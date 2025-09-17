ইভিএমে প্রার্থীর রঙিন ছবি, বিতর্কের আবহে নয়া ঘোষণা কমিশনের

ইভিএমে প্রার্থীর রঙিন ছবি, বিতর্কের আবহে নয়া ঘোষণা কমিশনের
প্রার্থীর ছবি, নাম, সিরিয়াল নম্বর দেখা নিয়ে ভোটারদের সমস্যা দূর করতে একগুচ্ছ বদল আনতে চলেছে নির্বাচন কমিশন ৷ বিহারের ভোট থেকেই কার্যকর নয়া নিয়ম ৷
Published : September 17, 2025 at 6:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে বিতর্কের মাঝে বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের ৷ ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম-এ যে ব্যালট পেপার থাকে, সেখানে এখন থেকে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকবে ৷ এছাড়া এই ব্যালট পেপারের যাবতীয় তথ্য, ছবি আরও পরিষ্কার করে পড়ার জন্য একগুচ্ছ পরিবর্তন আনতে চলেছে কমিশন ৷
এতদিন ইভিএম-ব্যালটে প্রার্থীদের সাদা-কালো ছবি থাকত ৷ সঙ্গে সাদা-কালো রঙের কালি দিয়েই ছাপা থাকত প্রার্থীদের নাম, প্রতীক ও সিরিয়াল নম্বর ৷ বুধবার বিকেলে নির্বাচন কমিশন সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাদের নয়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করে ৷ বিহারের বিধানসভা নির্বাচন থেকেই এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করা হবে ৷
ECI revises guidelines to make EVM Ballot Papers more readable— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 17, 2025
✅ Starting from Bihar, EVMs to have colour photographs of candidates for the
first time
✅ Serial number to also be displayed more prominently
Read more : https://t.co/EryLiszlvi pic.twitter.com/SgVTvHKAKn
এই প্রথম ব্যালট পেপারে প্রার্থীর রঙিন ছবি ছাপা থাকবে ৷ ছবির আকারও আগের তুলনায় বড় হতে চলেছে ৷ সিরিয়াল নম্বরটিও তুলনায় আরও পরিষ্কার করে ছাপা থাকবে বলে জানিয়েছে স্বশাসিত ভোট পরিচালন সংস্থা ৷
ইভিএম ব্যালট পেপারে কী কী পরিবর্তন
- কমিশন জানিয়েছে, 1961 সালের নির্বাচন পরিচালনার নিয়মগুলির আওতায় 49বি নম্বর নিয়ম মেনে ইভিএম ব্যালট পেপারের ডিজাইন ও ছাপায় বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে ৷ এর ফলে ব্যালট পেপারে ছাপা লেখাগুলি ভোটদাতাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে এবং স্পষ্টভাবে পড়া যাবে ৷
- নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনে এবং ভোটারদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে কমিশন ইতিমধ্যে 28টি উদ্যোগ নিয়েছে ৷ এর মধ্যে অন্যতম ইভিএম ব্যালট পেপারের ডিজাইন ও ছাপার বদল আনা ৷
- এখন থেকে প্রার্থীর রঙিন ছবি ছাপা থাকবে ৷ ভোটাররা যাতে প্রার্থীকে ভালোভাবে দেখতে পান, তাই ফোটোস্পেসের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে তাঁর মুখের থাকবে ৷
- প্রার্থীর সিরিয়াল নম্বর ও 'নোটা' লেখাটিও বিশেষ কায়দায় ছাপা হবে ৷ ব্যবহৃত হবে মোটা অক্ষর ৷
- সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর নামের অক্ষরের সাইজ একরকম হবে ৷ এমনকী 'নোটা' শব্দটিও একইভাবে লেখা থাকবে ৷ ভোটারদের দেখার সুবিধের জন্য অক্ষরের সাইজ যথেষ্ট বড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন ৷
- 70 জিএসএম কাগজে ইভিএম ব্যালট পেপার ছাপা হবে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরজিবি-র অধীনে গোলাপি রঙের কাগজ ব্যবহৃত হবে ৷ বিহারের বিধানসভা ভোট থেকে এই বদল কার্যকর করা হবে ৷
ইভিএম দিয়ে ভোট করানোর বিরুদ্ধে বারবার সরব হয়েছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ সম্প্রতি বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) করার সময় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তোলেন ৷ এসআইআরের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে ৷ এমন নানা বিতর্কের আবহে ইভিএম-এর ব্যালট পেপারে বড় পরিবর্তন করল কমিশন ৷