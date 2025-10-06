বিহারে ভোট দু'দফায়, শুরু ছটের পরই; একগুচ্ছ নয়া পদক্ষেপ কার্যকর

বিহারে ভোট দু'দফায়, শুরু ছটের পরই; একগুচ্ছ নয়া পদক্ষেপ কার্যকর
বিহারে দু'দফায় ভোট হবে ৷ সোমবার জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন ৷ ফল ঘোষণা 14 নভেম্বর ৷ বেশ কয়েকটি নয়া ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন ৷
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন ৷ সোমবার মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচনী কমিশনার সুখবীর সিং সানধু এবং নির্বাচনী কমিশনার বিবেক জোশী বিহার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন ৷ 28 অক্টোবর ছট পুজো ৷ তার পরপরই ভোট ৷ সারা দেশে এসআইআর প্রক্রিয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ৷
রাজ্যে ভোট হবে দুই দফায়- 6 ও 11 নভেম্বর ৷ প্রথম দফায় 121টি আসনে এবং দ্বিতীয় দফায় 122টি আসনে ভোট হবে ৷ ভোটগণনা 14 নভেম্বর ৷ বিহারের 243টি আসনের মধ্যে 203টি সাধারণ ৷ 2 তফশিলি উপজাতি এবং 38 তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ৷ মোট ভোটারের সংখ্যা 7.43 কোটি ৷ তার মধ্যে পুরুষ 3.92 কোটি, মহিলা 3.50 কোটি ৷ একশো বছর বয়সি ভোটারের সংখ্যা প্রায় 14 হাজার এবং নয়া ভোটার 14 লক্ষ ৷
প্রতিটি বুথে 1 হাজার 200 জন ভোটার ভোট দিতে পারবেন ৷ সেই হিসেবে 90 হাজার 712 টি ভোটার কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে ৷ এর মধ্যে বিহারে 250টি বুথ এমন যে, সেখানে ঘোড়ায় চড়ে নজরদারি চালানো হবে ৷ এছাড়া 197টি বুথে ভোট পরিচালনা করতে নৌকায় চড়ে যেতে হবে ৷
এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় 17টি নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷ পরে বাংলা-সহ সারা দেশে সেগুলি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ৷ এই প্রথম বার নির্বাচন কমিশনের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বুথ স্তরের এজেন্টদের (বিএলএ) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ বুথ স্তরের আধিকারিকরা (বিএলও) নয়াদিল্লির আইআইআইডিইএম-এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ বিহার পুলিশ প্রশাসনের এবং সিএপিএফ-এর মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করার জন্য তাঁদেরও এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ হয়েছে ৷
দীর্ঘ 22 বছর পর গত 24 জুন বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) হয়েছে ৷ ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন শেষে গত 3 সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷
নির্বাচন আয়োজনের নিয়ামক সংস্থার শীর্ষ কর্তা জানান, ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকা সব রাজনৈতিক দলকে দেওয়া হয়েছে ৷ এর মধ্যে কারও যদি মনে হয় তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে ভুলবশত বাদ পড়েছে, তিনি মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার 10 দিন আগে কমিশনের কাছে আবেদন জানাতে পারেন ৷ এছাড়া ইআরও (ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার) কোনও ভুল হয়ে থাকলে তার জন্যও আবেদন করা যেতে পারে ৷
ভোট সংক্রান্ত সব ক'টি অ্যাপ নিয়ে ECINetApp চালু করা হচ্ছে ৷ এখানে ভোটের বিষয়ে যাবতীয় আপডেট পাওয়া যাবে ৷ এই অ্যাপের মধ্যে ভিএইচএ, কেওয়াইসি, ইসিআইভিজিল অ্যাপগুলিও থাকবে ৷
ইভিএম-এ প্রার্থীর রঙিন ছবি ছাপা হবে ৷ পাশাপাশি ছবিটির সাইজ বড় করা হয়েছে ৷ ভোটারদের চোখে সহজে পড়ার জন্য সিরিয়াল নম্বর আরও বড় হরফের করা হবে ৷
প্রতি বার ভোট পর্ব শুরুর আগে ইভিএম-এ মক পোল করা হয় ৷ এই সময় অনেক ক্ষেত্রে মক পোলের গণনা ইভিএম থেকে মোছার কথাটি ভুলে যান সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ৷ সেক্ষেত্রে বিশেষ ব্য়বস্থা নিয়েছে কমিশন ৷ এক্ষেত্রে 17সি ও ইভিএম-এর হিসাবে গড়মিল দেখা দিলে ফের গণনা করা হবে ৷ ইভিএম-এর শেষ 2 রাউন্ডের গণনার আগে পোস্টাল ব্যালটের গণনা শেষ করতেই হবে ৷ নির্বাচন শেষ হওয়ার কয়েক দিন পর নির্বাচন কমিশনের ECINetApp-অ্যাপে ডিজিটাল ইনডেক্স কার্ডস এবং রিপোর্ট পাওয়া যাবে ৷ সেখানে ভোটের ব্যাপারে তথ্য দেওয়া থাকবে ৷
ভোটকেন্দ্রে কোনও ভোটার মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না ৷ এর জন্য কেন্দ্রের বাইরে কমিশনের ঠিক করে দেওয়া জায়গায় মোবাইল রেখে ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যেতে পারবেন একজন ভোটার ৷ ভোট দেওয়া হয়ে গেলে তিনি বেরিয়ে তাঁর ফোনটি সংগ্রহ করতে পারবেন ৷
বিহারের বিধানসভা ভোটে গণনার জন্য থাকবেন প্রায় 28 হাজার আধিকারিক ৷ 2.5 লক্ষ পুলিশ মোতায়েন থাকবে ৷ 90 হাজার 712 জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী উপস্থিত থাকবেন ৷ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "মহিলা ভোটারদের বিশেষত বোরখা পরিহিত ভোটারদের পরিচয় নিশ্চিত করতে বুথগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন ৷ তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে তাঁদের পরিচয় জানার কাজ করবেন ৷" তিনি সব রাজনৈতিক দলের কাছে ভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন ৷