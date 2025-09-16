স্কুল ফেরত 3 শিশুকে পিষে দিল মদ্য়প পুলিশের গাড়ি ! মৃত 2

স্কুল ফেরত 3 শিশুকে পিষে দিল মদ্য়প পুলিশের গাড়ি ! মৃত 2
মদ্যপ অবস্থায় 3 স্কুল পড়ুয়ার উপর গাড়ি চালিয়ে দেন পুলিশকর্মী ৷ এরপর গাড়ি ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন ৷ সেই সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলেন ৷
Published : September 16, 2025 at 2:51 PM IST
পালওয়াল, 16 সেপ্টেম্বর: স্কুল থেকে ফিরছিল 3 শিশু ৷ সেই সময় তাদের উপর গাড়ি চালিয়ে দিলেন এক পুলিশকর্মী ৷ ঘটনাস্থলেই 2 পড়ুয়ার মৃত্যু ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি একজন ৷ ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার পালওয়ালে ৷
মৃত শিশুদের বাবা শাহাবুদ্দিন জানান, স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল 3 ভাই- অয়ন (5), আহসান (7) এবং অর্জন (9) ৷ তারা নুরিয়া মহল্লার বাসিন্দা ৷ উতাওয়াদের বেসরকারি স্কুল গরিবা পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করত ৷ তিনি আরও জানান, অয়ন ও আহসান পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত । ছুটির পর তারা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটি পুলিশের গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে তাদের ধাক্কা মারে । ঘটনাস্থলেই অয়ন ও আহসানের মৃত্যু হয় ৷ অর্জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মৃত দুই শিশুর দেহ নলহার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেই সঙ্গে, আহত অর্জনকে রোহতক পিজিআই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে গাড়ি রেখে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত পুলিশকর্মী পালানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, বিক্ষুব্ধ স্থানীয় জনতা তাকে ঘিরে ফেলেন ৷ এরপর স্থানীয় থানায় খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে ৷
এদিকে, অভিযুক্তকে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় পুলিশের গাড়িকেও ঘিরে ধরেন উন্মত্ত জনতা ৷ তাঁদের দাবি, ঘটনাস্থলেই অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হোক ৷ এই নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয় ৷ পরে পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি শান্ত হয় ৷
শাহাবুদ্দিন জানান, অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর নাম নরেশ কুমার ৷ তিনি হরিয়ানা পুলিশের হেড কনস্টেবল ৷ শিশুদের বাবার অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় একটি নতুন গাড়ি চালাচ্ছিলেন অভিযুক্ত পুলিশকর্মী ৷ দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলায় তাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ নিজের দোষ অস্বীকার করেন ৷ বারবার পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিলেন বলেও অভিযোগ করেন শাহাবুদ্দিন ৷ শেষমেষ স্থানীয় থানার পুলিশকর্মীরা এসে তাকে আটক করেন ৷
