ETV Bharat / bharat

জল্পনার অবসান ! বিকেলে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ কমিশনের ফুল বেঞ্চ দু'দিনের বিহার সফর সারেন রবিবার ৷ আর তারপরেই সোমবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে চলেছে ৷

Bihar Assembly Polls
রবিবার বিহারে কমিশনের ফুল বেঞ্চ (ছবি সূত্র-এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন । সোমবার বিকেল 4টে নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করে ভোটের দিন ঘোষণা করা হতে পারে ৷ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সূচি কবে ঘোষণা হবে তা নিয়ে জল্পনা চলছিল গত কয়েকদিন ধরে । আজ বিকেলে তার অবসান হতে চলেছে ৷ কমিশনের তরফে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে ।

বিহারের চলতি বিধানসভার মেয়াদ 22 নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা রয়েছে । তার আগেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে চলেছে ৷ এর আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশীর শনিবার ও রবিবার দু'দিনের বিহার সফর করেন ৷ আর তাঁদের সেই সফর শেষ হওয়ার একদিন পর বহু প্রতীক্ষিত বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হবে আজ বিকেলে ।

প্রসঙ্গত, বিহারে দু'দিনের সফর শেষ করার আগে রবিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন ৷ সেখানে তিনি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রবিবার জোর দিয়ে জানান, বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) 22 বছর পর ভোটার তালিকা সংশোধন করেছে এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য অনেক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা যথাসময়ে সারা দেশে প্রতিফলিত করা হবে । তিনি বলেন, "এসআইআর সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয়েছে । 22 বছর পর এই ধরণের বিশেষ সংশোধন করা হয়েছে । এরপর এটি সারা দেশে পরিচালিত হবে ।"

জ্ঞানেশ কুমার আরও বলেন, "243টি বিধানসভা আসন বিশিষ্ট বিহারে 38টি আসন তফশিলি জাতি এবং 2টি আসন তফশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ৷ বিহার বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে 22 নভেম্বর ৷ নির্বাচন তার আগেই হবে ৷ ভোটের কাজের জন্য এই প্রথম নির্বাচন কমিশন বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) প্রশিক্ষণ দিয়েছে ৷ প্রতিটি বিধানসভায় একজন করে ইআরও (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) থাকবে ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় 90 হাজার 207 জন বিএলও সহযোগিতা করেছে ৷"

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY POLLSBIHAR ELECTIONSবিহার বিধানসভা নির্বাচনবিহারে নির্বাচনের দিনBIHAR ASSEMBLY ELECTIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.