ETV Bharat / bharat

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী, আতঙ্কে রাস্তায় মানুষ - EARTHQUAKE HITS DELHI NCR

প্রতীকী ছবি ( ইটিভি ভারত )

By PTI Published : July 10, 2025 at 9:45 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 10:31 AM IST 3 Min Read

নয়াদিল্লি, 10 জুলাই: সকাল সকাল ভূমিকম্প ৷ কেঁপে উঠল দিল্লি NCR-সহ একাধিক এলাকা ৷ বৃহস্পতিবার সকাল 9টা 04 মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় ৷ এরপরই আতঙ্কে এলাকাবাসী ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন ৷ কম্পন প্রায় 4 থেকে 5 সেকেন্ড ধরে অনুভূত হয় ৷ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী (ইটিভি ভারত) ন্য়াশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, কম্পনের উৎসস্থল ছিল রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার দূরে হরিয়ানার ঝাজ্জরে। ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে কম্পনটি হয়েছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 4.4 ৷ দিল্লি ছাড়াও, নয়ডা, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ এবং গাজিয়াবাদ, রোহতক, হিসার এবং সোনিপতের মতো এলাকায়ও কম্পন অনুভূত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কম্পন সেভাবে জোরালো না-হলেও আতঙ্কে বহু মানুষে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন ৷ দিল্লি NCR ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা : সিসমিক জোনিং ম্যাপ অনুযায়ী, ভারতকে চারটি সিসমিক জোন বা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এগুলি হল যাথাক্রমে জোন 2, 3, 4 ও জোন 5। এর মধ্যে জোন 5 সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ৷ আর দিল্লি-এনসিআর ভূমিকম্পের দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা হিসাবে বিবেচিত হয় ৷ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলির মধ্যে এই এলাকা দেশের মধ্যে জোন 4-এর আওতায়। তাই এখানে মাঝারি থেকে তীব্র ভূমিকম্পের সম্ভাবনা থাকে ৷ ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, রিখটার স্কেলে 6 মাত্রা ও তার বেশি ভূমিকম্প বিপজ্জনক ৷ যদি 6 বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প দিল্লি-এনসিআরে আঘাত হানে, তাহলে তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে ৷ আর মাত্রা 7 হলে বাড়ি থেকে রাস্তাঘাট ধসে যায় ৷ প্রাণহানিরও ঘটনা ঘটে ৷

দিল্লিতে ভূমিকম্প : ইতিমধ্যেই একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে একটি তুলসী মন্দির ক্রমাগত দুলছে ৷ পাশে থাকা একটি পাত্রের মধ্যে জল রয়েছে ৷ আর তা বারেবারে দুলে উঠছে ৷ দিল্লি-এনসিআর এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "আমি কম্পন অনুভব করেছি ৷ আশাপাশের সমস্ত জিনিস কাঁপছিল ৷ খুব জোরেই ভূমিকম্প হয়েছে ৷" অন্য আরেক বাসিন্দার মতে, তাঁরাও কম্পন অনুভব করেছেন ৷ এটা সত্যিই ভয়ঙ্কর ছিল ৷ তাঁর গাড়ি কাঁপছিল ৷ ভূমিকম্পের কারণে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পের কারণে কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে আসেনি ৷ প্রশাসন এবং দুর্যোগ বিভাগ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং জনগণকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ভূমিকম্পের সময়, মানুষকে নিরাপদ স্থানে থাকতে বা খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । এর আগে গত পরশু, মঙ্গলবার অসমের কার্বি আংলং জেলাতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল । রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল 4.1 । ভূমিকম্প হলে কী করবেন ? রাজধানীতে ভূমিকম্প অনুভূত হতেই এনডিআরএফ (ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স) সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে জানিয়েছে, যে ভূমিকম্প হলে কী করবেন এবং কী করবেন না। এক্সে তারা একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছে, ভূমিকম্পের আগে, যখন ভূমিকম্প হচ্ছে সেইসময় এবং পরে আপনার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কী করা উচিত তা বিস্তারিত জানানো হল ৷ সতর্ক থাকতে বা ভূমিকম্প হলে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে বিষয়গুলি জেনে রাখুন ৷ তাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নিজে ও পরিবারকে সুরক্ষা দিতে পারবেন আপনিও ৷

July 10, 2025