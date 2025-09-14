তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল অসম, রিখটার স্কেলে মাত্রা 5.8
By PTI
Published : September 14, 2025 at 6:03 PM IST
গুয়াহাটি, 14 সেপ্টেম্বর: দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকা তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রবিবার ৷ অসমেও তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে ৷ রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল 5.8 মাত্রা ৷ ভূমিকম্পের জোর ধাক্কা এসেছে অসমেও এমনটাই জানিয়েছে অসম সরকারের আধিকারিকরা।
প্রাথমিকভাবে অবশ্য কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলেও জানিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে কম্পন টের পেতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভয়ে অনেকে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এদিন বিকেল 4টে 41 মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয় এবং এর কেন্দ্রস্থল ছিল গুয়াহাটির কাছে উদালগুড়ি জেলায়, এমনটাই জানিয়েছেন অসম প্রশাসন। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠের পাঁচ কিলোমিটার নীচে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সময় অসম সফরেই আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই সময় এমন ভূমিকম্পে যথেষ্টই চিন্তিত অসম সরকার ৷ অন্যদিকে, অসমে কম্পনের রেশ এসেছে পশ্চিমবঙ্গেও ৷
অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, X-এ একটি পোস্টে লিখেছেন, "ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল উদালগুড়ির কাছে। এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। আমরা সক্রিয়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।"
অসমের উদালগুড়ি, শোণিতপুর, তামুলপুর, নলবাড়ি এবং আরও বেশ কয়েকটি জেলার বাসিন্দারা কম্পন অনুভব করেছেন। গুয়াহাটিতে আতঙ্কিত মানুষদের তাদের বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের মানুষও কম্পন অনুভব করেছেন। অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরের বাসিন্দারা আতঙ্কে তাদের বাড়িঘর এবং দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন।
রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব দানি সুলুর মতে, রাজ্য থেকে এখনও পর্যন্ত বড়সড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, "পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ৷ তবে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই ৷" গত সপ্তাহেই অসমের শোণিতপুরে ভূমিকম্প হয়েছিল। ওই সময়ে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 3.5। গত 2 সেপ্টেম্বরের ওই ভূমিকম্পের পরে রবিবার ফের কেঁপে উঠল অসম।