়ার, চাতরু, দাচান এবং আথোলি জুড়ে জঙ্গি এবং তাদের সহযোগীদের ঘাঁটি, বাড়ি লক্ষ্য করে একাধিক পুলিশ দল একযোগে মোতায়েন করা হয়েছে ৷"

মুখপাত্র আরও বলেন, "এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল সীমান্ত পার সন্ত্রাসবাদীদের স্থানীয় সমর্থন নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করা ৷ দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকর গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা এবং এই ধরণের উপাদানগুলিকে সমর্থন বা আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলিকে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠানো ৷"

এসএসপি কিশতওয়ার বলেন, "জেলার শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জঙ্গিদের সহায়তা বা আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে জড়িত যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"

তিনি জানান, এই অভিযান সন্ত্রাসবাদী কাঠামো, ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার্স (ওজিডব্লিউ) নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলা এবং জাতীয়তা বিরোধী উপাদানগুলিকে ধ্বংস করাই তাদের লক্ষ্য। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁও জেলার অখল এলাকায় সন্ত্রাসবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ রবিবার দশম দিনে পড়েছে ৷ যা উপত্যকার দীর্ঘতম সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানগুলির মধ্যে অন্যতম। রবিবার সকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, গত রাতজুড়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে গুলি বিনিময় অব্যাহত ছিল ।

শুক্রবার ও শনিবার মধ্যরাতের মধ্যে সংঘর্ষে দুই সেনা জওয়ান ল্যান্স নায়েক প্রীতপাল সিং এবং সিপাহী হরমিন্দর সিং শহিদ হয়েছেন ৷ একই সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন । অভিযানে ছয়জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যও আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত আধিকারিকরা একজন সন্ত্রাসীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ৷ যদিও স্থানীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত 1 অগস্ট থেকে শুরু হওয়া অভিযানে দুই জঙ্গি গুলিবিদ্ধ হতে পারে।

জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শনিবার সংঘর্ষে শহিদ দুই সেনা জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ৷ উপরাজ্যপাল বলেন, "তাদের সাহস এবং দৃঢ়তা কখনও ভোলা যাবে না। আমি সাহসী যোদ্ধা, ল্যান্স নায়েক প্রীতপাল সিং এবং সিপাহী হরমিন্দর সিং-এর অদম্য সাহসকে স্যালুট জানাই ৷ যারা মাতৃভূমির সেবায় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। তাদের বীরত্ব, দৃঢ়তা এবং দৃঢ় সংকল্প কখনও ভোলা যাবে না। এই শোকের মুহূর্তে আমার সমবেদনা শোকাহত পরিবারের সঙ্গে আছে ৷"

