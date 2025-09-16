ETV Bharat / bharat

স্কুল ফেরত 3 শিশুকে পিষে দিল মদ্য়প পুলিশের গাড়ি ! মৃত 2

মদ্যপ অবস্থায় 3 স্কুল পড়ুয়ার উপর গাড়ি চালিয়ে দেন পুলিশকর্মী ৷ এরপর গাড়ি ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন ৷ সেই সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলেন ৷

পালওয়াল, 16 সেপ্টেম্বর: স্কুল থেকে ফিরছিল 3 শিশু ৷ সেই সময় তাদের উপর গাড়ি চালিয়ে দিলেন এক পুলিশকর্মী ৷ ঘটনাস্থলেই 2 পড়ুয়ার মৃত্যু ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি একজন ৷ ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার পালওয়ালে ৷

মৃত শিশুদের বাবা শাহাবুদ্দিন জানান, স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল 3 ভাই- অয়ন (5), আহসান (7) এবং অর্জন (9) ৷ তারা নুরিয়া মহল্লার বাসিন্দা ৷ উতাওয়াদের বেসরকারি স্কুল গরিবা পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করত ৷ তিনি আরও জানান, অয়ন ও আহসান পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত । ছুটির পর তারা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটি পুলিশের গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে তাদের ধাক্কা মারে । ঘটনাস্থলেই অয়ন ও আহসানের মৃত্যু হয় ৷ অর্জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মৃত দুই শিশুর দেহ নলহার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেই সঙ্গে, আহত অর্জনকে রোহতক পিজিআই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে গাড়ি রেখে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত পুলিশকর্মী পালানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা তাকে ঘিরে ফেলেন ৷ এরপর স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে ৷

এদিকে, অভিযুক্তকে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় পুলিশের গাড়িকেও ঘিরে ধরেন উন্মত্ত জনতা ৷ তাঁদের দাবি, ঘটনাস্থলেই অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হোক ৷ এই নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয় ৷ পরে পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি শান্ত হয় ৷

শাহাবুদ্দিন জানান, অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর নাম নরেশ কুমার ৷ তিনি হরিয়ানা পুলিশের হেড কনস্টেবল ৷ শিশুদের বাবার অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় একটি নতুন গাড়ি চালাচ্ছিলেন অভিযুক্ত পুলিশকর্মী ৷ দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলায় তাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ নিজের দোষ অস্বীকার করেন ৷ বারবার পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিলেন বলেও অভিযোগ করেন শাহাবুদ্দিন ৷ শেষমেষ স্থানীয় থানার পুলিশকর্মীরা এসে তাকে আটক করেন ৷

অন্যদিকে, রবিবার বিকেলে নয়াদিল্লির ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি বিএমডব্লিউ গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটরি নভজ্যোৎ সিং ৷ গুরুতর আহত হন বাইকের পিছনে বসে থাকা তাঁর স্ত্রী ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত আধিকারিক হরিনগর এলাকার বাসিন্দা ৷ ছুটির দিন বিকেলে স্ত্রীকে বাইকের পিছনে বসিয়ে বাংলা সাহিব গুরুদ্বার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটরি ৷ সেই সময় দিল্লির রিং রোড এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে পিছন থেকে এসে তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে বিএমডব্লিউ গাড়িটি ৷ এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় নভজ্যোতের ৷

