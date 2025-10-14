সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে, দুর্গাপুর গণধর্ষণে নির্যাতিতাকে আশ্বাস ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর
নির্যাতিতাকে ফোন করে ধৈর্য রাখার কথা বলেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী ৷ সরকারের তরফে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি ৷
Published : October 14, 2025 at 9:35 AM IST
ভুবনেশ্বর ও দুর্গাপুর: গণধর্ষণকাণ্ডের নির্যাতিতাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে ৷ সর্বতভাবে পাশে থাকবে ওড়িশা সরকার ৷ সোমবার দুর্গাপুরের 23 বছরে বয়সি ডাক্তারি পড়ুয়ার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর এমনই আশ্বাস দিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ৷
নির্যাতিতার সঙ্গে কথোপকথনে মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতাকে বলেন, "একদম চিন্তা করবেন না ৷ ওড়িশার সরকার আপনার এবং আপনার পরিবারের পাশে রয়েছে ৷ একদম ধৈর্য্য হারাবেন না ৷" নির্যাতিতার দ্রুত সুস্থতা কামনা করে তাঁর পড়াশোনায় প্রয়োজনীয় সমস্তরকম সহায়তা করারও এদিন আশ্বাস দিয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি, দোষীদের কড়া শাস্তি দেওয়ারও নিশ্চিত করেছেন তিনি ৷
এদিন কথা বলার সময়, ওড়িশার যে কোনও মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান নির্যাতিতা ৷ উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এই বিষয়ে তিনি খোঁজ নেবেন ৷ তাঁর কথায়, "আপনি একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী ৷ সেকারণে কীভাবে আপনাকে স্থানান্তর করা যায়, সেই বিষয়ে আমাকে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিতে হবে ৷ আমি এই বিষয়ে তদন্তের জন্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি ৷" নির্যাতিতার পাশাপাশি তাঁর মা-বাবা এবং ওড়িশা মহিলা কমিশনরের চেয়ারপার্সন সোভানা মোহান্তির সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিন নির্যাতিতার সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিয়োটি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে প্রকাশ করা হয়েছে ৷ নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গেও সোমবার কথা বলেন মোহন চরণ মাঝি ৷ তাঁরা বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে কথা বলেছেন কি না, সেই বিষয়েও জিজ্ঞেস করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ দোষীদের দ্রুত শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷
সোমবার নির্যাতিতার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে যান ওড়িশা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সোভানা মোহান্তি-সহ মোট 3 জনের একটি প্রতিনিধি দল ৷ প্রায় 3 ঘণ্টা হাসপাতালে ছিলেন তাঁরা ৷ নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন ৷ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ওড়িশার মহিলা কমিশনার ৷ তিনি বলেন, "নির্যাতিতার চিকিৎসা আরও উন্নত হওয়া দরকার । যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা, তারপরও রাতে মহিলাদের বেরোনোর কথা বলা উচিত হয়নি । তবে, এই ঘটনার পিছনে যে মূল অভিযুক্ত রয়েছে সে এখনও অধরা ।"
এদিকে সোমবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "ঘটনাস্থলে উপস্থিত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অত্যন্ত বেদনায়ক একটি ঘটনা ৷ নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্য আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করেছি । আমরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব ।" নির্যাতিতা পড়ুয়ার বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার ডাকা হচ্ছে বলেও জানান পুলিশ কমিশনার ৷
উল্লেখ্য, দুর্গাপুরের শোভাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ধৃতরা হল অপু বাউরি, সেখ রিয়াজউদ্দিন, সেখ শফিকুল, সেখ ফিরদৌস ও সেখ নাসিরউদ্দিন । তাদের প্রত্যেককে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ।