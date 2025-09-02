ETV Bharat / bharat

দেবী দুর্গা মর্ত্যে কীসে আসছেন-যাচ্ছেন ? ফল শুভ না অশুভ, জানালেন জ্য়োতিষী - DURGA PUJA 2025

বিশ্বাস করা হয়, দেবী দুর্গা কোন বাহনে আসছেন, তার প্রভাব পড়ে পৃথিবীতে ৷ এবছর মা দুর্গা আসছেন হাতির পিঠে চড়ে ৷ ফল কি শুভ ?

DURGA PUJA 2025
এবার দেবী দুর্গা মর্ত্যে কীসে আসছেন-যাচ্ছেন ? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 8:51 PM IST

হায়দরাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: মর্ত্যে আসছেন মা দুর্গা ৷ কয়েকদিন পরেই বাঙালি মাতবে তার শ্রেষ্ঠ উৎসবে ৷ বাকি আর মাত্র 25 দিন ৷ এবার দেবী মহামায়া কীসে আসছেন ? বিশ্বাস করা হয়, প্রতিবছর দেবী দুর্গা কোন বাহনে আসছেন, আর কীসে ফিরছেন ? তার ফলাফলের প্রভাব পড়ে পৃথিবীর বুকে ৷

চলতি বছরে মা দুর্গার গজে আগমন ৷ গজে দেবীর আগমনের ফলাফল শুভ । গজ অর্থাৎ হাতি । শাস্ত্রমতে, দেবীর আগমন গজে হলে মর্ত্যলোক সুখ শান্তিতে ভরে ওঠে ৷ ধরাধামে আসে সমৃদ্ধি। বলা হয় এর ফলাফল হয় শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা।

DURGA PUJA 2025
বাজছে ঢাক (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, বাঙালি যখন দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠেন সেইসময় অবাঙালিরা নবরাত্রি উৎসবে মেতে ওঠেন ৷ হিন্দুধর্মে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ৷ প্রতিবছর আশ্বিন মাসে দেবী দুর্গাকে ন'টি রূপে পুজো করা হয়। এবার নবরাত্রি শুরু হচ্ছে আগামী 22 সেপ্টেম্বর ৷ শেষ হবে 2 অক্টোবর ৷

DURGA PUJA 2025
দেবী দুর্গা (ইটিভি ভারত)

জ্যোতিষী তথা পণ্ডিত রাজীব শুক্লা বলছেন, যখন দেবী দুর্গা হাতিতে চড়ে পৃথিবীতে আসেন, তখন শুধু যে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে সমৃদ্ধি এবং সুখের ইঙ্গিত আসে তা নয়, বরং দেশ তথা সমাজে স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধিও বয়ে আনে ৷ এবার মাতারানি এমন এক সময়ে আসছেন যখন দেশ বিশ্বব্যাপী এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তাই এই সব বাধা বিপত্তি, আগামী সময়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে ৷

DURGA PUJA 2025
দেবী দুর্গা (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি, দেবীর গজে আগমনের কারণে বাড়িতে বাড়িতে ধন-সম্পদ ও শস্যের কোনও অভাব হবে না। তাই শুভমুহূর্তে ঘটস্থাপন এবং পুজোর রীতিনীতি মেনে চলে উচিত ৷ এবছর, দেবীর গমন দোলায়। যার ফলাফল সেভাবে শুভ নয়। দোলা অর্থাৎ পালকি। এটি মহামারী বা মড়কের প্রতীক।

DURGA PUJA 2025
দেবী দুর্গা (ইটিভি ভারত)

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দুর্গাপুজো 2025-এর নির্ঘণ্ট

  • পঞ্চমী- 10 আশ্বিন (27 সেপ্টেম্বর, শনিবার) সন্ধ্যা 6.30 মিনিটে দেবীর বোধন।
  • ষষ্ঠী- 11 আশ্বিন (28 সেপ্টেম্বর, রবিবার) সকাল 6টায় ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ এবং সন্ধ্যা 6.30 মিনিটে আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
  • সপ্তমী- 12 আশ্বিন (29 সেপ্টেম্বর, সোমবার) ভোর 5.40 মিনিটে নবপত্রিকা স্নান ও মহাস্নানের মধ্য দিয়ে মহাসপ্তমী পূজারম্ভ।
  • মহাষ্টমী- 13 আশ্বিন (30 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার) ভোর 5.40 মিনিটে পূজারম্ভ। ওই দিন সকাল 9টায় অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজো এবং সন্ধ্যা 5.43 মিনিট থেকে 6.31 মিনিট পর্যন্ত চলবে সন্ধিপুজো।
  • মহানবমী- 14 আশ্বিন (1 অক্টোবর, বুধবার) ভোরে পূজারম্ভের পর বেলা 11.27 মিনিট থেকে 12.56 মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে হোম।
  • বিজয়া দশমী- 15 আশ্বিন (2 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার) সকাল 6টা 30মিনিটে পূজারম্ভ। সকাল 8.25 মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হবে দর্পণ বিসর্জন, প্রতিমা নিরঞ্জন ও শান্তিজল প্রদান।

নবরাত্রিতে, মা দুর্গাকে যে যে রূপের পুজো করা হয়

DURGA PUJA 2025
দেবী দুর্গা কোন বাহনে আসছেন ? (ইটিভি ভারত)
  • 22 সেপ্টেম্বর - প্রতিপদ (মা শৈলপুত্রী)
  • 23 সেপ্টেম্বর - দ্বিতীয়া (মা ব্রহ্মচারিণী)
  • 24 সেপ্টেম্বর - তৃতীয়া (মা চন্দ্রঘণ্টা)
  • 26 সেপ্টেম্বর - চতুর্থী (মা কুষ্মান্ডা)
  • 27 সেপ্টেম্বর - পঞ্চমী (মা স্কন্দমাতা)
  • 28 সেপ্টেম্বর - মহাষষ্ঠী (মা কাত্যায়নী)
  • 29 সেপ্টেম্বর - মহাসপ্তমী (মা কালরাত্রি)
  • 30 সেপ্টেম্বর - মহাঅষ্টমী (মা মহাগৌরী)
  • 1 অক্টোবর - মহানবমী (মা সিদ্ধিদাত্রী)
  • 2 অক্টোবর - বিজয়া দশমী

